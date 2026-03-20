Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai vụ cháy liên tiếp trong tối 19/3 ở Hà Nội

20-03-2026 - 06:55 AM | Xã hội

Khoảng 20h40 ngày 19/3, một vụ cháy xảy ra tại quán cà phê ''hát cho nhau nghe'' ở số 70 phố Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội).

Hai vụ cháy liên tiếp trong tối 19/3 ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy trên phố Định Công Hạ. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại một nhà dân kinh doanh cà phê ''hát cho nhau nghe'', rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực. Người dân xung quanh đã tích cực tham gia chữa cháy, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Cháy nhà dân trên phố Định Công Hạ (Hà Nội) - Ảnh 1.

Ngọn lửa bùng phát bất ngờ và nhanh chóng lan rộng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 (phân đội Linh Đàm) cùng Đội khu vực số 13 tới hiện trường.

Cháy nhà dân trên phố Định Công Hạ (Hà Nội) - Ảnh 2.

Cháy nhà dân trên phố Định Công Hạ (Hà Nội) - Ảnh 3.

Sau khoảng 15 phút triển khai chữa cháy, đến hơn 21h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Diện tích cháy khoảng 20m², không ghi nhận thiệt hại về người.

Cháy nhà dân trên phố Định Công Hạ (Hà Nội) - Ảnh 4.

Hiện trường vụ cháy tại điểm tập kết rác trên phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa). (ảnh: Phạm Anh)

Cùng ngày, khoảng 21h, một vụ cháy khác xảy ra tại điểm tập kết rác trên phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa). Đám cháy đã được lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời, không để lan rộng.

Theo Phùng Anh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ đoạn che giấu 2 siêu căn hộ chung cao cấp 266 tỷ đồng cạnh Hồ Gươm của trùm lừa đảo Mr. Pips

Hôm nay, 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt làm điều chưa từng có trong lịch sử

Bắt Ngô Thị Thanh Liểu SN 1990

22:00 , 19/03/2026
575 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

21:31 , 19/03/2026
3 năm sinh sẽ bị khóa tài khoản ngân hàng nếu không đổi thẻ căn cước, người dân cần biết

20:59 , 19/03/2026
Truy tìm cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng liên quan vụ lừa đảo ở Tây Ninh

20:38 , 19/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên