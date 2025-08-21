Ra mắt La Tiên Villa – Bất động sản hạng sang tiên phong tại Bắc Nha Trang

Đây là dự án bất động sản hạng sang tiên phong tại trung tâm phường Bắc Nha Trang, mang đến triết lý sống giao hòa cùng thiên nhiên nguyên bản giữa "Đất Tiên Vịnh Ngọc", nơi cộng đồng cư dân ưu tú tận hưởng sự giàu có đích thực: giàu văn hoá, giàu nghệ thuật, và giàu trải nghiệm.

Bất động sản hạng sang bên bến du thuyền đẳng cấp quốc tế

La Tiên Villa (La Tiên) là khu nhà giàu "compound" (khép kín) tại trung tâm phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Nằm trên mặt tiền đường Trần Phú kéo dài, La Tiên Villa sở hữu thế đất phong thuỷ "tựa sơn nghênh vịnh"– lưng tựa núi Cô Tiên hùng vĩ, mặt nghênh vịnh Ngọc xanh trong.

Đây là bất động sản (BĐS) hạng sang bên bến du thuyền đẳng cấp quốc tế tiên phong tại nội đô Bắc Nha Trang. Với 668 căn villa phiên bản giới hạn, được thiết kế theo lối kiến trúc những ngôi nhà "biết thở" với những khoảng không thoáng khí, giao hoà nhịp thiên nhiên, mở ra một không gian sống đủ sôi động để hòa nhịp đô thị, tận hưởng tiện nghi nhưng vẫn trọn vẹn riêng tư để an nhiên, tĩnh tại.

100% các căn villa tại đây sở hữu 2 mặt tiền trước rộng sau thoáng với 6 loại hình sản phẩm, 8 layout điển hình và 6 phong cách kiến trúc mặt ngoài riêng biệt được chạm khắc bởi những tên tuổi tư vấn thiết kế chuyên nghiệp số 1 thị trường. Đặc biệt, tất cả đều được bàn giao đầy đủ nội thất Home Living từ Phòng khách – Bếp – Vườn – Hồ bơi với điểm nhấn là phong cách Modern Wabi Sabi, tôn vinh sự đơn giản tinh tế, sang trọng nhưng vẫn gần gũi thân thuộc hài hòa giữa nhip thở thiên nhiên.

Các tiện ích điểm nhấn có thể kể đến như: Trung tâm hội nghị kết hợp Beach club, phố thương mại Boutique House sôi động, sầm uất điểm tô bởi Dốc hoa thơ mộng, rực rỡ lấy cảm hứng từ đường hoa Lombard (Mỹ), tổ hợp thể thao trong và ngoài trời với 4 sân pickerball thời thượng, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi vô cực, hồ bơi nhiệt đới, khu vọng cảnh ngoài trời thu trọn toàn cảnh vịnh Nha Trang, healing center & phòng khám hợp tác với thương hiệu từ Singapore, vv..

Phối cảnh 3D những căn villa "biết thở" tại La Tiên Villa.

Trước đó, Tập đoàn KDI Holdings và Masterise Homes – nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế – chính thức công bố hợp tác đồng phát triển La Tiên Villa – biểu tượng mới tại Nha Trang, đô thị vịnh đáng sống bậc nhất Việt Nam. Trong vai trò đồng phát triển dự án, Masterise Homes sẽ cùng KDI Holdings định hình ý tưởng kiến trúc, định hướng lựa chọn vật liệu các hạng mục bàn giao đến tư vấn thiết kế hệ tiện ích toàn diện từ tiện ích trong nhà, ngoài trời, khu vực công cộng của La Tiên Villa, cam kết mang đến sản phẩm chất lượng vượt trội với giá trị bền vững.

Nơi tự do bền vững được xây bằng những ký ức khó phai

Mang theo thông điệp "Lasting memory – Lasting freedom": Nơi tự do bền vững được xây bằng những ký ức khó phai, La Tiên Villa không chỉ dừng lại ở dấu ấn của một dự án bất động sản hạng sang, mà còn gửi gắm khát vọng về chốn an trú bình yên, nơi cộng đồng cư dân ưu tú được kết nối cùng thiên nhiên nguyên bản và tận hưởng sự giàu có đích thực: giàu văn hóa để thêm tự hào, giàu nghệ thuật để tâm hồn thăng hoa và giàu trải nghiệm để mỗi khoảnh khắc sống đều trọn vẹn ý nghĩa.

Đặc biệt, Quảng trường Âm nhạc có quy mô sức chứa lên tới 5000 khán giả với công trình biểu tượng Trống đồng Việt Nam cao 20m và tổ hợp biểu tượng 8 nhạc cụ dân tộc, chính là minh chứng mạnh mẽ nhất cho tâm huyết và sự đầu tư bài bản, chỉn chu của KDI Holdings cho một điểm đến mới của các sự kiện văn hóa nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Với triết lý lấy thiên nhiên làm điểm tựa cho sự an trú bền vững, mật độ xây dựng tại La Tiên Villa chỉ chiếm 19,52%. Đặc biệt, 100% tiện ích tại đây đều nương mình giữa rừng cây, với diện tích cây xanh, mặt nước lên đến hơn 13.000 m2.

Bà Nguyễn Hải Tâm – Tổng giám đốc KDI Holdings, đại diện chủ đầu tư chia sẻ: "Tại La Tiên Villa, KDI Holdings không chỉ kiến tạo một không gian sống đẳng cấp quốc tế cùng hệ tiện ích đủ đầy chuẩn 5 sao, mà còn là dấu ấn văn hóa, nghệ thuật ngay giữa lòng đô thị biển, nơi các giá trị truyền thống được gìn giữ và tôn vinh, nơi thiên nhiên được bảo tồn và mở rộng."

Về tập đoàn KDI

KDI Holdings là một tập đoàn đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, nghỉ dưỡng – giải trí - nghệ thuật, du thuyền hạng sang, nội thất cao cấp, giáo dục STEM, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Sau hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển, KDI Holdings không ngừng nỗ lực kiến tạo nên những sản phẩm, dịch vụ đa dạng, chất lượng trong từng lĩnh vực. Với "khát vọng sáng tạo" mỗi ngày, KDI Holdings mong muốn mang đến những giá trị bền vững và tốt đẹp hơn cho khách hàng và cộng đồng để trở thành "Tập đoàn được yêu thích nhất". Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://kdiholdings.com.vn/