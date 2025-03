Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Từ ngày mai, nhiều nơi mưa phùn và mưa lớn, có vùng rét đậm

Thông tin về đợt gió mùa đông bắc

Trong 24 giờ qua, không khí lạnh đã di chuyển xuống phía Nam và dự kiến từ chiều và đêm 28/3 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm sâu, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Bắc Bộ dao động từ 15-18 độ C, vùng núi cao dưới 13 độ C; Bắc Trung Bộ từ 17-19 độ C; Hà Nội khoảng 16-18 độ C.

Trên biển, từ chiều 28/3, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 28/3 gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 3-5m. Thời tiết xấu có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Trong 24 giờ qua, không khí lạnh đã di chuyển xuống phía Nam và dự kiến từ chiều và đêm 28/3 sẽ bắt đầu mở rộng ảnh hưởng tới miền Bắc. Ảnh minh họa: Internet

Cùng với đợt không khí lạnh, từ đêm 28/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác, có nơi xuất hiện dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi và giao thông.

Người dân được khuyến cáo giữ ấm, bảo vệ mùa màng, hạn chế ra khơi khi có cảnh báo gió lớn và thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để phòng tránh rủi ro.

Dự báo thời tiết đêm 27 và ngày 28/3/2025: Khác biệt rõ rệt ở các khu vực

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù rải rác, ban ngày giảm mây và có nắng nhẹ, gió đông nam đến nam duy trì ở mức cấp 2-3. Nhiệt độ dao động từ 21-30 độ C.

Ở khu vực Tây Bắc Bộ, thời tiết khá ổn định với ngày nắng, đêm có mưa rào và dông cục bộ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng.

Người dân cần đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khi xảy ra dông. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, trong khi ban ngày dao động từ 30-35 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ cũng có tình trạng thời tiết tương tự với nhiều mây, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây và trời nắng. Các tỉnh ven biển có thể xuất hiện mưa nhỏ hoặc mưa phùn vào đêm và sáng sớm. Gió đông nam đến nam duy trì ở cấp 2-3.

Nhiệt độ vùng đồng bằng từ 21-31 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, ban ngày trời nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Nhiệt độ dao động từ 21-36 độ C. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có thời tiết ổn định hơn với trời quang mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chủ yếu là nắng nóng vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất có thể lên tới 35 độ C. Nam Bộ duy trì mức nhiệt từ 23-35 độ C, một số nơi có thể nóng hơn.

Nhiều khu vực thời tiết chủ yếu là nắng nóng vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, mọi người nên lưu ý khi ra đường. Ảnh minh họa: Internet







Dự báo thời tiết trong tuần tới: Nhiều khu vực chuyển rét

Từ đêm 29/3 đến ngày 6/4, dự báo thời tiết cho thấy sự biến động tại nhiều khu vực trên cả nước. Tại Bắc Bộ, thời tiết chủ yếu có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 29/3 đến 1/4 có mưa nhỏ rải rác. Trong khoảng thời gian từ đêm 29/3 đến 2/4, trời chuyển rét.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm 29/3 đến 3/4 sẽ có mưa, mưa rào rải rác, một số nơi có dông. Riêng Bắc Trung Bộ, từ ngày 2/4, lượng mưa giảm dần, chỉ còn xuất hiện cục bộ.

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết nhìn chung ổn định, có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, từ ngày 30/3 đến 2/4, khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.