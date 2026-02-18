Giá bạc lao dốc, một thế lực vừa “xả” gần 400 tấn

Theo cập nhật mới nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã có phiên bán ròng thứ 2 liên tiếp trong các phiên 13/2 và 17/2.

Tổng cộng, lượng bạc bán ra có giá trị hơn 857 triệu USD (~380 tấn). SLV hiện còn nắm giữ hơn 16 nghìn tấn bạc, với quy mô khoảng 38 tỷ USD.

Động thái bán ròng liên tiếp của quỹ bạc lớn nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh giá bạc liên tục sụt giảm về vùng thấp nhất kể từ đầu năm. Sau khi “thủng” mốc 73 USD/oz phiên 17/2, giá bạc trên sàn COMEX (Mỹ) hiện đang hồi phục 1,4% lên 73,7 USD/oz phiên 18/2.

Nhìn sang kim loại quý khác là vàng, trên sàn COMEX, giá vàng cũng trượt khỏi mốc chủ chốt 5.000 USD/oz trong phiên thứ Hai (16/2) và rơi xuống vùng 4.880 USD/oz (17/2) trước khi hồi phục nhẹ lên 4.900 USD/oz trong phiên 18/2.

Đồng USD được xem là nguyên nhân chính khiến giá vàng và bạc giảm. Chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,4%, đạt hơn 97,2 điểm, từ mức 96,8 điểm khi đóng cửa tuần vừa rồi.

Thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ Lễ Tổng thống vào ngày thứ Hai, trong khi Việt Nam, Trung Quốc và một số nước châu Á khác đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Việc một số thị trường chủ chốt nghỉ lễ khiến khối lượng giao dịch trên thị trường kim loại quý quốc tế giảm xuống mức thấp. Với mức thanh khoản thấp, mức độ biến động của giá có thể gia tăng.

“ Giá vàng đang giằng co quanh ngưỡng 5.000 USD/oz trong một tuần mà mức thanh khoản giảm xuống thấp do nghỉ lễ ”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng Thụy Sỹ UBS nhận xét.

Thời gian gần đây, căng thẳng địa chính trị ở những điểm nóng như Iran, Greenland và Nga - Ukraine tạm thời chưa có bước leo thang mới. Sức nóng địa chính trị dịu đi có thể khiến nhu cầu nắm giữ vàng hay bạc để phòng ngừa rủi ro giảm bớt trong ngắn hạn.

Một nguyên nhân khác có thể khiến vàng giảm giá là nhu cầu phòng ngừa rủi ro suy yếu khi có tin tốt về đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran.

Vào ngày thứ Ba, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết nước này và Mỹ đã đạt được sự hiểu biết chung về “các nguyên tắc chỉ đạo” trong cuộc đàm phán nhằm giải quyết mâu thuẫn kéo dài về vấn đề hạt nhân. Dù vậy, ông Araqchi nói rằng điều này không có nghĩa là hai bên đã tiến gần tới chỗ đạt một thỏa thuận.

Ngoài ra, các nhà đàm phán Nga và Ukraine có cuộc gặp diễn ra trong hai ngày tại Geneva dưới sự trung gian của Mỹ để đàm phán kết thúc chiến tranh giữa hai nước.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals nhận xét rằng: “ Thị trường giá lên cần được tiếp sức thường xuyên bởi các thông tin hỗ trợ, mà bây giờ, thị trường vàng và bạc đang thiếu những tin tức mới có tác dụng đẩy giá lên cao hơn ”. Ông cũng cho rằng các cuộc đàm phán để giảm nhiệt căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran và Nga - Ukraine đều không có lợi cho xu hướng tăng của giá kim loại quý.

Bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng lãi suất đều có thể ảnh hưởng đến giá vàng bởi vàng là tài sản không mang lãi suất.

Do đó, nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới đây nhất của FED, theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư, và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, được công bố vào ngày thứ Sáu, để định hình triển vọng đường đi của lãi suất. Thị trường hiện đang kỳ vọng Fed hạ lãi suất hai lần trong năm nay, với đợt giảm đầu tiên vào tháng 6.