Ngành hàng không đón loạt tân binh: Từ hãng bay của cá nhân đến mảnh ghép chiến lược của các ông lớn bất động sản

Sun PhuQuoc Airways

Ngày 13/6/2025, Bộ Xây dựng đã cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc, thương hiệu Sun PhuQuoc Airways (SPA) do Sun Group đầu tư và phát triển, với tổng vốn 2.500 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026 hãng sẽ khai thác 25 tàu bay và hướng tới 30 - 35 tàu bay vào năm 2027. Trong giai đoạn đầu, SPA khai thác các đường bay: Phú Quốc – TP.HCM, Phú Quốc – Hà Nội, Phú Quốc – Đà Nẵng, Hà Nội – TP.HCM và TP.HCM – Đà Nẵng. Từ tháng 12/2025, hãng mở thêm các đường bay Hà Nội – Đà Nẵng và Cam Ranh – Phú Quốc.

Ngày 15/1/2026, Sun PhuQuoc Airways cho biết đã sẵn sàng khai thác đường bay quốc tế Phú Quốc – Đài Bắc từ ngày 29/3, đánh dấu bước mở rộng đầu tiên ra thị trường quốc tế.

Trong năm 2026, hãng dự kiến mở thêm các đường bay kết nối Phú Quốc với Busan, Singapore, Bangkok, Hong Kong; từ quý III/2026 mở tiếp các chặng đến Mumbai, New Delhi và Cao Hùng.

Cùng trong hệ sinh thái Sun Group, cuối tháng 12/2025, Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết cũng được thành lập, trụ sở đặt tại khu đô thị biển Phan Thiết, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Ngành nghề chính của doanh nghiệp là xây dựng cảng hàng không, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng theo các hình thức BT, BOT và BOO. Vốn điều lệ ở mức 600 tỷ đồng, trong đó CTCP Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) nắm 55% vốn và giữ quyền chi phối. Hai cổ đông cá nhân là ông Trần Văn Hải (15%) và ông Trịnh Quang Minh (30%), đồng thời ông Minh là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Về cổ đông, Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) được thành lập vào ngày 6/6/2025 với vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng, do tập đoàn Sun Group và các thành viên trong hệ sinh thái sáng lập. Đây cũng chính là đơn vị đang vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – sân bay do Sun Group đầu tư mở rộng.

Cảng hàng không Masterise

Sau khi được giao làm chủ đầu tư sân bay Gia Bình – dự án không sử dụng ngân sách với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng, Masterise Group lập tức công bố lấn sân sang lĩnh vực hàng không với pháp nhân Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise (Masterise Aviation Infrastructure).

Theo đó, Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise được thành lập vào ngày 29/8/2025, trụ sở tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh với vốn điều lệ lên đến 29.300 tỷ đồng.

Công ty đăng ký hoạt động trong 61 ngành nghề khác nhau, trong đó lĩnh vực chính là cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

Nhiều ý kiến nhận định, khả năng đây là công ty được lập ra để triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Sân bay được xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh theo tiêu chuẩn quốc tế cấp 4F, dự kiến đáp ứng 30 triệu hành khách năm 2030 và 50 triệu hành khách năm 2050. Dự án được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phía Đông Hà Nội và đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không vùng Bắc Bộ.

Ông Vũ Hoàng Long (SN 1982) đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại Cảng hàng không Masterise. Trong lĩnh vực hàng không, ông Long từng nắm giữ các vị trí như Thành viên HĐQT tại CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO, mã: SAS) và CTCP Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC).

Crystal Bay Airlines

Một tân binh khác là Công ty CP Crystal Bay Airlines - thành viên mới ra đời trong hệ sinh thái bất động sản nghỉ dưỡng cùng tên do ông Nguyễn Đức Chi sáng lập.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty CP Crystal Bay Airlines được thành lập ngày 6/11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Crystal Bay Airlines hoạt động trong 51 ngành nghề, với lĩnh vực chính là vận chuyển hành khách hàng không.

Ông Nguyễn Đức Chi giữ chức Chủ tịch HĐQT. Vị trí Tổng Giám đốc thuộc về ông Bùi Tường Chi.

Về cơ cấu cổ đông, ông Nguyễn Đức Chi góp 15 tỷ đồng (tương đương 5% vốn), ông Bùi Tường Chi đóng góp 3 tỷ đồng (1% vốn). Còn 94% vốn còn lại (282 tỷ đồng) thuộc về CTCP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay.

Về cổ đông lớn nhất, Tập đoàn Du lịch Crystal Bay hoạt động chủ yếu trong du lịch, lữ hành, nghỉ dưỡng và đầu tư bất động sản du lịch. Tính đến ngày 08/12/2023, công ty có vốn điều lệ 2,659 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng là một công ty do ông Nguyễn Đức Chi làm Chủ tịch HĐQT.

Hệ sinh thái Crystal Bay của đại gia Nguyễn Đức Chi được biết đến với loạt dự án nghỉ dưỡng quy mô khủng như Ninh Chữ Sailing Bay, Mũi Dinh Ecopark, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa, Selectum Noa Resort Cam Ranh và Cap Padaran Mũi Dinh. Bên cạnh đó, dự án Con đường di sản Vân Đồn tại Quảng Ninh, quy mô hơn 3.300 ha.

LOTHA Airlines

Nếu các tân binh khác đều là mảnh ghép trong hệ sinh thái của các ông lớn bất động sản thì Công ty CP Hàng không LOTHA (LOTHA Airlines) lại do các cá nhân thành lập. Doanh nghiệp được thành lập ngày 4/8/2025 với ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không. Trụ sở chính đặt tại Cụm công nghiệp Hà Mỵ, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.

Đáng chú ý, LOTHA Airlines đăng ký vốn điều lệ ở mức 10 tỷ đồng. Con số này khá khiêm tốn khi đặt cạnh các quy định về vốn tối thiểu để kinh doanh vận tải hàng không.

Nguồn: Fanpage của LOTHA Airlines

Trong số 5 cổ đông tham gia sáng lập, không có sự xuất hiện của các tổ chức tài chính hay tập đoàn kinh tế lớn. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Sơn đóng vai trò cổ đông chi phối tại doanh nghiệp với 9,6 tỷ đồng vốn góp, tương đương tỷ lệ sở hữu 96% vốn điều lệ.

Các cổ đông còn lại gồm ông Nguyễn Sơn Bình góp 250 triệu đồng (tỷ lệ sở hữu 2,5%); ông Nguyễn Văn Thiện, ông Nguyễn Trung Phước và ông Nguyễn Văn Sỹ mỗi người góp vốn 50 triệu đồng (tỷ lệ 0,5%).

Cập nhật mới nhất ngày 26/8/2025, LOTHA Airlines đã thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh chính sang vận tải hành khách hàng không. Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp là ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993).

Ngoài ra, hiện ông Sơn còn là Người đại diện theo pháp luật của loạt các doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Thực phẩm và Đồ uống SOBI, Công ty CP So Cas Holdings, Công ty CP Hàng tiêu dùng SOBI, Công ty CP FPA Dining, Công ty CP SMP Healthcare.



