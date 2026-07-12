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Quyết định khởi tố Nguyễn Mạnh Cường SN 1987

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Cường.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN1987, trú tại Xóm 1, nhà máy Z129, xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Điểm đ, Khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện đường dây sản xuất, kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu Owen với mức chiết khấu cao bất thường 40 – 50%. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp triệt phá, khám xét nhiều địa điểm tại các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang và Thành phố Hà Nội. Kết quả khám xét thu giữ 15.864 sản phẩm thời trang gắn nhãn mác thương hiệu Owen cùng hơn 13.000 thẻ nhãn, 900 tem giá, 2 máy ép logo và nhiều tang vật khác, tổng giá trị hàng hóa hơn 2,3 tỷ đồng.

Các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số hàng hóa đối tượng Nguyễn Mạnh Cường làm giả - Ảnh: Công an Sơn La

Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ đã xác định toàn bộ sản phẩm mà lực lượng chức năng thu giữ được là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Owen, một nhãn hiệu thời trang đang được pháp luật bảo hộ. Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam cho biết, công ty không hợp tác sản xuất, không nhượng quyền sản xuất hàng hoá mang nhãn hiệu Owen đối với các công ty và cá nhân liên quan trong vụ án.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Cường về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Điểm đ, Khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT thi hành cách lệnh tố tụng hình sự đối với đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (Dấu X) - Ảnh: Công an Sơn La

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do thấy hàng thời trang thương hiệu Owen dễ kinh doanh tại các tỉnh Tây Bắc, nên đã tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu để kiếm lời. Từ năm 2024 đến nay đối tượng đã thiết lập hệ thống bán lẻ, bán buôn, cung cấp cho hơn 20 cửa hàng thời trang tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Nội, Phú Thọ và một số tỉnh thành khác để tiêu thụ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

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