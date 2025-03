Ra mắt Viện nghiên cứu và Đào tạo y dược Gia An 115

Buổi lễ có sự tham dự của TS.BS. Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế; PGS.TS.BS. Nguyễn Trường Sơn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Cố vấn cấp cao Tập đoàn Hoa Lâm; TS.BS. Nguyễn Đức Lộc – Viện trưởng Viện nghiên cứu và Đào tạo y dược Gia An 115, Quyền Giám đốc điều hành Bệnh viện Gia An 115, cùng các thành viên Ban Chiến lược Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM, Ban lãnh đạo Bệnh viện Gia An 115, Bệnh viện Quốc tế City và một số chuyên gia y tế, đại diện viện nghiên cứu và đơn vị đào tạo y khoa trong nước.

Viện nghiên cứu và Đào tạo y dược Gia An 115 là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Gia An 115, hoạt động với nhiệm vụ chính là tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y dược.

Cụ thể, Viện có nhiệm vụ lập kế hoạch, điều phối và tổ chức các chương trình đào tạo liên tục nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ y tế, tổ chức tuyển sinh và thẩm định cấp chứng chỉ đào tạo liên tục cho các học viên theo Thông tư 32/2023/TT-BYT.

Bên cạnh công tác đào tạo, Viện nghiên cứu và Đào tạo y dược Gia An 115 sẽ triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, giám sát việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng đề tài vào thực tiễn. Viện cũng sẽ tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo chuyên môn, sinh hoạt khoa học nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật và cập nhật các công nghệ y tế tiên tiến; hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong nước và quốc tế.

Song song với đó, Viện sẽ tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y, dược và thiết bị y tế nhằm trao đổi về chuyên môn kỹ thuật và đào tạo cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe; mời chuyên gia nước ngoài tham gia nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm. Viện cũng sẽ đề cử cán bộ y tế tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu tại nước ngoài, mở rộng cơ hội học tập và tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến trên thế giới.

Việc thành lập Viện nghiên cứu và Đào tạo y dược Gia An 115 không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với Bệnh viện Gia An 115 mà còn có ý nghĩa thiết thực góp phần phát triển đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay của ngành y tế.

Tại buổi lễ, TS.BS. Nguyễn Ngô Quang – Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế phát biểu về việc đồng thuận việc Bệnh viện Gia An 115 tổ chức các khoá đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh. Chúc mừng Viện ra đời, TS.BS. Nguyễn Ngô Quang cũng nhấn mạnh đây chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài. Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo đã giao trọng trách cho Viện khi xây dựng định hướng chiến lược phát triển bên cạnh công tác đào tạo liên tục cần tập trung về công tác nghiên cứu theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

PGS.TS.BS. Nguyễn Trường Sơn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Cố vấn cấp cao Tập đoàn Hoa Lâm cho biết, Ban Chiến lược Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La sẽ đồng hành và theo sát hoạt động của Viện, bên cạnh đó sẽ đầu tư nguồn lực để Viện phát triển, làm tốt nhất các chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nhân dịp lễ ra mắt, Viện nghiên cứu và Đào tạo y dược Gia An 115 đã tổng kết và trao chứng nhận cho các học viên xuất sắc của khóa đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn. Đây là khóa đào tạo liên tục đầu tiên do Viện tổ chức, đánh dấu bước khởi đầu cho các chương trình đào tạo liên tục mà Viện sẽ triển khai trong thời gian tới cũng như hành trình sứ mệnh của Viện.

Chia sẻ từ TS.BS. Nguyễn Đức Lộc – Viện trưởng Viện nghiên cứu và Đào tạo y dược Gia An 115, Quyền Giám đốc điều hành Bệnh viện Gia An 115, thời gian tới Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực và các điều kiện để phát triển Viện nghiên cứu và Đào tạo y dược Gia An 115 nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo liên tục cán bộ y tế, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, chung tay đóng góp vào sự phát triển chung của ngành y tế Việt Nam.