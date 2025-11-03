Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quyền lợi mới của hàng chục triệu người dân từ 1/11 không phải ai cũng biết

03-11-2025 - 07:56 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11.

Từ ngày 1/11, Nghị định 280/2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, sửa đổi và bổ sung một số quy định của Nghị định 23/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký và hợp đồng giao dịch. Trước đó, các nội dung này đã được cập nhật một phần tại Nghị định 07/2025.

 Không cần xuất trình giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID 

Theo nghị định mới, khi công dân thực hiện thủ tục giấy tờ, nếu những giấy tờ cần đối chiếu đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, người dân sẽ không phải trình bản chính hoặc bản sao như trước đây. Chỉ cần cung cấp thông tin hiển thị trên VNeID, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào đó để xử lý hồ sơ.

Quyền lợi mới của hàng chục triệu người dân từ 1/11 không phải ai cũng biết- Ảnh 1.

 

Cụ thể, nghị định bổ sung vào khoản 8 và khoản 9 Điều 9 của Nghị định 23/2015, cho phép người đi chứng thực sử dụng thông tin điện tử thay cho tài liệu giấy đã tích hợp lên hệ thống.

Trong trường hợp người dân yêu cầu hoặc khi cán bộ chứng thực có thể truy cập được dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hay các nguồn dữ liệu điện tử hợp pháp khác, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải chủ động tra cứu thông tin. Cơ quan chứng thực không được yêu cầu công dân nộp bản chính hoặc bản sao đối với những thông tin đã có thể kiểm chứng qua hệ thống.

Quyền lợi mới của hàng chục triệu người dân từ 1/11 không phải ai cũng biết- Ảnh 2.

 

Với quy định mới này, việc đi làm giấy tờ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Người dân không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ gốc hoặc bản sao, chỉ cần điện thoại có cài ứng dụng VNeID và thông tin được đồng bộ. Điều này kỳ vọng giúp giảm đáng kể thời gian xử lý, hạn chế thủ tục rườm rà và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính.

Theo Thái Hà

Đời sống & pháp luật

