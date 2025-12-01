Sáng 30-11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục diễn ra với phiên làm việc thứ 3.

Dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, TPHCM.

Trong phiên làm việc thứ 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã cho ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM, nhằm tiếp tục thực hiện các công trình chào mừng đại hội, đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng công nghệ trong chăm lo an sinh xã hội.

Ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM có 5 tính năng gồm quản lý đối tượng thụ hưởng, kết nối nguồn lực, công khai minh bạch, hỗ trợ khẩn cấp, phát triển bền vững.



Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TPHCM thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng "An sinh xã hội số TPHCM"

Cụ thể, quản lý đối tượng thụ hưởng: Ứng dụng cập nhật dữ liệu đối tượng cần chăm lo an sinh xã hội, bảo trợ xã hội toàn thành phố.



Kết nối nguồn lực: Kết nối tổ chức, cá nhân với đối tượng thụ hưởng; kết nối tổ chức, cá nhân với mặt trận để huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Công khai minh bạch: Công khai toàn bộ thông tin tiếp nhận và phân phối nguồn lực; tăng cường giám sát của nhân dân.

Hỗ trợ khẩn cấp: Tiếp nhận nhanh thông tin trong thiên tai, dịch bệnh, sự cố; kích hoạt hỗ trợ kịp thời theo mức độ ưu tiên.

Phát triển bền vững: Theo dõi kết quả sau hỗ trợ; tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đối tượng thoát nghèo bền vững và triển khai các dự án khởi nghiệp; người được hỗ trợ thành công, quay lại đóng góp, hỗ trợ những trường hợp khó khăn.

Ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của hệ thống mặt trận, góp phần quản lý an sinh minh bạch, khoa học, liên thông và chăm lo hiệu quả hơn cho nhân dân.