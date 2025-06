Ra mắt sau 5 năm, đâu là giá trị giúp LUMIÈRE riverside liên tục tăng giá

LUMIÈRE riverside – khi hiện thực mạnh mẽ hơn lời cam kết

Giữa một thị trường bất động sản Việt bán nhà bằng phối cảnh thì "vàng mười" chỉ được lộ diện từ thời điểm bàn giao. Không ít dự án giá đi ngang hoặc tăng rất chậm vì hiện thực xa với quảng cáo. Song trong bức tranh ấy, vẫn có những chủ đầu tư bàn giao vượt cam kết giúp chất lượng sống và giá trị dự án thăng hạng. Mang mã "gen" tiên phong của dòng sản phẩm LUMIÈRE Series, khu căn hộ LUMIÈRE riverside tại Thảo Điền chính là một sản phẩm xuất sắc như thế.

Bền bỉ trong 5 năm, khu căn hộ đã tăng đến 75%, tức trung bình khoảng 15% - một chỉ số rất ấn tượng trên thị trường bất động sản. Song, cú nhảy vọt tăng giá lớn nhất phải kể từ thời điểm bàn giao nhà. Chỉ 1 năm sau ngày bàn giao từ cuối năm 2023, giá bán khu căn hộ này đã tăng tới 25,2% - mức tăng hàng thật – giá thật cao nhất của thị trường căn hộ trong vòng 5 năm trở lại đây, theo dữ liệu của batdongsan.com.vn tính đến tháng 4/2025.

Lịch sử giá bán căn hộ chung cư tại LUMIÈRE riverside trong 5 năm (Nguồn: Batdongsan.com.vn)

Đồng thời, LUMIÈRE riverside cũng nhanh chóng trở thành khu căn hộ có mặt bằng giá thuê cao bậc nhất Thảo Điền, dao động từ 25-45 triệu/ căn 1PN-3PN/tháng, cao hơn khoảng 30-50% căn hộ trong khu vực.

Nếu đã từng trải nghiệm thực tế không gian sống nơi đây mới hiểu được lý do vì sao giá trị của dự án này lại nhanh chóng "thăng hạng" ngay ở thời điểm bàn giao mà không phải là thời khắc nào khác. Tiên phong khai mở thương hiệu LUMIÈRE dành riêng cho dòng bất động sản hạng sang với phong cách sống sang trọng, không gian xanh đẳng cấp, LUMIÈRE riverside đã cho thấy bước lột xác ngoạn mục của Masterise Homes trong nỗ lực đưa chất lượng sống chuẩn quốc tế vào không gian sống. Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà tận dụng tối đa mặt kính nâng cao tính sang trọng, điểm xuyến hoàn hảo cùng mảng xanh và vườn treo độc đáo. Đây cũng là dự án tiên phong ứng dụng kiến trúc biophilic tạo nên không gian sống thư thái, giúp tái tạo thân tâm trí.

LUMIÈRE riverside – "viên kim cương" cuối cùng tại Thảo Điền, tiên phong khai mở thương hiệu LUMIÈRE đẳng cấp

Bước vào sảnh đón và thang máy, dịch vụ và không gian sang trọng như khách sạn 5 sao. Bên trong căn hộ tiếp tục là bất ngờ thú vị bởi hệ nội thất bàn giao hoàn thiện đến từ thương hiệu danh tiếng toàn cầu. Từng chi tiết nhỏ được chăm chút tỉ mỉ giúp LUMIÈRE riverside là một trong số rất ít dự án được giới tinh anh đánh giá cao ngay từ khi ra mắt và trở thành tài sản đáng tự hào.

Bước ra ngoài, cư dân được chăm sóc với hệ tiện ích "All-in-one" từ hồ bơi, gym&spa, jacuzzi... đến giải trí, thư giãn cùng hàng loạt thương hiệu nổi tiếng tại khu thương mại dịch vụ LUMIÈRE Shops. Hiện các cửa hàng tại đây đã lấp đầy đến 85%, đa dạng từ ẩm thực đến giải trí, làm đẹp, phục vụ nhu cầu của hàng nghìn cư dân văn minh tại nội khu và khu dân cư cao cấp Thảo Điền.

Cảm nhận và trực tiếp trải nghiệm chất sống vượt trội của LUMIÈRE riverside là lý do giới tinh anh nhanh chóng tịnh tiến về nơi đây và kiến tạo nên cộng đồng tinh anh thịnh vượng. Thành công vang dội của LUMIÈRE riverside cho thấy, bên cạnh các yếu tố ngoại cảnh thúc đẩy bước tăng trưởng giá của một dự án như chọn vị trí chiến lược, chọn thời điểm hạ tầng, quy hoạch thì chất lượng và tiện ích của dự án là giá trị nội tại quan trọng nhất, đảm bảo cho chất lượng sống và tiềm năng tăng giá bền vững theo thời gian.

LUMIÈRE Midtown kế thừa thành công từ "mã gen" LUMIÈRE – Sự trở lại của biểu tượng tinh anh tại trung tâm TP.HCM

Được bảo chứng từ thực tế dự án LUMIÈRE riverside, các dòng sản phẩm mang "mã gen" LUMIÈRE đều có cam kết cao nhất về chất lượng bản giao đến từ thương hiệu hàng đầu, tiện ích toàn diện nội khu, vị trí đắt giá nằm trong các đại đô thị quy mô lớn hoặc các khu phức hợp đa tiện ích, cận kề trung tâm, đảm bảo dung hòa giữa chất lượng không gian sống và làm việc của tầng lớp tinh anh, với dịch vụ quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

Song với quan điểm không ngừng chuyển đổi để vươn tới chuẩn mực cao hơn, bên cạnh dòng thương hiệu chung LUMIÈRE, mỗi dự án đều có những ưu thế vượt trội, cải tiến không ngừng. Hiện nay, Masterise Homes đã giới thiệu thành công ra thị trường các sản phẩm dòng LUMIÈRE như LUMIÈRE Boulevard tại khu Đông TP.HCM (2022), LUMIÈRE Evergreen tại phía Tây Hà Nội (2023), LUMIÈRE Springbay tại phía Đông Hà Nội (2024) và được thị trường đón nhận tích cực, ghi nhận tỷ lệ hấp thụ cao.

Nối dài những dấu ấn, mới đây Mastersie Homes vừa cho ra mắt dự án căn hộ cao tầng hạng sang mới LUMIÈRE Midtown ngay tại tâm điểm của The Global City. Trong sự trở lại lần này của biểu tượng tinh anh ngay trung tâm TP.HCM, LUMIÈRE Midtown được xem là "gấp ba vị trí" khi thỏa mãn cả ba yếu tố: trung tâm của siêu đô thị TP.HCM – "lõi" trung tâm của khu đô thị The Global City tận hưởng hàng ngàn tiện ích – mặt tiền đường Liên Phường, trục huyết mạch kết nối khu Đông thành phố. Đáng chú ý đường Liên Phường đang tăng tốc thi công để hoàn thiện vào năm nay, rút ngắn thời gian từ Thảo Điền đến The Global City chỉ còn 5 phút.

Tinh tuyển cho giới tinh anh, LUMIÈRE Midtown được thiết kế theo cảm hứng New York – tối giản nhưng đầy nghệ thuật với mặt tiền kính rộng lớn giúp chủ nhân bao quát khung cảnh tuyệt mỹ trong khu đô thị, layout căn hộ rộng thoáng, bố trí không gian thông minh, tối ưu công năng. Đặc biệt, đây là khu căn hộ hiếm hoi trong trung tâm nội đô TP.HCM có tầm nhìn thoáng rộng, vĩnh viễn không bị che chắn nhờ xung quanh được quy hoạch thấp tầng. Ngay đối diện khu căn hộ là trung tâm thương mại lớn bậc nhất TP.HCM, quy mô lên tới 123.000 m2 mang lại đặc quyền sống – làm việc – vui chơi – mua sắm chỉ trong một bước chân.

Tiềm năng tăng trưởng vô hạn nhưng với nguồn cung hữu hạn đang khiến lượng quan tâm LUMIÈRE Midtown tăng lên từng ngày dù mới ra mắt, nhiều chuyên gia bất động sản đánh giá việc tìm được quỹ căn hộ đắt giá, pháp lý vững chắc, tiềm lực nhà phát triển mạnh và ngay thời điểm vàng đón sóng hạ tầng như LUMIÈRE Midtown là cơ hội khó có lần hai. Đây cũng là lựa chọn đáng giá và ưu tiên nhất của cộng đồng tinh anh đã đang quan tâm, yêu thích dòng sản phẩm LUMIÈRE – thương hiệu tạo nên dấu ấn của Masterise Homes trong thời gian qua.

