Quỹ ngoại Phần Lan rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco

13-08-2025 - 20:18 PM

Pyn Elite Fund vừa bán ra tổng cộng 6,6 triệu cổ phiếu HAX, qua đó giảm tỷ sở hữu xuống còn 3,93% và chính thức rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco.

Quỹ ngoại đến từ Phần Lan là Pyn Elite Fund (Non-Ucits) vừa có các văn bản báo cáo về giao dịch bán ra cổ phiếu và về ngày không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 5/8/2025, Pyn Elite Fund đã bán qua sàn 5 triệu cổ phiếu HAX. Qua đó giảm sở hữu cổ phiếu HAX từ hơn 10,8 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 5,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 10,7% xuống còn 5,42% vốn tại Haxaco.

Tạm tính giá cổ phiếu HAX theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 5/8/2025 là 15.450 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ ngoại đến từ Phần Lan đã thu về khoảng gần 77,3 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Quỹ ngoại Phần Lan rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chỉ sau đó 1 ngày (ngày 6/8/2025), Pyn Elite Fund tiếp tục bán ra 1,6 triệu cổ phiếu HAX. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu do quỹ ngoại này nắm giữ giảm xuống còn hơn 4,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 3,93% và chính thức rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco.

Cũng tạm tính giá cổ phiếu HAX theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 6/8/2025 là 15.150 đồng/cổ phiếu, ước tính Pyn Elite Fund đã thu về khoảng hơn 24,2 tỷ đồng từ giao dịch bán cổ phiếu nêu trên.

Cùng chiều diễn biến, trong phiên giao dịch ngày 5/8/2025, Quỹ ngoại đến từ Cayman Islands là AFC VF Limited cũng đã bán ra 480.000 cổ phiếu HAX.

Qua đó, giảm sở hữu cổ phiếu HAX từ hơn 5,47 triệu cổ phiếu xuống còn 4,99 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,09% xuống còn 4,64% và chính thức rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco.

Trong một diễn biến khác, mới đây Haxaco vừa thông báo việc đấu giá không thành công lô đất tại đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM (cũ) có tổng diện tích 6.282,6 m2.

Tổng giá chuyển nhượng lô đất không thấp hơn 1.130,8 tỷ đồng, tương đương 180 triệu đồng/m2.

Theo công bố từ Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam chi nhánh TP.HCM, đến hết 17h ngày 31/7/2025, không có khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền theo quy định.

Do đó, lô đất trên sẽ tiếp tục được đưa ra đấu giá vào 9h ngày 5/8/2025.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Haxaco ghi nhận 542,2 tỷ đồng giá trị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất trên.

Được biết, khu đất nêu trên có diện tích ban đầu là 5.798,1 m2 thuộc chủ trương Dự án Khu căn hộ cao tầng N&T Tower của Công ty Cổ phần Đầu tư N&T và ông Bùi Trung Quân, được Haxaco mua lại từ năm 2022 với tổng giá trị chuyển nhượng tối đa là 470 tỷ đồng.

Mục đích Haxaco mua lại lô đất là để phát triển Dự án Khu phức hợp kinh doanh xe Ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp.

Sau đó, tháng 11/2024, công ty tiếp tục mở rộng quỹ đất thông qua việc mua thêm phần đất liền kề có diện tích 484,5 m2 từ ông Đỗ Tiến Dũng- Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, với giá trị giao dịch là gần 72,7 tỷ đồng.


