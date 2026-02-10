Quỹ vàng lớn nhất thế giới gom hàng tấn vàng trong một ngày

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-02-2026 - 10:21 AM | Thị trường chứng khoán

Động thái này diễn ra sau chuỗi 4 phiên bán ròng liên tiếp của quỹ.

Theo cập nhật từ muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares đã mua ròng 3,4 tấn vàng trong ngày 9/2, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.079 tấn. Động thái này diễn ra sau chuỗi 4 phiên bán ròng liên tiếp của quỹ.

Hoạt động mua vào của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới trên sàn COMEX (Mỹ) giảm nhẹ 0,19%, xuống 5.048 USD/ounce. Dù giá chững lại sau nhịp phục hồi, việc vàng nhanh chóng lấy lại mốc 5.000 USD/ounce được xem là tín hiệu tích cực, đặc biệt sau giai đoạn điều chỉnh mạnh khi giá từng giảm từ đỉnh gần 5.600 USD/ounce về quanh 4.400 USD/ounce vào cuối tháng 1, đầu tháng 2.

Thị trường kim loại quý nhìn chung đang ổn định hơn nhờ đồng USD có dấu hiệu suy yếu. Giới đầu tư hiện theo dõi sát loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần này, gồm bảng lương phi nông nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ. Thị trường hiện đã định giá khả năng có ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản, trong năm 2026.

“Yếu tố tác động lớn nhất đến giá vàng hôm nay chính là đồng USD”, ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định. Theo ông, kỳ vọng về các dữ liệu kinh tế suy yếu, đặc biệt ở thị trường lao động, đang tạo thêm áp lực giảm lên đồng bạc xanh, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Theo báo cáo mới của UOB (Singapore), dù giá vàng đang biến động mạnh trong ngắn hạn, kim loại quý này vẫn duy trì vai trò là tài sản trú ẩn quan trọng trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng. Thị trường cần thêm thời gian để hoạt động đầu cơ hạ nhiệt, qua đó giúp giá vàng ổn định và hình thành mặt bằng mới.

UOB cho rằng xu hướng phi đô la hóa, lo ngại về sức mạnh của đồng USD cùng căng thẳng địa chính trị và áp lực tài khóa toàn cầu tiếp tục là các yếu tố hỗ trợ nhu cầu vàng, đặc biệt từ khối nhà đầu tư tổ chức và các ngân hàng trung ương.

Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường của UOB, nhận định các ngân hàng trung ương, nhất là tại châu Á và các thị trường mới nổi, sẽ tiếp tục mua ròng vàng và coi những nhịp điều chỉnh gần đây là cơ hội để gia tăng tích lũy.

Về triển vọng, UOB dự báo giá vàng trung bình quý I đạt khoảng 4.800 USD/ounce, sau đó tăng lên 5.000 USD trong quý II, 5.200 USD trong quý III và dao động quanh 5.400 USD vào cuối năm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn có thể chịu áp lực bán từ những nhà đầu tư mua ở vùng giá cao, khiến quá trình ổn định cần thêm thời gian.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

