Ra mắt siêu máy CT đếm photon: Đột phá trong tầm soát đột quỵ

Vận hành siêu máy CT đếm photon tiên phong tại miền Bắc

Sáng 7/8, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (số 9 cổ Nhuế, Đông Ngạc, Hà Nội) đã công bố ra mắt hệ thống cắt lớp lượng tử NAEOTOM Alpha của hãng Siemens Healthineers (Đức). Được biết, siêu máy này mới chỉ có tại một số ít trung tâm y khoa hàng đầu thế giới và BVĐK Phương Đông là đơn vị tiên phong tại miền Bắc sở hữu máy.

NAEOTOM Alpha là hệ thống cắt lớp lượng tử toàn thân tiên phong trên thế giới có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện và được FDA công nhận lâm sàng. Sự kiện ra mắt đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam. Đặc biệt, đối với BVĐK Phương Đông, việc đưa vào vận hành siêu máy không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tầm soát và chẩn đoán bệnh mà còn cải thiện toàn diện trải nghiệm người bệnh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Việt – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi đã xác định: đầu tư vào y tế là đầu tư cho con người. Đây là một hành trình cần tâm huyết, sự kiên định và tầm nhìn dài hạn. Việc đưa vào vận hành hệ thống cắt lớp lượng tử NAEOTOM Alpha không nhằm chạy theo công nghệ hay trở thành người đầu tiên, mà là để hiện thực hóa niềm tin: người Việt xứng đáng tiếp cận những thành tựu y học tiên tiến nhất ngay trên quê hương mình."

Hệ thống cắt lớp lượng tử NAEOTOM Alpha trị giá 120 tỷ tại BVĐK Phương Đông.

Công nghệ đột phá mới trong tầm soát sớm đột quỵ

Tại buổi lễ ra mắt, GS.TS.BS Phạm Minh Thông - Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam - chia sẻ: "NAEOTOM Alpha là bước đột phá mới trong chẩn đoán hình ảnh, mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới với bệnh lý, hỗ trợ phát hiện các tổn thương rất nhỏ mà trước đây chúng ta dễ bỏ sót do hạn chế từ công nghệ CT truyền thống. Thiết bị này sẽ nâng cao đáng kể năng lực chẩn đoán và điều trị tại Việt Nam."

GS.TS.BS Phạm Minh Thông chia sẻ tại buổi lễ ra mắt.

Thực tế việc ứng dụng công nghệ đếm photon khác biệt hoàn toàn các dòng CT truyền thống, với tính năng vượt trội từ độ phân giải của hình ảnh chụp, đến tốc độ chụp toàn thân, hệ thống NAEOTOM Alpha đã cho thấy hiệu quả vượt trội trong tầm soát và chẩn đoán bệnh lý khó. Đặc biệt phải để đến tầm soát sớm đột quỵ, nhất là ở người trẻ khi mà nguyên nhân đột quỵ thường phức tạp hơn nhiều và không điển hình.

Hệ thống cắt lớp lượng tử NAEOTOM Alpha có khả năng khắc phục được nhiều hạn chế của hệ thống chụp CT truyền thống như thường xuất hiện xảo ảnh, mờ nhiễu với các trường hợp đã có can thiệp mạch (van tim nhân tạo, đặt stent,...) hay những tổn thương vi mô, mạch não nhỏ, vôi hóa cục bộ. Ngoài ra, CT truyền thống cũng có hạn chế khi tầm soát định kỳ hoặc ở trẻ em do sử dụng liều tia X cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

NAEOTOM Alpha khắc phục hạn chế của CT truyền thống, tối ưu hiệu quả tầm soát sớm đột quỵ.

NAEOTOM Alpha có thể tái tạo hình ảnh sắc nét với lát cắt siêu mỏng chỉ 0.2 mm, tinh chỉnh đến từng điểm nhỏ trong não. Tốc độ chụp toàn thân đạt kỷ lục nhanh nhất thế giới, chưa tới 1 giây, giúp tránh nhiễu do chuyển động, cấp cứu đột quỵ không phải dùng thuốc chậm tim. Nhờ thế, bác sĩ dễ dàng nhận dạng chính xác tổn thương mô trắng/mô xám rất sớm, thấy rõ khối nhồi máu kích thước siêu nhỏ - mối nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ; đồng thời, chớp "cửa sổ vàng" trong điều trị.

Với những điểm mạnh nêu trên, hệ thống cắt lớp lượng tử NAEOTOM Alpha được đánh giá là bước đột phá trong chẩn đoán sớm đột quỵ. Ngoài ra, trong lĩnh vực tim mạch, NAEOTOM Alpha cũng thể hiện ưu điểm vượt trội với khả năng hiển thị cực kỳ chính xác các cấu trúc mạch máu, van tim, buồng tim, kể cả những dị tật nhỏ, khó quan sát bằng các phương pháp thông thường, hạn chế các can thiệp xâm lấn không cần thiết cho người bệnh.

Thêm một điểm cộng đáng kể của NAEOTOM Alpha là sử dụng liều tia X cực thấp, chỉ tương đương bức xạ trong môi trường tự nhiên (giảm tới khoảng 90% bức xạ phơi nhiễm so với CT dòng thấp); đảm bảo an toàn hơn cho các trường hợp tầm soát sức khỏe định kỳ, tái khám thường xuyên, bao gồm cả trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai (nếu có chỉ định).

An toàn với khách hàng thăm khám định kỳ và trẻ em.

Việc đầu tư mạnh tay cho hệ thống cắt lớp lượng tử NAEOTOM Alpha của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông là tín hiệu tích cực cho xu hướng đổi mới toàn diện trong ngành y tế. Hy vọng trong tương lai gần, ngày càng nhiều cơ sở y tế tại Việt Nam sẽ mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại, từ đó nâng cao chất lượng tầm soát, điều trị các bệnh lý nguy hiểm, đồng thời thúc đẩy hợp tác, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.