Quyết định mới nhất của Thủ tướng: Hỗ trợ khẩn cấp 2.524 tỷ đồng, "thần tốc" ổn định cuộc sống người dân

Hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão Bualoi

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 02/10/2025 , phê duyệt khoản hỗ trợ khẩn cấp từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 nhằm giúp 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 10 (tên gọi quốc tế Bualoi) cùng các đợt thiên tai khác xảy ra từ đầu năm 2025. Tổng số tiền được phân bổ lên tới 2.524 tỷ đồng .

Quyết định kịp thời này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ, hướng đến mục tiêu nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân và khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa lực lượng khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ.

Khoản kinh phí 2.524 tỷ đồng được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, dựa trên đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15306/BTC-NSNN ngày 2/20. Mục đích sử dụng chính của nguồn vốn này là:

Hỗ trợ dân sinh, đặc biệt là những gia đình chịu thiệt hại nặng nề.

Khắc phục, sửa chữa các công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai.

Khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng.

Bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách.

Theo đó, 15 địa phương được nhận hỗ trợ trải dài từ miền núi phía Bắc đến khu vực duyên hải miền Trung, với mức phân bổ cụ thể như sau:

Tuyên Quang 200 tỷ đồng.

Cao Bằng 195 tỷ đồng.

Lạng Sơn 20 tỷ đồng, Lào Cai 200 tỷ đồng.

Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Phú Thọ 20 tỷ đồng.

Sơn La 200 tỷ đồng, Lai Châu 24 tỷ đồng, Điện Biên 90 tỷ đồng, Ninh Bình 20 tỷ đồng.

Thanh Hóa 200 tỷ đồng, Nghệ An 500 tỷ đồng, Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Quảng Trị 200 tỷ đồng, Huế 135 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15306/BTC-NSNN ngày 02/10/2025.﻿

Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước. Ảnh: TTXVN

Để đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả và đúng mục đích, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và địa phương liên quan thực hiện nghiêm ngặt các quy định:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung, số liệu báo cáo, đối tượng, điều kiện sử dụng ngân sách. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí phải đúng mục đích, phạm vi, đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Kinh phí bổ sung phải được tổ chức thực hiện và giải ngân chậm nhất đến ngày 31/12/2026 .

Các địa phương phải báo cáo kết quả phân bổ và triển khai thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Đồng thời, trước ngày 30/10/2025 , các tỉnh cần gửi báo cáo chi tiết về tình hình thiệt hại, việc sử dụng các nguồn lực tại chỗ (dự phòng ngân sách địa phương, Quỹ dự trữ tài chính), và số kinh phí vượt khả năng tự cân đối để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý kinh phí tổng thể.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp báo cáo và xử lý kinh phí tổng thể, còn Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách, nhằm chống thất thoát và kịp thời thu hồi về ngân sách trung ương nếu phát hiện vi phạm.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 8h00 ngày 2/10, bão số 10 đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; 160 nhà đổ, sập; 154.807 nhà hư hỏng; 51.269 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 13.478 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.638 con gia súc, 405.359 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.429 điểm trường bị ảnh hưởng, làm sạt lở 20.772m kè, bờ sông, bờ biển; 8.264 cột điện bị gãy, đổ.

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh, thành phố ước tỉnh khoảng 11.000 tỷ đồng.﻿

Dông lốc lớn khiến nhiều tài sản hư hỏng nặng. Ảnh: Công Lý

Trung ương MT ﻿ ﻿TQ Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bão lụt

Chiều ngày 02/10, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tại Lễ phát động, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ, kiều bào, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong, ngoài nước phát huy tinh thần "Tương thân tương ái", sẻ chia, hỗ trợ về tinh thần và vật chất.

Hưởng ứng lời kêu gọi, chỉ trong thời gian ngắn, MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận và đăng ký ủng hộ hơn 673 tỷ đồng . Ngay tại buổi lễ, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã công bố hỗ trợ đợt 1 với tổng số tiền 260 tỷ đồng cho 17 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả .

MTTQ Việt Nam cam kết sẽ sử dụng toàn bộ nguồn kinh phí này một cách công khai, minh bạch và hiệu quả nhất để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại.﻿

