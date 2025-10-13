Ra mắt xe tay ga tam giác mạch giá ngang Vision: Ăn xăng 1,75L/100km, cốp lớn, có Smartkey

Vừa mới đây, SYM Việt Nam đã chính thức cho ra mắt thị trường mẫu xe tay ga hoàn toàn mới có tên TPBW 125. Đây là mẫu xe tay ga trong phân khúc tầm trung, cạnh tranh với những xe như Yamaha Janus hay Honda Vision.

SYM TPBW 125 chú trọng đến nhóm khách hàng trẻ với thiết kế hiện đại và nhiều trang bị tiện nghi. Về mặt thiết kế, SYM cho biết thiết kế của xe được lấy cảm hứng từ hoa tam giác mạch Hà Giang, được xem là đại diện cho sự kiên cường, có thể sống ở nơi cằn cỗi.

SYM TPBW 125 vừa ra mắt Việt Nam.

Khác với các mẫu xe khác trong phân khúc thường sử dụng động cơ khoảng 110 cc, SYM TPBW 125 sử dụng động cơ 124,9 cc xilanh đơn. Khối động cơ này cho công suất tối đa 7 kW (9,39 mã lực) tại 8.000 vòng/phút, và mô men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Khối động cơ có dung tích lớn hơn cho công suất nhỉnh hơn so với đối thủ, nhưng điều thú vị là mức tiêu hao nhiên liệu khá tốt, trung bình 1,75L/100km - theo công bố của hãng.

Xe có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 1,75L/100km, tốt hơn nhiều đối thủ trong phân khúc.

SYM TPBW 125 có trọng lượng 102 kg, khoảng sáng gầm 132 mm và chiều cao yên 760 mm. Kích thước này không có nhiều khác biệt so với các mẫu xe cùng phân khúc, đảm bảo người dùng có thể sử dụng xe dễ dàng trong môi trường đô thị.

SYM TPBW 125 cũng sử dụng lốp không săm và có nhiều trang bị tiện nghi tương đồng các xe khác trong phân khúc. Các tính năng này có thể kể tới như hộc đồ phụ phía trước, cổng sạc điện thoại hay khóa thông minh smartkey.

Cổng sạc điện thoại được đặt ở đầu xe thay vì trong hộc để đồ.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là cổng sạc không nằm trong hộc đồ phụ mà nằm ở phần đầu của xe. Thiết kế này tối ưu hơn nếu người dùng trang bị thêm giá để điện thoại để xem bản đồ khi đi xe; dây sạc sẽ không bị ảnh hưởng khi người dùng xoay cổ xe để chuyển hướng.

Một điểm khác biệt nữa là bình xăng được chuyển lên phía đầu xe. Thiết kế này mang lại hai lợi ích: Thứ nhất, việc nạp nhiên liệu sẽ thuận tiện hơn, không cần phải mở nắp yên xe; thứ hai, cốp chính dưới yên có thể mở rộng thêm, tăng dung tích chứa đồ.

Thật vậy, SYM TPBW 125 có dung tích cốp chính dưới yên lên tới 23,7 lít - con số khá ấn tượng trong phân khúc.



Do không phải chia sẻ không gian với bình xăng, SYM TPBW 125 có dung tích cốp lên tới 23,7 lít.

SYM TPBW 125 trang bị phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Hệ thống phanh của xe còn có tính năng phanh kết hợp CBS; người dùng chỉ cần bóp một bên phanh, lực phanh sẽ được chia đến cả hai phanh, giúp việc giảm tốc hiệu quả và an toàn hơn.

Một điều ít được nhắc tới là phanh đĩa trước của xe trang bị sẵn vành xung thường nếu xe được trang bị phanh ABS. Tuy nhiên, SYM chỉ cho biết TPBW 125 trang bị phanh CBS, không đề cập tới phanh ABS.

Xe trang bị phanh đĩa trước, phanh tang trống sau và tính năng phanh kết hợp CBS.

Một trang bị khác biệt khác của mẫu xe tay ga này còn phải kể tới màn hình. Không sử dụng đồng hồ cơ khí như các xe trong phân khúc, toàn bộ bảng đồng hồ của SYM TPBW 125 là một màn hình LCD màu với thiết kế rõ ràng, hiện đại.



Điều thú vị là màn hình này trang bị cảm biến ánh sáng, có thể tự thay đổi độ sáng theo điều kiện môi trường, đảm bảo khả năng quan sát tối ưu cho người lái.

Bảng đồng hồ của xe là một màn hình LCD màu điều chỉnh độ sáng tự động.

Hiện tại, SYM phân phối mẫu xe này với hai phiên bản, khác nhau ở trang bị khóa thông minh hay khóa cơ khí. Phiên bản trang bị khóa cơ khí được niêm yết với giá 32,8 triệu đồng; phiên sử dụng bản khóa thông minh có giá cao hơn 1 triệu đồng.

Cả hai phiên bản của SYM TPBW 125 có 4 màu sắc, lần lượt là xanh lá - đen, nâu sáng - đen, đen bóng, và trắng - đen.

SYM TPBW 125 được bán với 4 màu sắc.



