Lãnh đạo Chứng khoán Rồng Việt đăng ký bán 400.000 cổ phiếu VDS

Ông Nguyễn Chí Trung- Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (MCK: VDS, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Trung vừa đăng ký bán ra 400.000 cổ phiếu VDS nhằm mục đích nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 25/2/2026 đến ngày 26/3/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Trung sẽ giảm sở hữu cổ phiếu VDS từ 768.150 cổ phiếu xuống còn 368.150 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,282% xuống còn 0,135% vốn tại Chứng khoán Rồng Việt.



Trong một diễn biến khác, mới đây Chứng khoán Rồng Việt vừa thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 vào ngày 16/4/2026. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là 9/3/2026.

Tại cuộc họp, Chứng khoán Rồng Việt sẽ trình cổ đông các báo cáo gồm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng trình cổ đông thông qua các tờ trình gồm Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2026; Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng;.... và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Chứng khoán Rồng Việt mang về tổng doanh thu hoạt động gần 1.042 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 282 tỷ đồng, giảm 3,1%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Chứng khoán Rồng Việt tăng 27% so với đầu năm, lên mức hơn 8,121 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 5.022 tỷ đồng, tăng 40%.



