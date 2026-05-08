Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rà soát, cập nhật 37 triệu thửa đất vào dữ liệu đất đai

Theo Kiên Dương | 08-05-2026 - 14:55 PM | Bất động sản

61 triệu thửa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu; khoảng 45 triệu thửa chưa được tạo lập dữ liệu, và còn gần 37 triệu thửa cần tiếp tục được rà soát, làm sạch, cập nhật.

Theo Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất. Trong đó, 61 triệu thửa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu; khoảng 45 triệu thửa chưa được tạo lập dữ liệu, và còn gần 37 triệu thửa cần tiếp tục được rà soát, làm sạch, cập nhật.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để giải quyết khối lượng công việc lớn này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo, quy định đồng bộ các quy trình từ đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính đến xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu.

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng, duy trì và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai Cục Quản lý đất đai nhằm thống nhất quy trình trên toàn quốc, từ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai đến xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu.

Theo đó, dữ liệu đất đai được phân thành ba nhóm để tổ chức thực hiện: nhóm đã đạt chuẩn "đúng - đủ - sạch - sống" được duy trì, cập nhật theo thời gian thực; nhóm dữ liệu chưa hoàn thiện phải rà soát, làm sạch, đối soát với cơ sở dữ liệu dân cư; và nhóm chưa có dữ liệu phải tổ chức đo đạc, lập hồ sơ, xây dựng mới.

Hướng dẫn cũng quy định rõ yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống cấp tỉnh theo nguyên tắc "một tỉnh - một phần mềm", vận hành trên nền tảng cơ sở dữ liệu tập trung, có khả năng kết nối, chia sẻ liên thông với các hệ thống quốc gia. Toàn bộ dữ liệu khi đồng bộ phải được ký số, kiểm soát tự động và lưu vết đầy đủ nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và an toàn thông tin.

Đáng chú ý, bộ công cụ kiểm soát dữ liệu tự động được yêu cầu tích hợp trong hệ thống, cho phép phát hiện lỗi về cấu trúc không gian, sai lệch thông tin, trùng lặp định danh hoặc thiếu liên kết giữa các lớp dữ liệu địa chính.

Cục Quản lý đất đai cũng đưa ra quy trình kỹ thuật chi tiết đối với từng khâu: phân tích, phân loại dữ liệu; bổ sung, hoàn thiện thông tin; kiểm tra chất lượng; đến tích hợp và đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia theo thời gian thực.

Đối với khu vực chưa có dữ liệu, hướng dẫn yêu cầu lồng ghép đồng bộ các bước đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính với xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm dữ liệu được tạo lập đến đâu đưa vào vận hành ngay đến đó.

Tất cả người dân khi cập nhật thông tin đất đai, sổ đỏ đặc biệt chú ý

Theo Kiên Dương

VTV.VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ủy quyền chuyển nhượng bất động sản có phải nộp thuế thu nhập cá nhân: Cục Thuế cho ý kiến?

Ủy quyền chuyển nhượng bất động sản có phải nộp thuế thu nhập cá nhân: Cục Thuế cho ý kiến? Nổi bật

Hàng nghìn căn hộ Vinhomes có giá chỉ từ 650 triệu sắp mở bán

Hàng nghìn căn hộ Vinhomes có giá chỉ từ 650 triệu sắp mở bán Nổi bật

Du lịch Quảng Trị bứt tốc: Lời giải nào cho bài toán “thiếu hụt” lưu trú cao cấp?

Du lịch Quảng Trị bứt tốc: Lời giải nào cho bài toán “thiếu hụt” lưu trú cao cấp?

13:30 , 08/05/2026
Xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng trong quý II/2026

Xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng trong quý II/2026

11:55 , 08/05/2026
Loạt khu đô thị ven sông quy mô lớn tại Đà Nẵng tìm nhà đầu tư

Loạt khu đô thị ven sông quy mô lớn tại Đà Nẵng tìm nhà đầu tư

11:52 , 08/05/2026
Cò nhà đất bán giá ảo hết 'đất sống'

Cò nhà đất bán giá ảo hết 'đất sống'

11:36 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên