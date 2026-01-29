Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quy mô loạt khu đô thị mới hơn 7,6 triệu tỷ đồng Hà Nội dự kiến triển khai ra sao?

29-01-2026 - 09:54 AM | Bất động sản

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội dự kiến triển khai nhiều dự án đô thị mới chiến lược với tổng vốn đầu tư hơn 7,6 triệu tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026-2035 có 5 đô thị mới với quy mô gần 50.000 ha, mức đầu tư khoảng 4 triệu tỷ đồng; giai đoạn 2036-2045 dự kiến có 9 đô thị mới tổng diện tích 27.000ha, mức đầu tư 3,6 triệu tỷ đồng.

