Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quý tử nhà thủ môn Lâm Tây - Yến Xuân chiếm spotlight, sinh ra từ vạch đích, visual lại đáng yêu quá đỗi

06-12-2025 - 13:37 PM | Lifestyle

Quý tử nhà thủ môn Lâm Tây - Yến Xuân chiếm spotlight, sinh ra từ vạch đích, visual lại đáng yêu quá đỗi

Khung hình đẹp như tranh của vợ chồng thủ môn Lâm Tây - Yến Xuân khi về Nga thăm nhà, bé Gấu chiếm trọn spotlight vì quá đáng yêu.

Mới đây, thủ môn Đặng Văn Lâm (Lâm Tây) gây sốt MXH khi chia sẻ những khung hình cực tình khi đưa bà xã Yến Xuân và cậu con trai đầu lòng về Nga thăm quê nội, khiến dân mạng thả tim rần rần. Giữa thời tiết se lạnh của Nga, gia đình nhỏ xuất hiện trong những khung cảnh lung linh chẳng khác gì phim điện ảnh: ánh đèn mùa đông, tuyết nhẹ và nụ cười hạnh phúc của ba người.

Dù bố mẹ nổi tiếng bởi visual đẹp trai xinh gái, spotlight lần này lại thuộc về cậu quý tử đầu lòng - bé Gấu (tên thật là Đặng Lâm Minh). Cậu bé mặc bộ áo phao trắng, đội mũ lông hình tai gấu siêu đáng yêu, đôi má phúng phính đúng chuẩn "em bé mùa đông", nhìn một lần là muốn xin vía ngay lập tức. Sinh ra là con thủ môn ĐT Việt Nam, bé Gấu lại chứng minh sức hút riêng bằng visual cực dễ thương, điển trai giống bố, luôn nhận được nhiều sự yêu mến từ netizen.

Vinh dự ghé thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow

Trong chuyến về Nga, Đặng Văn Lâm đã đưa vợ con đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow theo lời mời của Đại sứ Đặng Minh Khôi. Tại đây, anh chia sẻ cảm xúc đầy tự hào: "Hôm nay Lâm và gia đình đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow theo lời mời của Ngài Đại sứ. Đó là một vinh dự lớn đối với Lâm và gia đình khi được gặp gỡ và cảm nhận sự đón tiếp nồng hậu từ Đại sứ quán. Xin trân trọng cảm ơn Ngài Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng các cán bộ Đại sứ quán đã dành thời gian tiếp đón".

Trong loạt ảnh ấm cúng, khung cảnh trang trọng hòa, nét dịu dàng của Yến Xuân và sự đáng yêu của bé Gấu tạo thành điểm nhấn.

Quý tử nhà thủ môn Lâm Tây - Yến Xuân chiếm spotlight, sinh ra từ vạch đích, visual lại đáng yêu quá đỗi- Ảnh 1.

Quý tử nhà thủ môn Lâm Tây - Yến Xuân chiếm spotlight, sinh ra từ vạch đích, visual lại đáng yêu quá đỗi- Ảnh 2.

Check-in Quảng Trường Đỏ: Điều ước trở thành sự thật

Khi cùng gia đình ghé thăm Quảng Trường Đỏ - địa điểm mang nhiều kỷ niệm với anh, Đặng Văn Lâm đã viết những dòng rất xúc động: "Đôi khi cuộc sống mang đến những điều kỳ diệu hơn cả lời nói… Điều ước sẽ thành hiện thực nếu chúng ta luôn tin tưởng và bước về phía trước! Bốn năm trước, Lâm đứng ở đây tại Kilômét số 0 ở Moskva và đã cầu một điều ước, một ngày nào đó Lâm sẽ quay lại nơi này không phải một mình, mà cùng với vợ và con. Hôm nay Lâm trở lại… và điều ước ấy đã thành sự thật. Lâm đã quay lại cùng gia đình nhỏ của mình".

Giữa khung cảnh rực rỡ ánh đèn mùa đông Moscow, khoảnh khắc gia đình ba người đứng cạnh nhau khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười. Hạnh phúc giản dị nhưng đầy tròn vẹn.

Quý tử nhà thủ môn Lâm Tây - Yến Xuân chiếm spotlight, sinh ra từ vạch đích, visual lại đáng yêu quá đỗi- Ảnh 3.

Yến Xuân ngày càng thăng hạng nhan sắc, bé Gấu hút fan vì gương mặt "cưng muốn xỉu"

Yến Xuân vẫn giữ phong độ nhan sắc ổn định: nhẹ nhàng, nữ tính nhưng đầy khí chất. Bé Gấu thì đúng chuẩn "em bé quốc dân mới" - đôi mắt to tròn, gương mặt bụ bẫm và biểu cảm dễ thương khiến dân mạng chỉ muốn ôm về nuôi.

Chuyến về thăm gia đình tại Nga lần này không chỉ là dịp đặc biệt để Văn Lâm đưa vợ con trải nghiệm những kỷ niệm quan trọng của mình, mà còn để người hâm mộ được thấy một Văn Lâm hạnh phúc, trưởng thành và đầy yêu thương bên tổ ấm nhỏ. Những khung hình đẹp như tranh cũng từ đó ra đời - nhẹ nhàng, ấm áp và ngập tràn tình thân.

Quý tử nhà thủ môn Lâm Tây - Yến Xuân chiếm spotlight, sinh ra từ vạch đích, visual lại đáng yêu quá đỗi- Ảnh 4.
Quý tử nhà thủ môn Lâm Tây - Yến Xuân chiếm spotlight, sinh ra từ vạch đích, visual lại đáng yêu quá đỗi- Ảnh 5.
Quý tử nhà thủ môn Lâm Tây - Yến Xuân chiếm spotlight, sinh ra từ vạch đích, visual lại đáng yêu quá đỗi- Ảnh 6.
Quý tử nhà thủ môn Lâm Tây - Yến Xuân chiếm spotlight, sinh ra từ vạch đích, visual lại đáng yêu quá đỗi- Ảnh 7.

Từ “tân binh mới toanh” đến đội trưởng livestage 5, Sơn K tiết lộ hậu trường bất ngờ ở Anh Trai Say Hi

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khách Việt kể chuyện du lịch Trung Quốc, đi tàu chạy 300km/h có dịch vụ lạ, nhận xét: "Quá xứng đáng!"

Khách Việt kể chuyện du lịch Trung Quốc, đi tàu chạy 300km/h có dịch vụ lạ, nhận xét: "Quá xứng đáng!" Nổi bật

Lý giải nguyên nhân hiện tượng hiếm ở ngôi làng Lạng Sơn: Vì sao 400 nhà dân đều quay về 1 hướng?

Lý giải nguyên nhân hiện tượng hiếm ở ngôi làng Lạng Sơn: Vì sao 400 nhà dân đều quay về 1 hướng? Nổi bật

Khung cảnh rực sáng tại Hàng Mã đã trở lại

Khung cảnh rực sáng tại Hàng Mã đã trở lại

12:21 , 06/12/2025
Camera trong biệt thự mấy chục tỷ hé lộ hôn nhân của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sau 2 năm về chung nhà

Camera trong biệt thự mấy chục tỷ hé lộ hôn nhân của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sau 2 năm về chung nhà

11:51 , 06/12/2025
Ai đã làm điều này với vợ chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng ở TP.HCM?

Ai đã làm điều này với vợ chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng ở TP.HCM?

11:47 , 06/12/2025
Nữ tiến sĩ chi gần 1,5 tỷ đồng xây “nhà xanh” 270m2 để cha dưỡng già: Tự phát điện, tự lọc nước, cả năm không tốn tiền điện

Nữ tiến sĩ chi gần 1,5 tỷ đồng xây “nhà xanh” 270m2 để cha dưỡng già: Tự phát điện, tự lọc nước, cả năm không tốn tiền điện

11:18 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên