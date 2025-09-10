Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025.

Theo Nghị quyết, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục biến động khó lường; xu hướng tập hợp lực lượng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng; kinh tế tăng trưởng chậm lại. Ở trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi; thiên tai, thời tiết cực đoan, bất thường, đặt ra nhiều thách thức và áp lực lớn đối với công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Lãnh đạo chủ chốt, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chủ động tham mưu, đề xuất và xử lý công việc theo thẩm quyền; rà soát kỹ các nhiệm vụ trong tháng 9 và quý IV năm 2025 để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả; tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nỗ lực vượt qua thách thức để thực hiện tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục ưu tiên tối đa cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách nhà nước quý III và cả năm 2025

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước, chủ động dự báo, nghiên cứu chiến lược và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong tham mưu, phục vụ điều hành kinh tế - xã hội, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tình hình, xu thế mới và điều chỉnh chính sách của các nước; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách; hoàn thành và vượt chỉ tiêu ngân sách nhà nước quý III và cả năm 2025.

Đồng thời, chủ động theo dõi diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm… để kịp thời có biện pháp quản lý, điều hành phù hợp, ổn định thị trường. Chuẩn bị các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý trên cơ sở đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng tác động của việc điều chỉnh giá đến lạm phát, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, không tăng giá đột ngột và tăng giá cùng một thời điểm, hạn chế tác động lên lạm phát, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển mạnh các dịch vụ số trong hoạt động ngân hàng. Điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối. Tăng cường quản lý, khẩn trương triển khai giải pháp mạnh và chịu trách nhiệm bình ổn thị trường vàng theo quy định của pháp luật, bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đồng thời, đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước; chỉ đạo các tổ chức tín dụng xử lý hiệu quả nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật; tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, ngân hàng kiểm soát đặc biệt; khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn trước ngày 15/9/2025; tăng cường thanh tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong các hoạt động ngân hàng.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và các cơ chế, chính sách khác để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan đánh giá những rủi ro tiềm ẩn về lạm phát, tỷ giá và hệ thống ngân hàng, báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2025.

Bên cạnh đó nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, chú trọng quản lý thu đối với các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, giao dịch xuyên biên giới, dịch vụ ăn uống, lưu trú..., phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hóa đơn, chứng từ, thanh toán mua bán, giao dịch hàng hoá, dịch vụ.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Quyết liệt tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, dự án liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, khu vực, quốc tế

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung quyết liệt các giải pháp tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao và 100% vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia. Rà soát, làm rõ nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm không để gián đoạn trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công khi tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp tục phát huy vai trò của các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc về giải ngân đầu tư công tại các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là đối với các bộ, cơ quan, địa phương có mức phân bổ vốn lớn nhưng tốc độ giải ngân chậm. Tích cực chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án giao thông chiến lược, quan trọng quốc gia, dự án liên vùng, liên tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025, tiếp tục triển khai các dự án giao thông trọng điểm khác để đạt mục tiêu hoàn thành ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025, 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030; rà soát quy định pháp luật để phân cấp, phân quyền tối đa cho các địa phương trong quản lý, đầu tư các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số dự án đường sắt quan trọng, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc. Tăng tốc triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 để khánh thành vào ngày 19/12/2025 và nghiên cứu, đề xuất triển khai ngay theo thẩm quyền việc đầu tư xây dựng khu logistics, khu thương mại tự do tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đề xuất kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án vào ngày 19/12/2025 chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương rà soát, tổng hợp, đề xuất dự toán chi bổ sung năm 2025 từ nguồn tăng thu năm 2024 để thực hiện các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây trường học tại các xã biên giới, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2025; trên cơ sở đó, Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công đồng loạt các dự án phục vụ Hội nghị APEC trong tháng 9/2025.

Tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, xây dựng và thực thi pháp luật; tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, nghị quyết, nội dung trình Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025). Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội; khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo quy định, không để xảy ra khoảng trống pháp lý; triển khai thực hiện đầy đủ các kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Đồng thời, thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 144/CĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2025, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thành xây dựng, vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng yêu cầu dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10; chủ động rà soát, xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật theo Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và Thông báo số 08-TB/BCĐTW ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; bảo đảm thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, trong năm 2025 cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" do quy định pháp luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ; hoàn thành đăng ký các sản phẩm chiến lược để ưu tiên triển khai ngay để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lựa chọn, phê duyệt.

Bên cạnh đó, chủ động cập nhật thông tin hằng ngày, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách hằng tuần, hằng tháng về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định còn chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn, nhất là trong việc phát triển kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới ban hành kèm theo Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các đề xuất của Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam về bãi bỏ, thu hẹp 21 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong quá trình sửa đổi Luật Đầu tư.

Chủ động, tích cực, kịp thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống cháy rừng, không để bị động, bất ngờ, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn theo hướng tuần hoàn, hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị, ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương; chú trọng phát triển vùng nguyên liệu; xây dựng thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm chủ lực.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, dự trữ gạo phù hợp; thúc đẩy xuất khẩu nông sản. Tăng cường điều tiết, tổ chức sản xuất theo quy hoạch có liên quan, nâng cao hiệu quả quản lý mã số vùng trồng. Thực hiện hiệu quả Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Khẩn trương xây dựng, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để huy động nguồn lực, phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, tập trung phân loại, thu gom, xử lý rác thải trên toàn quốc vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp, hoàn thành trong tháng 9/2025.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương nghiên cứu, đề xuất các chính sách đột phá để hỗ trợ, thúc đẩy các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nhất là lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 150/CĐ-TTg ngày 29/8/2025.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt sâu rộng bằng nhiều hình thức về nội dung Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân. Định kỳ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trước ngày 30/9/2025 cho các dự án tồn đọng kéo dài, sớm khai thác, đưa nguồn lực vào nền kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 138/CĐ-TTg ngày 20/8/2025.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương tổng hợp, rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW từ nay đến cuối năm và giai đoạn sau năm 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2025 theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 421/TB-VPCP ngày 13/8/2025 của Văn phòng Chính phủ. Khẩn trương xây dựng Bộ chỉ số đo lường, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW và đánh giá sự phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2025 theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 436/TB-VPCP ngày 22/8/2025 của Văn phòng Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương hoàn thiện các Nghị định để triển khai ngay Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, phấn đấu đến hết năm 2025 hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; báo cáo Chính phủ trong tháng 9/2025.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, hàng hóa xuất khẩu và chuỗi cung ứng; khai thác tối đa thị trường trong nước; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; tiếp tục phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử; tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đối với các mặt hàng chủ lực, có lợi thế cạnh tranh và sang các thị trường lớn, tiềm năng.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, khẩn trương kết thúc đàm phán, ký các FTA mới với các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Châu Phi, Mỹ La-tinh, Trung Á, Đông Âu, Ấn Độ, Pakistan, Brazil... Thúc đẩy đàm phán, ký kết 02 FTA giữa Việt Nam với MERCOSUR và GCC vào cuối năm 2025.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025, Hội chợ Tết, Hội chợ mùa Xuân năm 2026… sau khi kết thúc Triển lãm thành tựu Đất nước tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia và tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế kết hợp thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy kích cầu tiêu dùng.

Bộ Công Thương tập trung tham mưu, đề xuất Chính phủ triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị. Nắm chắc tình hình, chủ động các biện pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu, điện cho sản xuất kinh doanh, đời sống của doanh nghiệp, người dân, không để thiếu hụt trong mọi tình huống.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp tổng thể ứng phó kịp thời, hiệu quả với thuế quan Hoa Kỳ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 159/CĐ-TTg ngày 07/9/2025.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ quảng bá các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam tại các sự kiện, các hoạt động ngoại giao kinh tế; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả và giá trị lan tỏa của các Tuần, Ngày Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi chính sách các nước, diễn biến thị trường thế giới để khơi thông thị trường cho hàng hóa nông nghiệp, thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp, nông dân chủ động chuẩn bị đáp ứng các điều kiện thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.

Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường số hóa, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu; trao đổi thông tin dữ liệu hải quan với các nước; hoàn thành trong tháng 9/2025 việc nghiên cứu, đề xuất cơ chế thông quan nhanh, thuận lợi cho doanh nghiệp trong xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 trước ngày 15/9/2025 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 425/TB-VPCP ngày 14/8/2025 của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả các giải pháp tăng trưởng khách du lịch năm 2025 theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 8186/VPCP-KGVX ngày 03/9/2025 của Văn phòng Chính phủ; kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện.

Bộ Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam; tham mưu Chính phủ xem xét việc mở rộng diện miễn thị thực cho một số thị trường khách du lịch tiềm năng, phù hợp Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 07/3/2025 của Chính phủ về chính sách miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn hiệu quả và bền vững giai đoạn 2024 - 2030.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân sau khi Nghị quyết được ban hành. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công và quy định pháp luật liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình cấp có thẩm quyền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2025 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo số 81-TB/TW ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 438/TB-VPCP ngày 22 tháng 8 năm 2025 và các văn bản số: 6725/VPCP-KGVX ngày 19/7/2025, 7889/VPCP-KGVX ngày 23/8/2025 của Văn phòng Chính phủ; trong đó lưu ý trước hết tập trung vào việc đầu tư xây dựng 100 trường theo kết luận của Bộ Chính trị.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương kịp thời hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, cập nhật tình hình, thông tin từ địa phương về việc đăng ký chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030; xác định rõ nguyên nhân giảm chỉ tiêu đăng ký xây dựng nhà ở xã hội của các địa phương và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm giải quyết; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9/2025.

Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tháo gỡ khó khăn, giải ngân Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội.

Tiếp tục tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tiếp tục tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng phương án phòng ngừa và ứng phó kịp thời với các tình huống; phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vi phạm.

Khẩn trương cụ thể hóa các điều ước quốc tế, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao; nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách, giải pháp mới, đột phá để khai thác tối đa thời cơ, cơ hội cho tăng trưởng và phát triển. Chủ động triển khai các giải pháp về ngoại giao, thương mại, đầu tư; đẩy mạnh đối thoại kinh tế với các đối tác, cụ thể hóa thành các hoạt động hợp tác cụ thể gắn với thu hút FDI.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương xây dựng báo cáo thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và báo cáo về công tác phòng, chống lãng phí (đặc biệt là phòng, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công), gửi Bộ Tài chính trước ngày 10/9/2025 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo đúng Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương triển khai việc học tập và quán triệt Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 xem xét ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Đồng thời, triển khai toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế, huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước, tiên phong tạo đột phá, thúc đẩy hợp tác kinh tế trong phát triển các ngành quan trọng, công nghệ mới nổi, hạ tầng chiến lược. Thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế; rà soát nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông định hướng dư luận, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan báo chí, truyền thông, đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng, những thành tựu nổi bật phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương trong thời gian qua; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tích cực lan tỏa truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái của Nhân dân ta.

Tích cực đấu tranh, tăng cường phối hợp với các cơ quan an ninh mạng để kịp thời phát hiện và gỡ bỏ các bài viết, video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, chống phá Nhà nước, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những hành vi vi phạm. Chủ động, kịp thời công khai thông tin về các vấn đề được dư luận quan tâm, nhằm ngăn chặn tin giả và thông tin tiêu cực.