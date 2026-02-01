Chuyên gia phong thuỷ: Siêu dự án hơn 800.000 tỷ đồng có thể tạo nền kỳ tích, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng trong khu vực

Theo chuyên gia phong thuỷ Phạm Cương, năm 2025 là một năm thiên tai dồn dập: mưa lũ, sạt lở, triều cường từ Bắc chí Nam. Nếu xem năm trước là giai đoạn tái cấu trúc một nền tảng lớn, phần “đầu” của toàn hệ thống thì năm 2026 sẽ tiếp tục xuất hiện các điều chỉnh mang tính tái cấu trúc nhưng ở quy mô nhỏ hơn, tập trung vào phần “thân” hoặc “đuôi”.

Năm 2026 (Bính Ngọ) mang Hỏa khí rất mạnh do cả thiên can, địa chi và Cửu Tử Vận đều thuộc Hỏa. Hỏa chủ sáng tạo nhưng cũng dễ bốc đồng, nên đây là một năm biến động lớn, đặc biệt vào các tháng mùa hè khi Hỏa khí vượng nhất.

Trên tinh bàn, trục Tây Bắc – Đông Nam (Càn – Tốn) hội tụ Cửu Tử, Nhất Bạch, Nhị Hắc tạo thế “liên châu” đẹp, cho thấy chính trị có thể đóng vai trò điểm tựa giúp kinh tế toàn cầu dần phục hồi.

Về chính sách tiền tệ năm 2026, chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh lãi suất của một số ngân hàng tại một vài thời điểm là cần thiết. Tuy nhiên xét về cung tiền, khó có khả năng xảy ra tình trạng tín dụng bị cắt giảm đột ngột, bởi việc thặt thặt tín dụng quá mức có thể dẫn tới đổ vỡ dây chuyền.

Một sự kiện rất đáng quan tâm là cuối năm 2025 vừa qua, siêu dự án Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng với tổng vốn hơn 800.000 tỷ đồng đã được khởi công, cùng với dự án cải tạo sông Tô Lịch.

“ Những động thái này khiến tôi liên tưởng đến Hàn Quốc thập niên 1960, thời kỳ Tổng thống Park Chung-hee cải tạo sông Hàn và suối Cheonggyecheon, đặt nền móng cho “Kỳ tích sông Hàn”. Ở Việt Nam, chúng ta có thể hy vọng có được Kỳ tích sông Hồng với một tầm nhìn dài hạn” , chuyên phong thuỷ nhận định.

Bước vào những năm đầu của Vận 9, khi thế giới và khu vực có nhiều biến động, Việt Nam với hòa bình và sự ổn định chính trị vẫn tiếp tục nổi lên như một điểm sáng trong mắt giới đầu tư quốc tế.

Kênh đầu tư hấp dẫn trong năm Bính Ngọ﻿

﻿Về các kênh đầu tư, chuyên gia Phạm Cương dự báo chứng khoán sẽ có một năm "Cát hung xen kẽ". VN-Index có thể chinh phục mốc 2.000 điểm, thậm chí có thể tăng mạnh vượt mọi dự báo. Tuy sóng chứng khoán năm Bính Ngọ có thể bứt phá rất mạnh, song cũng có thể biến động giảm sâu vào tháng 2 hoặc tháng 7. Do đó việc quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán là vô cùng quan trọng.

Với bất động sản, xét theo cấu trúc Ngũ hành, bất động sản thuộc Thổ còn chứng khoán thuộc Hoả nên thông thường thị trường bất động sản sẽ vận động chậm hơn chứng khoán một nhịp và cũng điều chỉnh chậm hơn. ﻿Vì vậy, dù năm tới có thể xuất hiện yếu tố lãi suất tăng gây tâm lý bi quan cho nhà đầu tư, song dưới góc nhìn phi tinh trong bộ môn Huyền không, chuyên gia vẫn nhận định đây không phải năm quá xấu đối với thị trường.

Vàng cũng là kênh đầu tư đáng theo dõi và nắm giữ phòng thủ trong bối cảnh thế giới bước tiếp quỹ đạo ổn định, nhưng phương diện kinh tế vẫn chưa xuất hiện tín hiệu an toàn. Thậm chí, thị trường toàn cầu còn có nguy cơ biến động mạnh do tác động của chiến tranh kinh tế và chiến tranh công nghệ. Những đợt tăng mạnh của vàng cần được chú ý, đặc biệt giai đoạn mùa hè hoặc tháng 5 Dương lịch.