Quỹ vàng lớn nhất thế giới ngừng bán ra trong phiên giá bật tăng

19-02-2026 - 09:44 AM | Thị trường chứng khoán

Giá vàng tăng khi các nhà đầu tư đánh giá rủi ro địa chính trị đang gia tăng.

Theo cập nhật dữ liệu mới nhất từ muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã ngừng bán ra trong ngày 18/2, lượng nắm giữ dừng tại 1.075,61 tấn vàng. Trước đó, quỹ vừa bán ròng 1,4 tấn vàng trong phiên 17/2.

Động thái của SPDR Gold Trust ghi nhận trong ngày giá vàng phục hồi mạnh. Sau phiên rớt giá mạnh, có thời điểm chạm đáy 4.857 USD/ounce phiên ngày 17, giá vàng thế giới đã bật tăng trong phiên 18/2. Chốt phiên giao dịch, giá vàng đã tăng hơn 2% lên 4.977 USD/ounce.

Giá vàng tăng khi các nhà đầu tư đánh giá rủi ro địa chính trị đang gia tăng, mặc dù biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 1 cho thấy các quan chức chia rẽ về việc lãi suất có cần phải tăng thêm hay không, hoặc nên giữ nguyên.

Theo nhà phân tích Edward Meir của Marex, thị trường phản ứng khi xuất hiện lo ngại về những căng thẳng địa chính trị hiện tại giữa Iran và Mỹ, song thị trường đã duy trì trong một biên độ giao dịch rất chặt chẽ trong suốt tháng 2 và chưa thể chắn chắc về một xu hướng rõ ràng vào thời điểm này.

“Các nhà giao dịch hiện chủ yếu đứng ngoài quan sát”, ông Ricardo Evangelista, chuyên gia phân tích tại ActivTrades phân tích. Vị này cũng đồng thời lưu ý thị trường cũng đang dõi theo biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed dự kiến công bố trong ngày để tìm thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất.

Dù vậy, trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị còn nhiều bất ổn, chuyên gia dự báo giá vàng năm nay vẫn có thể duy trì trên 5.000 USD/ounce và thậm chí mở rộng đà tăng lên vùng 6.000 USD/ounce.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay đã tăng 5,2% lên 77,24 USD/ounce. Giá bạch kim giao ngay cũng tăng 3,5% lên 2.078,28 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 1,2% lên 1.702,75 USD.

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

