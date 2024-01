Rằm tháng Chạp mua loại quả này thắp hương vừa đem lại may mắn, an lành vừa giúp gia chủ khỏe đủ đường

Đó chính là quả táo đỏ!

Trong quan niệm của người phương Đông, táo là loại quả tượng trưng cho sự hòa bình, đem lại sức khỏe và sự hòa hợp trong gia đình. Trong khi đó, theo quan niệm phong thủy, táo với sắc màu đỏ được coi trọng hơn vì màu đỏ đem lại thuận lợi, may mắn. Người ta thường mua táo thắp hương. Đặc biệt vào rằm tháng Chạp, chắc chắn chị em nên lựa chọn táo đỏ để dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên để may mắn, an lành đến cho cả nhà.

Những trái táo đỏ cũng có màu sắc rất nổi bật, bắt mắt cùng với ý nghĩa tốt lành cho ban thờ tổ tiên lẫn gia chủ. Chúng cũng có mùi thơm dễ chịu, đem lại sự yên bình từ không gian thờ cúng cho đến không khí trong gia đình của bạn.

Không chỉ dừng lại ở những ý nghĩa này, dùng táo đỏ để thắp hương rằm tháng Chạp còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Sau khi thắp hương xong, người người nhà nhà đem quả đi thụ lộc, bạn sẽ lại có ngay một món tráng miệng ngon bổ, cực tốt cho sức khỏe.

Ăn táo đem lại những lợi ích sức khỏe gì?

1. Cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào

Theo BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại TP.HCM), táo được coi là loại quả giàu chất dinh dưỡng bậc nhất trong những loại trái cây nói chung. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, táo chỉ chứa 104 calo, giàu chất xơ, carb, lượng vitamin C dồi dào chiếm đến 10% lượng cơ thể cần mỗi ngày. Chúng cũng rất giàu kali, vitamin K, E, B1, B6...

Táo cũng là một nguồn giàu polyphenol, một nhóm chất chống oxy hóa quan trọng. Để tận dụng tối đa nguồn dinh dưỡng từ táo, chuyên gia khuyên hãy ăn táo cả vỏ để tận dụng triệt để chất xơ và polyphenol, tuy nhiên cần chú ý mua táo đảm bảo an toàn thực phẩm, rửa sạch kỹ trước ăn...

2. Hỗ trợ giảm cân

Theo Healthline, táo có nhiều chất xơ và nước, giúp bạn no lâu. Trong một nghiên cứu, ăn cả quả táo sẽ làm tăng cảm giác no hơn so với việc tiêu thụ một lượng nước táo tương đương. Nghiên cứu cũng cho thấy, ăn táo có thể làm giảm đáng kể chỉ số BMI, một yếu tố nguy cơ liên quan đến cân nặng đối với bệnh tim mạch.

Ngoài ra, polyphenol trong táo cũng có thể có tác dụng chống béo phì nên ăn táo cả vỏ thường xuyên giúp giảm cân rất tốt.

3. Tốt cho tim mạch

Nghiên cứu phát hiện, ăn 100-150g táo mỗi ngày nguyên quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng như giảm huyết áp.

Nguyên nhân rất có thể do chúng chứa chất xơ hòa tan. Chất xơ này cũng được liên kết với nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn.

Một lý do khác có thể là táo cung cấp lượng polyphenol dồi dào, hạ huyết áp, tốt cho tim mạch.

4. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2

Ăn táo thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Một tổng hợp các nghiên cứu cho thấy, ăn táo và lê có liên quan đến việc giảm 18% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Lượng polyphenol quercetin cao trong táo đã đem lại những lợi ích tuyệt vời này.

5. Tăng cường sức khỏe đường ruột

Táo có chứa pectin, một loại chất xơ hoạt động như một prebiotic trong hệ vi sinh vật đường ruột .

Vì chất xơ không thể tiêu hóa được nên pectin sẽ đến ruột già một cách nguyên vẹn, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt. Nó đặc biệt cải thiện tỷ lệ Bacteriodetes so với Firmicutes, 2 loại vi khuẩn chính trong ruột.

Bằng cách thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột hiệu quả, táo có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường type 2, bệnh tim mạch, ung thư...

6. Ngăn chặn ung thư

Chất chống oxy hóa trong táo có thể mang lại tác dụng có lợi chống lại một số loại ung thư, bao gồm ung thư phổi, vú và đường tiêu hóa.

Nghiên cứu cho thấy những tác động này có thể là do polyphenol trong táo ngăn chặn các tế bào ung thư nhân lên.

7. Bảo vệ não bộ

Quercetin trong táo có thể bảo vệ não của bạn khỏi bị tổn thương do căng thẳng oxy hóa. Do đó, ăn táo thường xuyên rất tốt cho sức khỏe não bộ của bạn.

8. Cải thiện sức khỏe tâm thần

Theo một đánh giá có hệ thống năm 2020, ăn nhiều rau và trái cây như táo có thể giúp ích cho sức khỏe tinh thần của bạn.