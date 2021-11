Rau củ chế biến không đúng mất hết dinh dưỡng, còn sinh độc, hại đường tiêu hóa: Xử lý đúng cách mới có thể hấp thu tối đa dinh dưỡng

Con người trong xã hội hiện đại vô cùng bận rộn, muốn giảm cân nhưng không có thời gian chuẩn bị những bữa ăn lành mạnh, chỉ đành ra siêu thị, cửa hàng tiện lợi mua chút salad về. Nhưng không phải loại rau củ nào cũng đều có thể ăn sống.

Trong rau xanh có chứa một số chất không tốt cho sức khỏe, phải chế biến, xử lý đúng cách thì cơ thể mới hấp thụ được. Vậy phải xử lí rau củ như nào mới đúng cách, để cơ thể hấp thụ được tối đa các chất dinh dưỡng?



Nhất định phải nấu chín các loại rau củ như: cà rốt, cà chua, bắp cải

Chuyên gia dinh dưỡng nói rằng, các loại rau củ như cà rốt, cà chua có thể ăn sống, thế nhưng các chất có trong cà rốt như lycopene, vitamin A... thì cơ thể chỉ có thể hấp thụ một lượng có hạn nếu như ăn sống, vậy nên tốt nhất vẫn nên nấu qua loại củ này trước khi ăn.

Bên cạnh đó, những loại rau xanh như bắp cải, súp lơ, mặc dù sau khi nấu chín các khoáng chất sẽ ít đi, nhưng chuyên gia dinh dưỡng vẫn khuyến cáo không nên ăn sống những loại thực phẩm này.

Bởi vì khi ăn sống rau bắp cải, súp lơ sẽ khiến dạ dày khó tiêu. Các loại nấm, tảo biển cũng phải nấu chín, ăn sống chúng khiến dạ dày phải hoạt động quá tải, từ đó có thể dẫn tới viêm dạ dày.

Những loại rau củ có thể ăn sống: củ cải trắng, hành tây, rau diếp cá

Có rất nhiều loại rau thích hợp để ăn sống, ví dụ như củ cải trắng, mướp đắng, ớt ngọt, rau diếp cá, hành tây... Vì những loại rau củ này có lượng vitamin C và chất diệp lục rất cao, ăn sống không có vấn đề gì cả.

Thế nhưng mặc dù dưa chuột bao tử cũng có hàm lượng vitamin C cao như những loại rau kể trên nhưng trong dưa có chứa oxidase, chất này sẽ phá vỡ vitamin C, do vậy khi ăn nên bỏ thêm chút giấm để có thể khống chế oxidase.



Cách bảo quản, chế biến rau củ đúng cách

Sau khi mua rau tươi về không được lưu trữ quá lâu. Vì để rau trong thời gian dài, vitamin C, B2 sẽ dễ biến mất do chịu ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời, nhiệt độ.

Đặc biệt, không nên cất rau vừa mới rửa vào tủ lạnh, làm vậy sẽ gia tăng tốc độ thối rữa cho rau. Nếu sợ rau mau héo thì có thể rắc chút nước vào gốc, gói hoặc cất vào trong túi, hộp có màu hoặc trắng đục, tránh hấp thụ ánh sáng.

Nếu cắt rau rồi mới rửa lại sẽ làm mất đi một lượng lớn vitamin C, cũng làm tăng tỉ lệ truyền nhiễm vi khuẩn. Bởi lẽ ở miệng vết cắt rau sẽ có nhiều vi khuẩn, chất bẩn đi vào bên trong. Cách xử lí rau đúng là nên loại bỏ hết bùn đất ở rau, sau đó rửa sạch, cuối cùng mới là cắt, thái rau.

Hơn nữa khi nấu rau không được thái rau quá nhỏ, như vậy các chất dinh dưỡng dễ mất đi.

Khi chế biến tránh nấu rau quá lâu, nước sôi một lúc thì nên tắt bếp đi. Nếu xào rau thì khi vừa chín tới phải tắt bếp ngay, tránh để rau bị mềm, nhũn. Khi xào rau nên hạn chế cho nước vào, bởi vì các chất dinh dưỡng có tính hòa tan, một khi gặp nước sẽ hòa vào nước, khi ăn rau sẽ không còn chất dinh dưỡng gì nữa.

Đặc biệt, với người bị bệnh về dạ dày, đường tiêu hóa không tốt thì không nên ăn rau sống.

Theo Aboluowang