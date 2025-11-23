Bí quyết trẻ như 25 của cô dâu 41 tuổi hot nhất lúc này

Những ngày qua mạng xã hội Hàn Quốc đang rần rần trước tin vui của "cô dâu quốc dân" Shin Min Ah - nữ diễn viên 41 tuổi chuẩn bị lên xe hoa cùng tài tử Kim Woo Bin sau 10 năm bên nhau. Không chỉ chuyện tình đẹp như phim làm dân tình xúc động, nhan sắc "lão hoá ngược" của Shin Min Ah mới là điều khiến ai nấy trầm trồ: 41 tuổi nhưng trẻ trung, trong trẻo như cô gái 25 .

Sở hữu nụ cười má lúm đặc trưng, nét đẹp ngọt ngào và làn da mịn mướt như không tuổi, Shin Min Ah khiến nhiều người tự hỏi: Cô ấy đã làm gì để trẻ lâu đến vậy? Dưới đây là toàn bộ bí quyết dưỡng nhan - giữ dáng của nữ thần Hàn Quốc được truyền thông chia sẻ.

1. Da nhạy cảm, ít trang điểm để da được thở

Shin Min Ah vốn có làn da khô và khá nhạy cảm, nên khi không đóng phim hay chụp quảng cáo, cô gần như không trang điểm để da được nghỉ ngơi tối đa. Cô ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịu nhẹ, lành tính, tránh mọi thành phần dễ gây kích ứng. Điều cô quan tâm nhất là duy trì độ ẩm cho da. Sau mỗi lần rửa mặt, Shin Min Ah luôn bôi kem dưỡng ngay khi da còn hơi ẩm để khóa lại độ ẩm tự nhiên, hạn chế tình trạng khô căng.

2. Rửa mặt bằng gạc

Một phương pháp cô đặc biệt yêu thích chính là "rửa mặt bằng gạc". Cách này rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ: đầu tiên, cô tạo bọt sữa rửa mặt rồi thoa đều khắp mặt. Sau đó, cô làm ướt một miếng gạc em bé, vắt bớt nước và dùng nó để massage nhẹ nhàng theo vòng tròn. Gạc mềm giúp loại bỏ tế bào chết một cách tự nhiên, không gây bào mòn da, đồng thời giúp da sạch sâu hơn để hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Cuối cùng, ngay khi da còn hơi ẩm, cô thoa kem dưỡng để khóa ẩm và phục hồi tức thì.

3. Chườm lạnh buổi sáng

Vào buổi sáng, Shin Min Ah luôn dành vài phút để chườm lạnh bước làm đẹp không thể thiếu giúp gương mặt bớt sưng, giảm kích ứng và giúp lớp trang điểm sau đó bám tốt hơn. Cô thường dùng khăn lạnh hoặc máy làm lạnh chuyên dụng thay vì đặt trực tiếp đá lên mặt để tránh gây tổn thương da.

4. Uống nhiều nước + bổ sung vitamin C hằng ngày

Bên cạnh dưỡng chất bôi ngoài, Shin Min Ah chú trọng bổ sung vitamin C mỗi ngày để giữ làn da sáng khỏe, đều màu. Cô chăm uống nhiều nước, ăn trái cây và đôi khi dùng thêm thực phẩm chức năng. Vitamin C không chỉ giúp làm sáng và chống oxy hóa mà còn kích thích cơ thể sản sinh collagen, nhờ đó da luôn căng bóng và đàn hồi.

5. Giữ vóc dáng bằng thể thao, mê nhất là cầu lông

Không chỉ dưỡng da, Shin Min Ah còn giữ được vóc dáng săn chắc nhờ chăm vận động. Cầu lông là môn thể thao cô yêu thích nhất vì giúp tăng sức bền, cải thiện khả năng phối hợp và đốt mỡ hiệu quả. Việc đổ mồ hôi khi tập luyện cũng giúp cơ thể thanh lọc, thúc đẩy quá trình trao đổi chất hoạt động tốt hơn.

6. Uống trà Phổ Nhĩ

Một bí quyết trẻ lâu khác của Shin Min Ah đến từ thói quen uống trà Phổ Nhĩ. Cô bắt đầu làm quen với trà đạo trong quá trình quay phim Gyeongju và nhanh chóng yêu thích hương vị lẫn lợi ích sức khỏe của loại trà này. Trà Phổ Nhĩ chứa nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa, giảm tích mỡ và tăng cường đề kháng cho da. Đây chính là "vũ khí bí mật" giúp cô đẹp từ trong ra ngoài.



