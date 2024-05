Quy tắc hẹn hò của Mark Zuckerberg và vợ thủa mới quen khiến giới trẻ ‘chột dạ’ nhìn lại mình: Mỗi tuần gặp mặt ít nhất 1 buổi, kéo dài tối thiểu 100 phút và không được dùng Facebook

Không thể hoàn thành việc học ở Harvard nhưng đây là nơi giúp Mark Zuckerberg tìm thấy người bạn đời của mình - Priscilla Chan. Năm 2003, cả hai đều có mặt trong bữa tiệc dành cho sinh viên và chạm mặt nhau khi xếp hàng chờ nhà vệ sinh.



CEO Meta - tỷ phú Mark Zuckerberg từng chia sẻ cảm xúc hoài niệm về lần đầu gặp vợ hiện tại là Priscilla Chan cách đây 20 năm.

Mark Zuckerberg gặp vợ lần đầu tiên tại bữa tiệc dành cho sinh viên

Mark Zuckerberg viết: "Đã 20 năm kể từ ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi gặp nhau trong bữa tiệc chia tay mà bạn bè tổ chức ở trường đại học khi họ nghĩ tôi sắp bị đuổi khỏi trường.

Tôi mời cô ấy đi chơi và cần phải đi chơi sớm vì tôi có thể chỉ còn ở trường đại học vài ngày nữa. Sau này, tôi lập Facebook, chúng tôi kết hôn và hiện có 3 con gái tuyệt vời".

Ấn tượng ban đầu của Priscilla Chan về Mark là chàng trai đam mê khoa học máy tính, có chút ngốc nghếch với chiếc áo in dòng code C++. Sau lần gặp gỡ đó, hai bên đều có cảm tình và kết bạn trên trang web do Mark sáng lập cho sinh viên - Facemash (tiền thân của Facebook).

Sau đó, cả hai tiến đến hẹn hò và dĩ nhiên không ai bị đuổi học. Trong cuộc phỏng vấn năm 2014 với TODAY'S Savannah Guthrie, Chan tiết lộ Zuckerberg đã thừa nhận trong buổi hẹn hò đầu tiên rằng thà đi chơi với cô còn hơn là hoàn thành bài tập về nhà giữa kỳ. Điều này tạo ấn tượng mạnh với Chan.

"Không có Facemash, tôi đã không gặp Priscilla. Cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi" – Mark chia sẻ.

Khi yêu, mỗi tuần Mark Zuckerberg và Priscilla Chan sẽ gặp nhau 1 lần

Thời điểm mới hẹn hò, vì Mark Zuckerberg quá bận rộn cho Facebook, Priscilla Chan phải đặt ra một số quy tắc nghiêm ngặt cho hai người. Theo đó, Chan yêu cầu mỗi tuần hai người phải hẹn hò một buổi và thời gian kéo dài tối thiểu 100 phút. Trong khi hẹn hò, cặp đôi không sử dụng Facebook.

"Họ thường đi bộ trong công viên, chèo thuyền, chơi trò chơi. Chủ nhật cả hai thưởng thức ẩm thực châu Á", tờ New York viết về Mark và Chan.

Năm 2005, Mark Zuckerberg nghỉ học ở Harvard để tập trung xây dựng mạng xã hội Facebook. Sau đó, anh chàng chuyển đến Palo Alto, là nơi Facebook mở văn phòng đầu tiên bắt đầu hành trình phát triển hút hàng triệu người dùng.

Năm 2007, Priscilla Chan tốt nghiệp đại học Harvard. Tiếp đó, cô chuyển đến California, Mỹ và theo học ngành y tại đại học California hồi năm 2008.

Tháng 9/2010, cặp đôi chuyển về sống cùng nhau. Tháng 5/20211, Mark Zuckerberg và bạn gái mua căn nhà 5 phòng ngủ trị giá 7 triệu USD (170 tỷ đồng) ở California, Mỹ. Sau đó, ông chủ Facebook mua thêm 4 căn nhà xung quanh trị giá 43 triệu USD (hơn 1000 tỷ đồng) để mở rộng không gian sống.

Hình ảnh vợ tỷ phú Mark Zuckerberg mang thai đứa con đầu lòng

Tháng 5/2012, Mark Zuckerberg và bạn gái kết hôn trong một buổi lễ ở Palo Alto, Mỹ.

Một vị khách nói với People rằng những người tham dự nghĩ rằng đây lễ kỷ niệm là để vinh danh Chan tốt nghiệp trường y - nhưng thực ra đó là đám cưới của họ.

"Nó thực sự dễ thương", vị khách nói. "Đương nhiên là mọi người ngạc nhiên nhưng hạnh phúc".

Buổi lễ diễn ra chỉ một ngày sau khi Facebook ra mắt công chúng.

"Họ chia sẻ những giá trị giống nhau, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau", em gái của Zuckerberg, Randi, 37 tuổi, nói với People vào thời điểm đó.

Tháng 3/2023, Mark Zuckerberg và vợ cùng nhau chào đón đứa con thứ ba. Bé gái được đặt tên là Aurelia Chan Zuckerberg.

Trước đó, cặp đôi đã có 2 con gái là Maxima, 7 tuổi và August, 5 tuổi. Mark Zuckerberg và vợ từng trải qua thời gian khó khăn để có con do Priscilla Chan bị sảy thai 3 lần.

Thời điểm vợ sinh con gái đầu lòng Maxima, ông chủ Facebook viết trên Facebook: "Mẹ con và bố không có từ nào để diễn tả được niềm hy vọng mà con dành cho bố mẹ trong tương lai. Cuộc sống mới của con đầy hứa hẹn và bố mẹ hy vọng con sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh để khám phá nó trọn vẹn".

Gia đình Mark Zuckerberg hạnh phúc viên mãn ở thời điểm hiện tại

Cũng vào lúc này, vợ chồng CEO Meta đã thành lập quỹ Chan Zuckerberg Initiative, nhằm mục đích sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực như y tế, khoa học và giáo dục. Cả hai cam kết quyên góp 99% tổng tài sản cho việc từ thiện.

Năm 2016, TIME vinh danh Mark Zuckerberg và Chan là người có ảnh hưởng nhất thời đại. "Hầu hết các ngày Priscilla đều làm việc trong bệnh viện hoặc các lớp học. Đây là lần đầu cô ấy xuất hiện trên trang bìa tạp chí. Tôi mong muốn thế giới được biết đến người mạnh mẽ, tốt bụng, giàu lòng nhân ái mà tôi vô cùng yêu" – Mark chia sẻ khi nói về vợ.

Theo BI