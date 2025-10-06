Rà soát sắp xếp cán bộ cấp xã; hoàn thành chi trả chế độ, chính sách trước 10/10

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025 - Ảnh; VGP/Nhật Bắc

Tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước với 10 kết quả nổi bật

Ngày 5/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương.

Theo chương trình, Hội nghị tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 9, quý III và 9 tháng đầu năm 2025; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các nhiệm vụ được giao, cải cách thủ tục hành chính; tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Các báo cáo, ý kiến tại hội nghị đánh giá, về công tác chỉ đạo, điều hành, trong tháng 9 và từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã thể hiện rõ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực; bám sát thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tinh thần: "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi" và "Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm là phải có kết quả cân, đong, đo, đếm, lượng hoá được".

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong 9 tháng đầu năm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nổi bật là tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 13, Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội (dự kiến trình 50 dự án luật, nghị quyết, nhiều nhất từ trước đến nay tại 1 kỳ họp).

Thúc đẩy tăng trưởng 8% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tháo gỡ khó khăn, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đơn giản hoá, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Triển khai quyết liệt các quyết sách của Bộ Chính trị trong các lĩnh vực then chốt (các nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72). Tiếp tục chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ.

Tập trung xử lý nhiều công trình, dự án tồn đọng, kéo dài; đồng thời khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình tiêu biểu trên cả nước với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt, ấn tượng đẹp các sự kiện trọng đại của đất nước kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân (thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội; về đích sớm 5 năm 4 tháng mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với trên 334.000 căn nhà; chủ động, tích cực ứng phó với bão, lũ).

Tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, triển khai thành công nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao.

Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế, bất cập bên cạnh kết quả đạt được - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các báo cáo, ý kiến tại hội nghị cũng đánh giá, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, tính chung 9 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, với 10 kết quả nổi bật.

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước với sự tăng trưởng tốt ở cả 3 khu vực. GDP quý I tăng 6,93%, quý II/2025 tăng 7,67%, quý III ước tăng khoảng trên 8%; tính chung 9 tháng tăng khoảng trên 7,8%. Cả 3 khu vực đều tăng trưởng tốt.

Đặc biệt, các địa phương đầu tầu tăng trưởng tốt; có 16 địa phương tăng từ 8% trở lên (Quảng Ninh tăng 11,67%, Hải Phòng 11,59%, Ninh Bình 10,45%, Quảng Ngãi tăng 10,15%, Bắc Ninh 10,12%).

Các ý kiến nhận định, các tỉnh, thành phố tăng trưởng tốt nhờ môi trường kinh doanh thông thoáng, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và việc tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Thứ hai, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI bình quân 9 tháng ước kiểm soát ở mức trên 3%.

Thu NSNN 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán năm, tăng 30,5% so với cùng kỳ (trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất khoảng 200 nghìn tỷ đồng). Xuất nhập khẩu 9 tháng đạt trên 680 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ; xuất siêu 16,82 tỷ USD.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn báo cáo tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ ba, tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý sau tăng cao hơn quý trước; quý I tăng 8,3%, quý II tăng 11,4%, quý III tăng khoảng 13,3%, 9 tháng tăng khoảng 11,6%. Giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ nhưng cần cố gắng hơn nữa. Thu hút FDI 9 tháng đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2%; vốn FDI thực hiện đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5%.

Thứ tư, hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, bảo đảm tiến độ hoàn thành trên 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700 km đường ven biển trong năm 2025.

Thứ năm, phát triển doanh nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập 9 tháng đạt 231,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,4%; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chỉ tăng 6,8%, thấp nhất từ năm 2021 đến nay.

Thứ sáu, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt và đạt kết quả tích cực bước đầu; phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

Thứ bảy, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Trong quý III, có khoảng 96,3% số hộ gia đình đánh giá có thu nhập ổn định hoặc cao hơn cùng kỳ; thu nhập bình quân của lao động 9 tháng đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 10%; hỗ trợ an sinh xã hội gần 56,8 nghìn tỷ đồng; tặng quà người dân hơn 11 nghìn tỷ đồng dịp Tết Độc lập; hỗ trợ người dân gần 11.300 tấn gạo.

Thứ tám, công tác cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; nhiều dự án tồn đọng kéo dài (gần 3.000 dự án) được tập trung xử lý.

Thứ chín, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; tiềm lực an ninh, quốc phòng được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thứ mười, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, duy trì được môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác phát triển trong bối cảnh thế giới rất khó khăn.

Nhiều tổ chức quốc tế (như ADB, IMF, WB) tiếp tục đánh giá tích cực về công tác chỉ đạo điều hành và dự báo năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến và đề nghị Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Nghị quyết phiên họp, sớm trình ký ban hành.

Thủ tướng nhấn mạnh, nguyên nhân kết quả đạt được chủ yếu là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời, sát sao, toàn diện của Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư; sự phối hợp, đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo điều hành đúng hướng, quyết liệt, sát thực tiễn, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tích cực tham gia của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan trong hệ thống chính trị; ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong 9 tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn bộ các mục tiêu cả năm 2025, đặc biệt là phấn đấu tăng trưởng trên 8% năm 2025 và cho giai đoạn 5 năm 2021-2025; qua đó tạo thế, tạo lực, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số và phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế, bất cập như các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng (giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; đầu tư tư nhân chưa khởi sắc nhiều; xuất khẩu gặp khó khăn; tốc độ tăng tiêu dùng chậm lại…); trong khi các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả (như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo…).

Giải ngân vốn đầu tư công cần nỗ lực hơn. Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỉ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài, đặc biệt là tác động, ảnh hưởng của chính sách thuế quan, thương mại của các nước.

Tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, giá nhà đất ở mức cao. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái có nơi còn diễn biến phức tạp, nhất là dịp cuối năm.

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập, nhất là bố trí cán bộ, kết nối mạng, dữ liệu số, chuyển đổi số. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng và tình hình an ninh trật tự trên một số địa bàn diễn biến phức tạp.

Theo Thủ tướng, những tồn tại, hạn chế có nguyên nhân chủ quan và khách quan, do tình hình thế giới, khu vực biến động phức tạp; kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu chậm lại; rủi ro gia tăng; thiên tai, bão lũ gây hậu quả nặng nề; còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự chủ động, tích cực, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy nhiệm vụ, sợ trách nhiệm; một số cơ chế, chính sách còn bất cập chưa được giải quyết, phân cấp, phân quyền có nơi có lúc còn lúng túng; nhiều dự án tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm…

Phân tích các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng nhấn mạnh: Phải có tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, giữ vững bản lĩnh - kiên định mục tiêu đề ra - nắm chắc tình hình - phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó; phân công nhiệm vụ bảo đảm "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm và "3 không": Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; đồng thời phải cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ.

Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính - tập trung chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, đề cao tinh thần trách nhiệm - thực hiện khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Tăng cường đoàn kết, trên dưới đồng lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên báo cáo tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, gần dân, sát dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao"

Về công việc thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, quý IV phải tăng tốc, bứt phá trong bối cảnh nhìn chung thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; những chỉ tiêu nào đã hoàn thành thì hoàn thành tốt hơn, những chỉ tiêu xấp xỉ đạt thì phải hoàn thành, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Mục tiêu vẫn là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách, đặc biệt là thúc đẩy tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển.

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai sâu rộng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, gần dân, sát dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao", bám sát phương châm chỉ đạo điều hành bản lĩnh, trí tuệ, bình tĩnh, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Các ý kiến nhận định, các tỉnh, thành phố tăng trưởng tốt nhờ môi trường kinh doanh thông thoáng, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và việc tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tập trung thực hiện 3 đẩy mạnh

Cơ bản đồng ý các nhiệm vụ, giải pháp theo báo cáo của Bộ Tài chính và các ý kiến phát biểu, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 3 đẩy mạnh gồm:

(1) Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, phấn đấu tăng trưởng đạt trên 8%;

(2) Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương phục vụ phát triển nhanh, bền vững;

(3) Đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng

Về các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu trước hết tập trung chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Các bộ, cơ quan chủ trì tập trung chuẩn bị kỹ các tờ trình, báo cáo, tài liệu bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định. Phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ Chính phủ trong tháng 10/2025.

Thứ hai, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Theo đó, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Chính sách tài khoá cần phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy tăng trưởng (đẩy mạnh đầu tư công; miễn giảm thuế, phí, lệ phí; phát hành trái phiếu công trình…).

Chính sách tiền tệ phải kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm tỉ giá, lãi suất hợp lý; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại.

Theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất.

Đại diện tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát sắp xếp cán bộ cấp xã phù hợp chuyên môn

Để tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng yêu cầu kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh thị trường trong nước: triển khai hiệu quả các chương trình khuyến mại, giảm giá, hội chợ, miễn giảm thuế, phí, lệ phí; nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ; tổ chức tốt Hội chợ mùa Thu 2025.

Thúc đẩy mạnh mẽ du lịch; triển khai các chương trình du lịch kết hợp với các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội văn hoá, hội chợ...

Đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch 2025, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, trọng điểm; đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, FDI; tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19/12/2025.

Để thúc đẩy xuất khẩu, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn tại các thị trường trọng điểm; sớm đàm phán, ký kết các FTA mới với Brazil, Pakistan, khối GCC, Mercosur, các nước châu Phi…

Thứ ba, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị (các nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72), kịp thời trình Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện.

Thứ tư, triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

Hoàn thành chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ việc trước 10/10. Rà soát sắp xếp cán bộ cấp xã phù hợp chuyên môn; nâng cao chất lượng cán bộ.

Đẩy mạnh kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, thủ tục hành chính, bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Nâng cao khả năng kiến tạo phát triển của cấp xã.

Thứ năm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; thực hiện hiệu quả phương án xử lý Ngân hàng SCB và các ngân hàng thương mại yếu kém; Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Thủ tướng giao một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tập trung ứng phó bão số 11 và khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 và mưa lũ sau bão

Thứ sáu, chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Các bộ, ngành, địa phương lưu ý đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội ngay trong năm 2025; tập trung ứng phó bão số 11 và khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 và mưa lũ sau bão, khôi phục hoạt động sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Về một số nhiệm vụ quan trọng trong quý IV/2025, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công dự án thành phần 1 dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; triển khai quyết liệt các giải pháp để quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025.

Phấn đấu thu ngân sách tăng 25%; giải ngân vốn đầu tư công 100% kế hoạch

Giao một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách tăng 25% so với dự toán; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công 100% kế hoạch; thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán, huy động các nguồn lực, phát hành trái phiếu công trình.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; tăng cường quản lý thị trường vàng; quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tổ chức tốt Hội chợ mùa Thu 2025. Bộ Xây dựng hoàn thành sửa đổi các nghị định liên quan phát triển nhà ở xã hội, thúc đẩy triển khai các dự án đường sắt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp để quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì các giải pháp thúc đẩy du lịch, nâng cao chất lượng và xây dựng chỉ số đánh giá du lịch phù hợp thông lệ quốc tế và tình hình Việt Nam; đề xuất chọn ngày 24/11 là ngày Văn hóa Việt Nam.

Bộ Nội vụ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đánh giá cán bộ hằng tháng, hằng quý, hằng năm với cán bộ thuộc diện Chính phủ quản lý theo quy định của Đảng.

Bộ Công an cùng Bộ Ngoại giao khẩn trương nghiên cứu, tiếp tục đàm phán với các nước về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quy trình giao thông; xây dựng phương án đầu tư nền tảng "Bình dân học vụ số"…