Nhìn ra thế giới Quỹ vàng lớn nhất thế giới mua hơn 170 tấn vàng kể từ đầu năm, lực mua mạnh nhất 5 năm Cẩm Thạch • 13/11/2025 - 09:42

Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares đã mua thêm hơn 170 tấn vàng (khoảng 10 tỷ USD) từ đầu năm 2025 đến nay.

Chốt phiên ngày 12/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 68,5 USD lên 4.194,3 USD/ounce, có thời điểm trong phiên vàng giao dịch mốc trên 4.200 USD/ounce, mốc cao nhất kể từ ngày 21/10.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên tăng 2,4% lên 4.213,6 USD/ounce.

Tính trong 1 tuần gần nhất, giá vàng thế giới đã tăng 5%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của vàng vượt 54%.

Mặc dù ghi nhận diễn biến tăng vọt, giá vàng thế giới giao ngay vẫn thấp hơn khoảng 100 USD/ounce so với đỉnh lịch sử 4.381,21 USD, được thiết lập ngày 20/10.

Theo dữ liệu Muavangbac.vn, phiên tăng mạnh của giá vàng, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares chỉ mua 0,28 tấn vàng, nâng tổng số vàng nắm giữ lên hơn 1.046 tấn.

Quỹ vàng SPDR mua thêm hơn 170 tấn vàng từ đầu năm đến nay (Nguồn Muavangbac.vn)

Kể từ đầu năm đến nay, SPDR mua vào hơn 170 tấn, khoảng 10 tỷ USD, ghi nhận lực mua mạnh nhất kể từ năm 2020. Động thái đã chấm dứt xu hướng rút ra khỏi quỹ vàng này trong 4 năm trước đó.

SPDR do State Street Global Advisors quản lý, là quỹ ETF vàng vật chất lớn nhất thế giới với tài sản quản lý gần 140 tỷ USD tính đến ngày 11/11. Tổng lượng vàng nắm giữ bởi quỹ này hiện lên đến hơn 1.046 tấn.

(Nguồn muavangbac.vn)

Tối ngày 12/11 (giờ Mỹ), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ tạm thời nhằm chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Dự luật hiện đã được chuyển đến bàn làm việc của Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng cũng đã lên lịch cho buổi ký duyệt diễn ra tại Phòng Bầu dục, theo CNBC.

Đợt đóng cửa kéo dài 42 ngày đã gây sức ép lên nền kinh tế và làm gián đoạn việc công bố các số liệu của chính phủ, buộc các nhà hoạch định chính sách và giới đầu tư phải dựa vào dữ liệu từ khu vực tư nhân để đánh giá tình hình kinh tế.

Trong khi đó, dữ liệu việc làm hàng tuần của ADP công bố mới đây cho thấy các doanh nghiệp tư nhân Mỹ đã cắt giảm trung bình 11.250 việc làm/tuần trong suốt 4 tuần qua (tính từ ngày 25/10), phản ánh sự suy yếu kéo dài trên thị trường lao động.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện đánh giá 65% FED cắt giảm lãi suất thêm 0,25% trong cuộc họp tháng 12.

Tim Hayes, Giám đốc Chiến lược Toàn cầu của đơn vị chuyên về nghiên cứu Ned Davis Research, cho rằng động lực tăng giá hiện tại cùng với độ biến động cao cho thấy đợt điều chỉnh ngắn hạn trước đó đã kết thúc. Vị chuyên gia nhấn mạnh môi trường vĩ mô hỗ trợ vàng vẫn ổn định như trước đợt bán tháo. Ông cho biết các chỉ số biến động vàng đang ở mức cao, và trong 2 năm qua, khi chỉ số này tăng, vàng thường có mức tăng 2 chữ số mỗi năm.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay thậm chí có mức tăng ấn tượng hơn khi so sánh với vàng khi tăng 4,6% lên 53,58 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 17/10.

Dữ liệu Muavangbac.vn cho thấy, quỹ iShares Silver Trust (SLV), quỹ bạc lớn nhất thế giới sau 7 tháng hút ròng liên tiếp đã bán ra trong tháng 10/2025.