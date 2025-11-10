Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người phụ nữ sinh năm 1958 vì chặn gạch đá phơi thóc giữa đường

Ngày 9/11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị M. (sinh năm 1958, thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà M. để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc trên

Bà M. bị khởi tố về tội "Cản trở giao thông đường bộ", quy định tại Khoản 1, Điều 261, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, để có diện tích phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E thuộc địa bàn thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, bà M đã dùng các cục bê tông, gạch đá để chặn đường.

Hậu quả nghiêm trọng là một người phụ nữ điều khiển xe mô tô khi đi qua khu vực này đã đâm vào các vật cản, bị tai nạn giao thông và tử vong.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những trường hợp đáng tiếc như trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự giác, tuyệt đối không đặt, để vật cản, gạch đá, phế liệu, vật dụng, hàng hóa trên lòng đường, lề đường, đặc biệt là ban đêm hoặc nơi có tầm nhìn hạn chế để thực hiện các công việc cá nhân, phơi thóc lúa, rơm rạ.

Việc đặt, để vật cản trên đường không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho chính người đó. Chấp hành nghiêm chỉnh an toàn công cộng, trật tự công cộng là hành động thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, đồng thời còn có thể tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Ninh Bình