Quyết tâm 60 ngày cao điểm để hơn 73.000 hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang hình thức kê khai

Cán bộ Thuế hướng dẫn hộ kinh doanh

Đây là chiến dịch đặc biệt quan trọng của ngành Thuế nhằm thực hiện Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán”; tăng cường tuân thủ tự nguyện, minh bạch và công bằng trong việc kê khai, nộp thuế của hộ kinh doanh; hình thành thói quen chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Với hơn 73.000 hộ kinh doanh trên địa bàn toàn thành phố, có rất nhiều việc phải làm nhưng Thuế thành phố Hải Phòng có nhiều giải pháp, cách làm tích cực, chủ động, quyết liệt, quyết tâm về đích trước thời gian, đạt tỷ lệ 100% hộ kinh doanh được chuyển đổi.

Xác định công cuộc chuyển đổi từ thuế khoán sang hình thức kê khai là một bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý thuế và với số lượng hộ kinh doanh rất lớn sẽ có nhiều khó khăn, vướng mắc. Lãnh đạo Thuế thành phố Hải Phòng xác định quan điểm lấy người nộp thuế là trung tâm; phân công cán bộ thuế đồng hành, hỗ trợ theo hướng cầm tay chỉ việc, tận dụng tối đa công nghệ thông tin để các hộ kinh doanh hiểu được, đồng thuận và thực hiện một cách thuần thục, thành thạo.

Trưởng Thuế cơ sở 4 Phạm Thị Duyên cho biết, thực hiện kế hoạch của Thuế thành phố Hải Phòng, Thuế cơ sở 4 chủ động vào cuộc với quyết tâm cao, quán triệt sâu rộng tới toàn thể CBCC, yêu cầu mỗi công chức phải trở thành “một tuyên truyền viên thuế chuyên nghiệp”- am hiểu chính sách, thạo kỹ năng, sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp mọi vướng mắc cho hộ kinh doanh mọi lúc, mọi nơi.

Thuế cơ sở 4 thành lập 15 nhóm zalo hỗ trợ người nộp thuế và tới nay hơn 98% hộ kinh doanh tham gia. Từ đó có thuận lợi rất lớn trong tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh. Đồng thời, hỗ trợ 24/7 cho hộ kinh doanh trong khai thuế, cài đặt eTax Mobile, nộp thuế điện tử và hướng dẫn thực hành trên hệ thống khai thuế điện tử với phương châm “bắt tay chỉ việc- hỗ trợ tận nơi”.

Cơ bản đến 31/10, Thuế cơ sở 4 đã rà soát 100% hộ kinh doanh; cập nhật thông tin người nộp thuế, phân loại theo mức doanh thu đối với tất cả các hộ kinh doanh theo địa bàn từng phường, xã và gắn cán bộ quản lý cho 100% người nộp thuế.

Hiện tỷ lệ hộ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đạt hơn 93%; tỷ lệ cài đặt và sử dụng eTax Mobile đạt 97,5%; nộp thuế điện tử đạt 98%..., góp phần minh bạch doanh thu và thuận lợi trong quản lý thuế. Trưởng Thuế cơ sở 4 Phạm Thị Duyên tin tưởng, với cách làm như vậy sẽ hoàn thành 100% số hộ chuyển sang kê khai và về trước thời gian.

Phó Trưởng Thuế cơ sở 1 Nguyễn Hữu Thọ cho biết, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, dưới sự chỉ đạo của Thuế thành phố Hải Phòng, Thuế cơ sở 1 đã triển khai đồng bộ các công tác chuẩn bị và triển khai thông qua một loạt các hoạt động như: tổ chức rà soát toàn bộ dữ liệu hộ kinh doanh hiện có; chú trọng tuyên truyền về lợi ích và nghĩa vụ của hộ kinh doanh khi chuyển sang kê khai thuế; các công việc cần chuẩn bị; đặc biệt là tuyên truyền về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn ứng dụng eTax Mobile; tương tác đồng hành, cung cấp thông tin, giải đáp cặn kẽ, đơn giản, dễ hiểu; giải đáp vướng mắc cả trực tiếp và trực tuyến.

Điều đáng ghi nhận là kế hoạch của ngành Thuế về việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai được đại đa số hộ kinh doanh đồng thuận thực hiện.

Theo Phó Trưởng Thuế Hải Phòng Phạm Tuấn Anh, thực hiện Quyết định số 3389/QĐ-BTC ngày 06/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán”; Quyết định số 3352/QĐ-CT ngày 31/10/2025 của Cục trưởng Cục Thuế ban hành Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, Thuế thành phố Hải Phòng đã báo cáo UBND thành phố, đề xuất thành lập Ban chỉ đạo để triển khai; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện. Đồng thời, xây dựng, ban hành đề án, kế hoạch, gấp rút triển khai chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” tới tất cả các đơn vị; Thuế cơ sở.

Tính đến tháng 11/2025, toàn thành phố hiện có khoảng 73.400 hộ kinh doanh. Trong đó, có 3600 hộ đã thực hiện kê khai thuế, còn lại gần 69.800 hộ phải chuyển đổi trong thời gian 2 tháng cuối năm để từ ngày 1/1/2026, 100% hộ kinh doanh của Hải Phòng chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Đây là một áp lực rất lớn, trách nhiệm nặng nề, yêu cầu cao trong khi còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Vì thế, ngoài làm tốt công tác tuyên truyền, ngay trong tháng 10, Thuế thành phố Hải Phòng đã phát động tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế.

Theo đó, rà soát, thu thập, phân loại, làm sạch cơ sở dữ liệu của hơn 73.400 hộ kinh doanh đang hoạt động; tổ chức các hội nghị trực tiếp; trực tuyến; livestrame; các cuộc đối thoại trực tuyến phổ biến, hướng dẫn về chính sách, giải đáp các vướng mắc, lo ngại của người nộp thuế về chủ trương chuyển đổi phương thức quản lý; kết nối với các đơn vị giải pháp để giới thiệu các ứng dụng, các chính sách ưu đãi khi chuyển đổi sang phương pháp kê khai, thực hiện hoá đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đề người nộp thuế từng bước làm quen và tự lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, có ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng, an toàn bảo mật thông tin, có chính sách ưu đãi hỗ trợ tốt.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Thuế cơ sở thành lập 120 tổ công tác trực tiếp hỗ trợ người nộp thuế tại địa điểm kinh doanh, hướng dẫn việc cài đặt sử dụng ứng dụng Etax Mobile (ứng dụng miễn phí của ngành Thuế phục vụ người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, kê khai, nộp thuế điện tử); vận động các hộ kinh doanh thực hiện đăng ký và sử dụng hoá đơn điện tử, hoá đơn điện từ khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Nghị định 70/2025 của Chính phủ.

Đến nay, Thuế Hải Phòng cũng đã hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu đối với 69.700 hộ kinh doanh, đạt 95%. Công tác chuẩn hóa, phân loại, làm sạch dữ liệu cơ bản hoàn tất. Đã có 37.228 hộ, chiếm 86% số hộ kinh doanh đến ngưỡng nộp thuế thực hiện cài đặt và sử dụng eTax Mobile; trong đó, gần 33.718 hộ (78%) thực hiện nộp thuế bằng phương thức điện tử; 3750 hộ kinh doanh đăng ký và sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó 607 hộ kinh doanh đã chuyển đổi từ phương pháp khoản sang phương pháp kê khai.

Phó Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng Phạm Tuấn Anh nhận định, kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong 60 ngày cao điểm, ngành Thuế mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường, đặc khu; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận của toàn thể các hộ kinh doanh trên địa bàn trong việc chuyên đổi phương pháp quản lý thuế, cùng chung tay xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng thành phố và đất nước.

Trong 60 ngày, Thuế thành phố Hải Phòng chỉ đạo các Thuế cơ sở thực hiện khảo sát dữ liệu hộ kinh doanh, bảo đảm yêu cầu “sạch, thống nhất, đầy đủ”. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tăng cường đối thoại, hướng dẫn người nộp thuế và thực hiện các điều kiện để đến ngày 1/1/2026, 100% các hộ kinh doanh theo phương pháp khoán thuế được chuyển đổi sang phương pháp kê khai nộp thuế. Thông điệp của Thuế thành phố Hải Phòng là: “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”. Mục tiêu đề ra: bảo đảm hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 01/01/2026.

Tuy vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cả về tư duy, nhận thức và cách làm, nhưng với các giải pháp quyết liệt nêu trên, chắc chắn Thuế thành phố Hải Phòng sẽ hoàn thành nhiệm vụ đề ra, về trước thời gian, đưa công tác quản lý thuế hộ kinh doanh vào nền nếp theo hướng minh bạch, hiện đại, hiệu quả.