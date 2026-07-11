Ra quyết định khởi tố Huỳnh Thị Mến SN 1979

Sáng 10/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng) cho biết trên báo Tiền Phong, cơ quan này đã chính thức ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 2/7, trong quá trình làm nhiệm vụ tại trạm cửa khẩu, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan cùng các lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra một hành khách nữ. Đối tượng bị kiểm tra là Huỳnh Thị Mến (sinh năm 1979, cư trú tại xã Pờ Y), khi người này đang tiến hành các thủ tục hành chính để nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Qua kiểm soát người và hành lý, các chiến sĩ làm nhiệm vụ đã phát hiện bên trong chiếc túi đeo phía trước người của Huỳnh Thị Mến có cất giấu 4 miếng kim loại màu vàng dẹt. Ngay lập tức, tang vật đã bị niêm phong để gửi đi kiểm định.

Chân dung đối tượng Mến. Ảnh: Báo Tiền Phong

Báo Công an TP.HCM dẫn thông tin kết quả giám định chuyên môn sau đó khẳng định toàn bộ số kim loại bị tịch thu đều là vàng ròng, với tổng trọng lượng đạt 329,5 gam. Dựa trên kết luận từ Hội đồng định giá tài sản, lô vàng lậu bị cơ quan chức năng chặn đứng này có tổng giá trị trên thị trường ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Tại văn phòng cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Huỳnh Thị Mến đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Mến khai nhận bản thân được một người phụ nữ tên Liễu (hiện chưa rõ thông tin nhân thân cũng như địa chỉ cụ thể) thuê mang hộ số vàng trên từ bên kia biên giới Lào về Việt Nam. Nếu giao hàng trót lọt, Mến sẽ được trả khoản tiền công là 1,6 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai, thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ tại hiện trường, kết hợp với kết quả giám định hàm lượng và định giá giá trị tài sản, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã ra quyết định khởi tố vụ án pháp lý để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo đúng thẩm quyền quy định.