Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Man Thăng Long SN 1976

20-03-2026 - 07:25 AM | Xã hội

Man Thăng Long cùng 3 đồng phạm bị khởi tố, bắt giam để điều tra vụ lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng.

Ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn của bà D.T. (trú tại TP. Hà Nội) tố giác về việc bị một số đối tượng lừa mua "thiên thạch" giả, chiếm đoạt số tiền 11 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ đối tượng gây án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Nhóm đối tượng lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Quá trình thu thập và củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Man Thăng Long (sinh năm 1976, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên); Tô Minh Quảng (sinh năm 1976, trú tại phường Đồng Xoài, tỉnh Quảng Nam); Vương Cường (sinh năm 1976, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội) và Mai Văn Cường (sinh năm 1983, trú tại xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng; 2 xe ô tô (tổng trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng mua từ tiền chiếm đoạt được), 4 điện thoạt di động và nhiều vật dụng các đối tượng sử dụng để lừa đảo.

Theo điều tra, đầu năm 2025 thông qua mạng xã hội thấy nhiều người có nhu cầu mua “thiên thạch” với giá cao nên Man Văn Long nảy sinh ý định làm giả để bán, chiếm đoạt tiền của người mua.

Sau khi tự làm giả được 1 viên “thiên thạch”, Long thông đồng với Mai Văn Cường, Vương Cường để tìm khách mua; đối tượng được nhắm đến là những người có điều kiện về kinh tế và có niềm tin thần bí vào “thiên thạch”.

Khi đã tìm được khách, Long không trực tiếp giao dịch mà “điều” Tô Minh Quảng từ trong miền Nam ra đóng vai chủ hàng để ký hợp đồng mua bán.

Để hành vi phạm tội diễn ra trót lọt, các đối tượng yêu cầu người mua phải tiến hành giao dịch tại địa điểm theo chỉ định, trước khi giao dịch cần phải làm lễ cúng; khi giao dịch, Long sử dụng thủ thuật tinh vi để đánh lừa người mua; kết thúc giao dịch, thiên thạch giả được niêm phong trong két sắt và người mua không được tự ý mở, nếu muốn mở thì phải mời các đối tượng đến nhà làm lễ. Khi người mua nhiều lần yêu cầu đến mở niêm phong thì các đối tượng lấy lý do trì hoãn.

Vật chứng bị thu giữ (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Với thủ đoạn trên, trong tháng 5/2025, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 11 tỷ đồng từ gia đình bà T.

Tới tháng 3/2026, nghi ngờ bị lừa đảo, bà T. đã trình báo Phòng Cảnh sát hình sự. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo PV

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
07:22 , 20/03/2026
07:19 , 20/03/2026
07:08 , 20/03/2026
06:55 , 20/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên