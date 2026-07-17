Quyết định về khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo quyết định, Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích gần 170.000 ha, bao gồm toàn bộ diện tích VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và một phần diện tích vùng đệm của di sản, thuộc địa bàn các xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Điền, Kim Phú và Bố Trạch.

Cửa ngõ vào Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan công bố quyết định, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý khu du lịch; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì xây dựng mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh theo quy định của Luật Du lịch và các quy định pháp luật có liên quan; phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với khu du lịch.

Việc công nhận Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng là Khu du lịch cấp tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển du lịch địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới.

Phong Nha - Kẻ Bàng được mệnh danh là "Vương quốc hang động".

Được biết, đây là Khu du lịch cấp tỉnh thứ 2 được tỉnh Quảng Trị công nhận. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ra quyết định công nhận khu vực xã Kim Phú là Khu du lịch cấp tỉnh, có diện tích rộng hơn 300km2 - nơi có "Làng du lịch tốt nhất thế giới" và hệ thống hang động Tú Làn.