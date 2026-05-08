Rà soát, cập nhật 37 triệu thửa đất vào dữ liệu đất đai

Theo Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất. Trong đó, 61 triệu thửa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu; khoảng 45 triệu thửa chưa được tạo lập dữ liệu, và còn gần 37 triệu thửa cần tiếp tục được rà soát, làm sạch, cập nhật.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để giải quyết khối lượng công việc lớn này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo, quy định đồng bộ các quy trình từ đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính đến xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu.

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng, duy trì và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai Cục Quản lý đất đai nhằm thống nhất quy trình trên toàn quốc, từ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai đến xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu.

Theo đó, dữ liệu đất đai được phân thành ba nhóm để tổ chức thực hiện: nhóm đã đạt chuẩn "đúng - đủ - sạch - sống" được duy trì, cập nhật theo thời gian thực; nhóm dữ liệu chưa hoàn thiện phải rà soát, làm sạch, đối soát với cơ sở dữ liệu dân cư; và nhóm chưa có dữ liệu phải tổ chức đo đạc, lập hồ sơ, xây dựng mới.

Hướng dẫn cũng quy định rõ yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống cấp tỉnh theo nguyên tắc "một tỉnh - một phần mềm", vận hành trên nền tảng cơ sở dữ liệu tập trung, có khả năng kết nối, chia sẻ liên thông với các hệ thống quốc gia. Toàn bộ dữ liệu khi đồng bộ phải được ký số, kiểm soát tự động và lưu vết đầy đủ nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và an toàn thông tin.

Đáng chú ý, bộ công cụ kiểm soát dữ liệu tự động được yêu cầu tích hợp trong hệ thống, cho phép phát hiện lỗi về cấu trúc không gian, sai lệch thông tin, trùng lặp định danh hoặc thiếu liên kết giữa các lớp dữ liệu địa chính.

Cục Quản lý đất đai cũng đưa ra quy trình kỹ thuật chi tiết đối với từng khâu: phân tích, phân loại dữ liệu; bổ sung, hoàn thiện thông tin; kiểm tra chất lượng; đến tích hợp và đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia theo thời gian thực.

Đối với khu vực chưa có dữ liệu, hướng dẫn yêu cầu lồng ghép đồng bộ các bước đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính với xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm dữ liệu được tạo lập đến đâu đưa vào vận hành ngay đến đó.