Em gái thủ môn Lâm Tây hồi nhỏ xinh như thiên thần, 18 tuổi thành mỹ nhân cao gần 1m80, quyến rũ ngỡ ngàng

23-11-2025 - 16:44 PM | Lifestyle

Nhan sắc của em gái Đặng Văn Lâm tuổi 18 gây sốt.

Trong gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm ("Lâm Tây"), em gái anh - Đặng Thanh Giang - từ lâu đã nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, dễ thương. Hồi còn bé, cô bé như một nàng công chúa nhỏ với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và làn da trắng hồng, luôn làm ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Năm tháng trôi qua, Thanh Giang không chỉ giữ được nét trong trẻo ấy mà còn "lột xác" ngoạn mục khi bước vào tuổi 18: chiều cao gần 1m80, vóc dáng mảnh mai và thần thái tự tin khiến cô trở thành một trong những mỹ nhân Gen Z được nhắc đến nhiều trên MXH.

Em gái thủ môn Lâm Tây hồi nhỏ xinh như thiên thần, 18 tuổi thành mỹ nhân cao gần 1m80, quyến rũ ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Thủa nhỏ như  thiên thần

Từ hồi nhỏ, Đặng Thanh Giang đã được khen ngợi vì vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo, đúng như hình ảnh một nàng công chúa nhỏ. Mang hai dòng máu Việt - Nga, gương mặt cô bé sớm thể hiện nét lai tinh tế, thanh tú, làn da trắng hồng và đôi mắt sâu hút. Những hình ảnh thời thơ ấu của em gái Lâm Tây từng được nhiều trang tin và người hâm mộ chia sẻ.

Em gái thủ môn Lâm Tây hồi nhỏ xinh như thiên thần, 18 tuổi thành mỹ nhân cao gần 1m80, quyến rũ ngỡ ngàng- Ảnh 2.
Em gái thủ môn Lâm Tây hồi nhỏ xinh như thiên thần, 18 tuổi thành mỹ nhân cao gần 1m80, quyến rũ ngỡ ngàng- Ảnh 3.
Em gái thủ môn Lâm Tây hồi nhỏ xinh như thiên thần, 18 tuổi thành mỹ nhân cao gần 1m80, quyến rũ ngỡ ngàng- Ảnh 4.
Em gái thủ môn Lâm Tây hồi nhỏ xinh như thiên thần, 18 tuổi thành mỹ nhân cao gần 1m80, quyến rũ ngỡ ngàng- Ảnh 5.

"Dậy thì" thành công: chiều cao và vóc dáng nổi bật 

Tại tuổi 18, Đặng Thanh Giang gây chú ý lớn khi sở hữu chiều cao gần 1m80. Chiều cao nổi bật kết hợp với vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài nuột nà và vòng eo thon gọn đã biến cô thành một trong những "mỹ nhân Gen Z" nổi bật. Trong một bộ ảnh mới, cô mặc croptop và chân váy ngắn để khoe đường cong thanh thoát, thân hình cân đối rõ rệt.

Em gái thủ môn Lâm Tây hồi nhỏ xinh như thiên thần, 18 tuổi thành mỹ nhân cao gần 1m80, quyến rũ ngỡ ngàng- Ảnh 6.
Em gái thủ môn Lâm Tây hồi nhỏ xinh như thiên thần, 18 tuổi thành mỹ nhân cao gần 1m80, quyến rũ ngỡ ngàng- Ảnh 7.

Một trong những nét đặc biệt khiến Thanh Giang được chú ý là sự pha trộn văn hóa: cô mang nét lai Nga - Việt, thể hiện rõ qua đôi mắt sắc nét và sống mũi cao thanh thoát. Không chỉ thế, thần thái của cô cũng rất "nàng thơ" - khi nhẹ nhàng, trong sáng như một bức tranh, lúc lại hiện đại, tự tin như một model trẻ.

Em gái thủ môn Lâm Tây hồi nhỏ xinh như thiên thần, 18 tuổi thành mỹ nhân cao gần 1m80, quyến rũ ngỡ ngàng- Ảnh 8.
Em gái thủ môn Lâm Tây hồi nhỏ xinh như thiên thần, 18 tuổi thành mỹ nhân cao gần 1m80, quyến rũ ngỡ ngàng- Ảnh 9.
Em gái thủ môn Lâm Tây hồi nhỏ xinh như thiên thần, 18 tuổi thành mỹ nhân cao gần 1m80, quyến rũ ngỡ ngàng- Ảnh 10.
Em gái thủ môn Lâm Tây hồi nhỏ xinh như thiên thần, 18 tuổi thành mỹ nhân cao gần 1m80, quyến rũ ngỡ ngàng- Ảnh 11.
Em gái thủ môn Lâm Tây hồi nhỏ xinh như thiên thần, 18 tuổi thành mỹ nhân cao gần 1m80, quyến rũ ngỡ ngàng- Ảnh 12.
Em gái thủ môn Lâm Tây hồi nhỏ xinh như thiên thần, 18 tuổi thành mỹ nhân cao gần 1m80, quyến rũ ngỡ ngàng- Ảnh 13.

Mặc dù chưa thực sự hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Thanh Giang đã nhanh chóng thu hút một lượng lớn người hâm mộ chỉ nhờ ngoại hình và phong cách cá nhân. Cô còn thường xuyên đăng ảnh lên mạng xã hội - từ ảnh đời thường, ảnh đi biển đến các bức ảnh biểu cảm nhẹ nhàng - khiến nhiều người nhận xét cô có tiềm năng lớn nếu muốn lấn sân showbiz.

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

