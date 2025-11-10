Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người phụ nữ sinh năm 1958 vì chặn gạch đá phơi thóc giữa đường

10-11-2025 - 08:09 AM | Xã hội

Bà Vũ Thị M. ở Ninh Bình bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú vì dùng bê tông, gạch chặn đường phơi thóc, dẫn đến một phụ nữ tử vong do tai nạn giao thông.

Ngày 9/11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị M. (sinh năm 1958, thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà M. để phục vụ công tác điều tra.

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người phụ nữ sinh năm 1958 vì chặn gạch đá phơi thóc giữa đường- Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc trên

Bà M. bị khởi tố về tội "Cản trở giao thông đường bộ", quy định tại Khoản 1, Điều 261, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, để có diện tích phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E thuộc địa bàn thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, bà M đã dùng các cục bê tông, gạch đá để chặn đường.

Hậu quả nghiêm trọng là một người phụ nữ điều khiển xe mô tô khi đi qua khu vực này đã đâm vào các vật cản, bị tai nạn giao thông và tử vong.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những trường hợp đáng tiếc như trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự giác, tuyệt đối không đặt, để vật cản, gạch đá, phế liệu, vật dụng, hàng hóa trên lòng đường, lề đường, đặc biệt là ban đêm hoặc nơi có tầm nhìn hạn chế để thực hiện các công việc cá nhân, phơi thóc lúa, rơm rạ.

 Việc đặt, để vật cản trên đường không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho chính người đó. Chấp hành nghiêm chỉnh an toàn công cộng, trật tự công cộng là hành động thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, đồng thời còn có thể tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Ninh Bình

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miền Bắc nồm ẩm bất thường, kéo dài tới khi nào?

Miền Bắc nồm ẩm bất thường, kéo dài tới khi nào? Nổi bật

Phát hiện tiền giả in ấn tinh vi: Công an nêu rõ 3 việc người dân cần làm ngay khi nhận tiền

Phát hiện tiền giả in ấn tinh vi: Công an nêu rõ 3 việc người dân cần làm ngay khi nhận tiền Nổi bật

Không muốn tin đây là Quỳnh Kool

Không muốn tin đây là Quỳnh Kool

07:55 , 10/11/2025
Bão Phượng Hoàng mạnh lên cấp siêu bão giật trên cấp 17, trở thành bão số 14 khi vào Biển Đông

Bão Phượng Hoàng mạnh lên cấp siêu bão giật trên cấp 17, trở thành bão số 14 khi vào Biển Đông

07:40 , 10/11/2025
Sáng nay, Quốc hội xem xét công tác nhân sự

Sáng nay, Quốc hội xem xét công tác nhân sự

07:28 , 10/11/2025
Miền Bắc sắp đón thời tiết đẹp kéo dài

Miền Bắc sắp đón thời tiết đẹp kéo dài

07:17 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên