Ra quyết định khởi tố, tạm giam một nam shipper SN 2004

Lực lượng chức năng thông tin C.Q.K là nhân viên giao hàng thuộc Công ty TNHH T.P - Chi nhánh Tây Nguyên. Trong quá trình làm việc, K được giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa, thực hiện giao nhận chuyển phát nhanh và trực tiếp thu tiền COD (tiền thu hộ) từ người nhận, sau đó có trách nhiệm đối soát, nộp lại toàn bộ số tiền đã thu vào tài khoản của công ty theo quy định.

Tuy nhiên, lợi dụng sự quản lý và niềm tin của doanh nghiệp, trong thời gian làm việc, K đã thu tiền 124 đơn hàng của khách và chiếm đoạt số tiền hơn 141 triệu đồng.

Nhân viên giao hàng C.Q.K. Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai

Theo Công an tỉnh Gia Lai, hoạt động giao hàng ngày càng phổ biến trong kinh doanh thương mại điện tử. Nhân viên giao hàng (shipper) có thể là lao động phổ thông làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ. Tuy nhiên, khi được doanh nghiệp giao nhiệm vụ nhận hàng và thu tiền từ khách, shipper được xác định là người “được giao quản lý tài sản”.

Nếu lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tiền thu hộ và sử dụng vào mục đích cá nhân, hành vi này có thể cấu thành tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ luật Hình sự, thay vì chỉ được xem là tranh chấp dân sự hoặc vi phạm hợp đồng. Ngưỡng chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh này bắt đầu từ số tiền chiếm đoạt 2 triệu đồng.

Qua vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo nhân viên giao hàng tuyệt đối không tự ý sử dụng tiền thu hộ vào mục đích cá nhân; đồng thời phải tuân thủ nghiêm quy trình giao nhận, đối soát và nộp tiền đúng thời hạn theo quy định của doanh nghiệp.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai)