Quý tử nhà thủ môn Lâm Tây - Yến Xuân chiếm spotlight, sinh ra từ vạch đích, visual lại đáng yêu quá đỗi

Mới đây, thủ môn Đặng Văn Lâm (Lâm Tây) gây sốt MXH khi chia sẻ những khung hình cực tình khi đưa bà xã Yến Xuân và cậu con trai đầu lòng về Nga thăm quê nội, khiến dân mạng thả tim rần rần. Giữa thời tiết se lạnh của Nga, gia đình nhỏ xuất hiện trong những khung cảnh lung linh chẳng khác gì phim điện ảnh: ánh đèn mùa đông, tuyết nhẹ và nụ cười hạnh phúc của ba người.

Dù bố mẹ nổi tiếng bởi visual đẹp trai xinh gái, spotlight lần này lại thuộc về cậu quý tử đầu lòng - bé Gấu (tên thật là Đặng Lâm Minh). Cậu bé mặc bộ áo phao trắng, đội mũ lông hình tai gấu siêu đáng yêu, đôi má phúng phính đúng chuẩn "em bé mùa đông", nhìn một lần là muốn xin vía ngay lập tức. Sinh ra là con thủ môn ĐT Việt Nam, bé Gấu lại chứng minh sức hút riêng bằng visual cực dễ thương, điển trai giống bố, luôn nhận được nhiều sự yêu mến từ netizen.

Vinh dự ghé thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow

Trong chuyến về Nga, Đặng Văn Lâm đã đưa vợ con đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow theo lời mời của Đại sứ Đặng Minh Khôi. Tại đây, anh chia sẻ cảm xúc đầy tự hào: "Hôm nay Lâm và gia đình đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow theo lời mời của Ngài Đại sứ. Đó là một vinh dự lớn đối với Lâm và gia đình khi được gặp gỡ và cảm nhận sự đón tiếp nồng hậu từ Đại sứ quán. Xin trân trọng cảm ơn Ngài Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng các cán bộ Đại sứ quán đã dành thời gian tiếp đón".

Trong loạt ảnh ấm cúng, khung cảnh trang trọng hòa, nét dịu dàng của Yến Xuân và sự đáng yêu của bé Gấu tạo thành điểm nhấn.

Check-in Quảng Trường Đỏ: Điều ước trở thành sự thật

Khi cùng gia đình ghé thăm Quảng Trường Đỏ - địa điểm mang nhiều kỷ niệm với anh, Đặng Văn Lâm đã viết những dòng rất xúc động: "Đôi khi cuộc sống mang đến những điều kỳ diệu hơn cả lời nói… Điều ước sẽ thành hiện thực nếu chúng ta luôn tin tưởng và bước về phía trước! Bốn năm trước, Lâm đứng ở đây tại Kilômét số 0 ở Moskva và đã cầu một điều ước, một ngày nào đó Lâm sẽ quay lại nơi này không phải một mình, mà cùng với vợ và con. Hôm nay Lâm trở lại… và điều ước ấy đã thành sự thật. Lâm đã quay lại cùng gia đình nhỏ của mình".

Giữa khung cảnh rực rỡ ánh đèn mùa đông Moscow, khoảnh khắc gia đình ba người đứng cạnh nhau khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười. Hạnh phúc giản dị nhưng đầy tròn vẹn.

Yến Xuân ngày càng thăng hạng nhan sắc, bé Gấu hút fan vì gương mặt "cưng muốn xỉu"

Yến Xuân vẫn giữ phong độ nhan sắc ổn định: nhẹ nhàng, nữ tính nhưng đầy khí chất. Bé Gấu thì đúng chuẩn "em bé quốc dân mới" - đôi mắt to tròn, gương mặt bụ bẫm và biểu cảm dễ thương khiến dân mạng chỉ muốn ôm về nuôi.

Chuyến về thăm gia đình tại Nga lần này không chỉ là dịp đặc biệt để Văn Lâm đưa vợ con trải nghiệm những kỷ niệm quan trọng của mình, mà còn để người hâm mộ được thấy một Văn Lâm hạnh phúc, trưởng thành và đầy yêu thương bên tổ ấm nhỏ. Những khung hình đẹp như tranh cũng từ đó ra đời - nhẹ nhàng, ấm áp và ngập tràn tình thân.