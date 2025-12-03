Quyết định giúp tài xế dịch vụ tại Hà Nội bỏ túi cả trăm triệu đồng mỗi năm

Dùng xe điện tiết kiệm gần 100 triệu đồng/năm

Tháng 10/2025, VinFast Limo Green tiếp tục "tạo sóng" trên thị trường khi đạt doanh số kỷ lục của phân khúc MPV 7 chỗ với gần 4.200 xe bán ra. Như vậy, chỉ sau 3 tháng, đã có tổng cộng 6.504 xe Limo Green đến tay khách hàng - con số hiếm thấy trong phân khúc MPV 7 chỗ.

Trong số hàng nghìn khách hàng, anh Nguyễn Bá Hùng (Hà Nội) là một trong những tài xế tiên phong sở hữu Limo Green. Đó cũng là lựa chọn mang tới nhiều thay đổi lớn cho anh.

Trước đây, anh Hùng sử dụng một chiếc xe xăng phân khúc A với tần suất di chuyển gần 200 km mỗi ngày. Lý do lớn nhất khiến anh chuyển sang xe điện là vì chi phí sử dụng tiết kiệm và giá Limo Green cũng hợp lý hơn khi so sánh với các mẫu xe xăng trong phân khúc.

"Trước kia tôi tốn khoảng 250.000 đến 300.000 đồng tiền xăng mỗi ngày. Giờ đổi sang Limo Green thì không mất chi phí nhiên liệu nữa", anh nói. Anh Hùng và các chủ xe điện VinFast đang được miễn phí sạc 100% tại các trạm sạc công cộng V-Green tới hết tháng 6/2027. Với chiếc xe điện mới, anh Hùng tiết kiệm gần 100 triệu đồng mỗi năm với tần suất làm việc như hiện tại. Đó là con số không hề nhỏ, đặc biệt với người sử dụng xe làm phương tiện tạo ra thu nhập.

Bên cạnh đó, anh Hùng cũng đánh giá cao các chính sách hỗ trợ mà VinFast đang áp dụng. "Ngoài miễn phí sạc, hãng còn có hỗ trợ chuyển đổi xanh, hỗ trợ tài xế chạy nền tảng Xanh SM Platform và trả góp linh hoạt. Cộng thêm việc xe điện không cần thay dầu, không bảo dưỡng tốn kém nhiều, rõ ràng tiết kiệm được rất nhiều chi phí", anh phân tích.

Mở rộng tệp khách hàng, nâng cao trải nghiệm dịch vụ

Khi mới chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, anh Hùng không hề bỡ ngỡ, thậm chí còn thấy rất thuận tiện. Theo anh, hệ thống trạm sạc giờ đây đã phủ khắp nội thành, ngoại thành Hà Nội, nên đi đâu cũng có thể sạc xe dễ dàng.

Limo Green hỗ trợ sạc nhanh DC đầu vào 80 kW, có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng hơn nửa giờ - tương ứng với thời gian nghỉ ngơi cho tài xế. Với bộ pin dung lượng hơn 60 kWh, xe đạt quãng đường khoảng 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Quãng đường này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu làm việc hàng ngày của anh Hùng.

Từ khi chuyển sang mẫu MPV điện 7 chỗ, anh Hùng cho biết lượng khách tăng lên trông thấy. Anh phục vụ được đa dạng tệp khách hàng hơn, mở rộng sang cả tệp khách hàng đi theo nhóm và gia đình đông người.

"Xe 7 chỗ phục vụ được nhóm 4-6 người, nên khách đi thoải mái hơn. Xe chạy êm ái, yên tĩnh, không có mùi xăng nên ai cũng khen", anh nói.

Về không gian nội thất, Limo Green sở hữu kích thước tổng thể 4.740 × 1.872 × 1.723 mm và chiều dài cơ sở 2.840 mm. Nhờ đó, không gian ba hàng ghế của xe được đánh giá là thoải mái hơn so với phần lớn MPV khác tầm giá dưới 1 tỷ đồng. Hàng ghế giữa có thể trượt, ngả, tối ưu thêm không gian cho phía sau. Về tiện nghi, xe được trang bị cửa gió điều hoà cho cả hàng ghế thứ hai và thứ ba.

Cũng theo anh Hùng, khách hàng hiện nay sử dụng dịch vụ xe taxi hay xe công nghệ ngày càng chú trọng vào trải nghiệm, chứ không chỉ đơn thuần di chuyển từ điểm A sang điểm B. Trong bối cảnh đó, xe điện mang đến lợi thế cạnh tranh thực sự tốt cho tài xế. Anh cho rằng quyết định chuyển đổi sang xe điện nói chung và Limo Green nói riêng là hoàn toàn sáng suốt ở thời điểm này.

Với chi phí vận hành thấp, khả năng tối ưu chi phí và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, xe điện như Limo Green đang trở thành lựa chọn thực tế cho nhiều tài xế dịch vụ. Khi bài toán kinh tế, tiện lợi và trải nghiệm người dùng được giải quyết cùng lúc, xu hướng chuyển đổi sang xe điện trong nhóm kinh doanh vận tải gần như là điều tất yếu.

Hiện tại, VinFast Limo Green đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn giúp người dùng dễ tiếp cận xe điện hơn. Từ giá bán niêm yết 749 triệu đồng, khách hàng Việt được giảm 4%, hỗ trợ thêm cao nhất 22 triệu đồng nếu đang sở hữu xe xăng và chuyển sang xe điện, tặng thêm 7,5 triệu đồng nếu đăng ký xe tại Hà Nội/TP.HCM. Nếu mua xe trả góp, khách hàng được hỗ trợ lãi suất tới 4%/năm so với mức thị trường trong 3 năm đầu. Song song, chủ xe được miễn phí sạc tới hết tháng 6/2027.