Ra mắt Esports Nations Cup 2026 với quỹ thưởng 45 triệu USD

Esports World Cup Foundation (EWCF) chính thức công bố thời gian tổ chức và mô hình quỹ giải thưởng dành cho giải đấu Esports

Nations Cup 2026 (ENC). Đây là đấu trường thể thao điện tử toàn cầu mới, được xây dựng với trọng tâm là các đội tuyển quốc gia, niềm tự hào dân tộc và những trận đấu kinh điển. Mùa giải

đầu tiên của ENC sẽ diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út từ ngày 02 – 29/11/2026.

Theo ban tổ chức, ENC 2026 được bảo trợ bởi cam kết tài chính gồm gồm ba cấu phần, với tổng giá trị 45 triệu USD, nhằm hỗ trợ toàn diện hệ sinh thái esports thông qua quỹ giải thưởng dành cho tuyển thủ và ban huấn luyện, các chính sách khuyến khích khi Câu lạc bộ giải phóng tuyển thủ và quỹ phát triển đội tuyển quốc gia.﻿

Trong đó, 20 triệu USD được phân bổ trực tiếp cho quỹ thưởng dành cho tuyển thủ và ban huấn luyện ở 16 bộ môn thi đấu. Ngoài ra, EWCF dành 5 triệu USD để hỗ trợ các câu lạc bộ cho phép tuyển thủ tham gia thi đấu cấp đội tuyển quốc gia, với mức hỗ trợ dựa trên thành tích đạt được tại giải.



Bên cạnh đó, 20 triệu USD còn lại thuộc Quỹ Phát triển ENC nhằm hỗ trợ các đối tác quốc gia trong công tác vận hành, hậu cần, di chuyển, tiếp thị đội tuyển cũng như xây dựng lộ trình phát triển dài hạn cho các chương trình đội tuyển quốc gia.



Về cơ chế phân bổ tiền thưởng, ENC áp dụng nguyên tắc thống nhất cho tất cả bộ môn. Theo đó, tuyển thủ vô địch sẽ nhận 50.000 USD mỗi người, á quân nhận 30.000 USD và hạng ba nhận 15.000 USD, bất kể thi đấu nội dung cá nhân hay đồng đội.



Ban huấn luyện cũng được nhận thưởng tương ứng. Ban tổ chức nhấn mạnh mọi tuyển thủ đủ điều kiện đều được đảm bảo thi đấu tối thiểu ba trận, nhằm bảo đảm tính công bằng và minh bạch.



Ở mùa giải đầu tiên, các tựa game đã được xác nhận góp mặt tại ENC 2026 gồm Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang và Trackmania; các bộ môn còn lại sẽ được công bố trong thời gian tới. ENC dự kiến được tổ chức hai năm một lần và sẽ luân phiên giữa các thành phố lớn trên thế giới sau kỳ tổ chức đầu tiên tại Riyadh.

Liên quan khả năng tham dự của Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, Esports World Cup Foundation chưa công bố danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức góp mặt tại Esports Nations Cup 2026. Theo mô hình của giải, mỗi đội tuyển quốc gia cần có đối tác đại diện được EWCF phê duyệt, đồng thời hoàn tất quy trình đăng ký lực lượng tuyển thủ và ban huấn luyện cho từng bộ môn.

Trong những năm gần đây, esports Việt Nam ghi nhận sự phát triển mạnh ở một số tựa game phổ biến trên thế giới như Dota 2 và Mobile Legends: Bang Bang - hai bộ môn đã được xác nhận thi đấu tại ENC 2026. Tuy nhiên, việc Việt Nam có cử đội tuyển tham dự giải đấu hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định và công bố chính thức từ Ban tổ chức trong thời gian tới.