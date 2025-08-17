Quỳnh Kool nói về diện mạo gây bàn tán

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tái xuất màn ảnh trong vai Hoàng Lam, nhân vật được Việt hóa từ phim 30 chưa phải là hết, Quỳnh Kool gây bàn luận cả về diễn xuất lẫn ngoại hình.

Quỳnh Kool được quan tâm khi trở lại đóng phim giờ vàng. Cô vào vai Hoàng Lam trong phim "remake" từ phim 30 chưa phải là hết (Trung Quốc) - Gió ngang khoảng trời xanh.

Vẻ ngoài của nữ diễn viên tạo bàn luận. Dưới những video trích đoạn của Quỳnh Kool trong phim, nhiều bình luận nói gương mặt cô không tự nhiên, biểu cảm cứng. Cô để mái bằng và bầu bĩnh hơn so với những lần xuất hiện trước đó. Có ý kiến cho rằng cô lạm dụng phương pháp làm đẹp nên biểu cảm gượng gạo.

Quỳnh Kool lên tiếng về tranh cãi ngoại hình.

Quỳnh Kool đăng tải những hình ảnh cắt từ phim và giải thích do cô tăng cân. Trả lời bình luận nghi vấn nữ diễn viên thẩm mỹ đơ, Quỳnh Kool nói: “Phim này tôi tăng 7 kg, từ 50 kg lên 57 kg, béo lên cả cổ. Ai tiêm được cho cổ to ra vậy”.

Nhân vật Hoàng Lam do Quỳnh Kool đóng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì tính cách trẻ con, vô tư dù đã là người vợ ở tuổi 30. Cô thường yêu cầu những điều không phù hợp hoàn cảnh gia đình như mua áo đắt cho mèo, đòi quà xa xỉ cho bạn thân hoặc giận dỗi bỏ đi vì chuyện nhỏ. Điều này khiến khán giả khó chịu.

Trong một cảnh phim, Lam than phiền rằng chồng suốt ngày cằn nhằn. Mỹ Anh, bạn thân của Lam, cho rằng Toàn (Tô Dũng) yêu vợ nhưng luôn thấy áp lực vì kinh tế, phải làm việc ngày đêm, nên khó tránh khỏi mệt mỏi. Cô khuyên Lam nên bớt vô tư, tự chủ hơn và hứa sẽ giúp bạn thay đổi dần.

Nhiều người khen cô hợp vai, thể hiện đúng kiểu phụ nữ 30 tuổi nhưng suy nghĩ đơn giản. Có ý kiến cho rằng nữ diễn viên chưa toát lên thần thái của người phụ nữ trưởng thành.

Quỳnh Kool tên thật Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995, Hưng Yên (Thái Bình cũ), xuất thân từ các sitcom như Kem xôi, Loa phường, MV Vợ người ta , trước khi trở thành gương mặt quen thuộc giờ vàng qua các phim Đừng bắt em phải quên, Nhà trọ Balanha, Hướng dương ngược nắng, Đừng làm mẹ cáu…

