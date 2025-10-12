Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE): Kỳ vọng tạo ra 1 triệu việc làm, mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam

12-10-2025 - 13:31 PM

Liên minh LAE được thành lập với mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về kinh tế tầm thấp, tiến tới trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới.

Ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE): Kỳ vọng tạo ra 1 triệu việc làm, mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam- Ảnh 1.

Kinh tế tầm thấp tạo ra hàng triệu việc làm và hàng tỷ USD

Ngày 10/10, tại Sự kiện “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ 1”,  Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) chính thức ra mắt. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Liên minh LAE được thành lập với mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về kinh tế tầm thấp, tiến tới trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới, phát triển các ngành công nghệ cao ứng dụng UAV, hàng không không người lái, thiết bị thông minh, dữ liệu và tự động hóa. Liên minh kỳ vọng nền kinh tế mới này sẽ thúc đẩy hàng nghìn doanh nghiệp phụ trợ, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao và mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam trong 10-15 năm tới.

Liên minh quy tụ các tập đoàn công nghệ, tài chính, start up và chuyên gia hàng đầu, cùng chung mục tiêu hình thành một ngành kinh tế trọng điểm, trong đó ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc Tập đoàn FPT giữ vai trò Chủ tịch Liên minh, Hai phó chủ tịch là ông Don Lam - nhà sáng lập kiêm CEO VinaCapital và ông Trần Anh Tuấn - CEO Mạng lưới UAV Việt Nam.

Việt Nam - với lợi thế địa chính trị, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, lực lượng lao động trẻ và năng động - đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới.

Ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE): Kỳ vọng tạo ra 1 triệu việc làm, mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, Chủ tịch Liên minh LAE Việt Nam và Đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh trao biên bản hợp tác chiến lược

Bên cạnh đó, các đối tác đã ký kết, trao đổi nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác như giữa Liên minh Kinh tế tầm thấp và TPHCM; biên bản hợp tác giữa UBND TPHCM và Tập đoàn Sovico về phát triển tuyến đường sắt đô thị – metro số 4; biên bản hợp tác giữa Hà Nội, Tập đoàn Sovico và UNESCO trong phát triển Thủ đô sáng tạo trên nền tảng di sản và giá trị truyền thống...

Nền kinh tế tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) là hệ sinh thái kinh tế hoạt động trong không phận dưới 1.000m, gồm các hoạt động liên quan đến máy bay không người lái (UAV/Drone), phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL/Air Taxi), cùng với sự hỗ trợ của các công nghệ quan trọng như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn.

Theo chuyên gia, chỉ riêng ngành hàng không tầm thấp được định giá dự kiến đạt khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035. Tại Việt Nam Việt Nam, tiềm năng của kinh tế tầm thấp được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD, nếu tận dụng tốt các cơ hội hiện có.

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

