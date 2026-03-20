Chu Đăng Khoa bị bắt ở Nam Phi vì buôn lậu sừng tê giác: Bộ Ngoại giao lên tiếng

Chiều 19/3, trả lời câu hỏi của Báo Điện tử VTC News về thông tin Nam Phi bắt giữ chủ trang trại người Việt Chu Đăng Khoa vì buôn lậu sừng tê giác, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nam Phi để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Người phát ngôn khẳng định, là quốc gia tham gia công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học, công ước về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (thường gọi là CITES), Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, chống buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã.

Đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và triển khai trên thực tế nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Trước đó, truyền thông đưa tin hai người Việt Nam gồm "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa và Trần Huy Bảo bị bắt giữ tại Nam Phi với cáo buộc liên quan hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

Thông tin được Nghị sĩ Andrew de Blocq, người phát ngôn của Đảng Liên minh Dân chủ (DA) Nam Phi, phụ trách về Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường, đưa ra hôm 12/3.

Chu Đăng Khoa theo đó được cho là chủ sở hữu của trang trại Voi Game Lodge, từng bị phạt tiền và trục xuất vào năm 2011 vì tàng trữ trái phép 5 sừng tê giác. Theo thông tin được nghị sĩ Nam Phi đưa ra, ngày 12/3, Chu Đăng Khoa đã ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Kempton Park.

Voi Game Lodge là trang trại ở Tây Bắc Nam Phi, có khoảng 50 con hổ và nhiều tê giác.