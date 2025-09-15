REDMI 15 - Chiếc smartphone nổi bật trong tầm giá 4 triệu đồng

Ở tầm giá 4 triệu đồng, thị trường smartphone phổ thông vốn là nơi cạnh tranh gay gắt giữa hàng loạt sản phẩm nổi bật. Thế nhưng, REDMI 15 nhanh chóng tạo được vị thế riêng nhờ sự hoàn thiện hiếm có. Đây chính là chiếc smartphone được xem là lựa chọn đáng mua trong phân khúc, khi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dùng phổ thông: một thiết bị đồng thời sở hữu viên pin khủng, màn hình lớn, thiết kế ấn tượng và mức giá vô cùng dễ tiếp cận.

Siêu pin Silicon Carbon 7000mAh dẫn đầu phân khúc phổ thông

REDMI 15 nổi bật với siêu pin dung lượng 7000mAh - một con số vượt trội khi so sánh với mặt bằng chung các sản phẩm trong cùng phân khúc. Thông thường, dung lượng pin của smartphone phổ thông chỉ dừng lại ở mức 5000mAh. Viên pin 7000mAh của REDMI 15 cho phép người dùng sử dụng thiết bị thoải mái suốt 2 ngày chỉ với một lần sạc đầy. Đặc biệt, REDMI 15 còn ứng dụng công nghệ pin Silicon-Carbon, điều vốn chỉ có trên các dòng smartphone cao cấp. Nhờ đó, viên pin của REDMI 15 có thể đồng thời sở hữu dung lượng cực khủng và vẫn duy trì độ mỏng tối ưu cho tổng thể thiết bị.

Trong những tình huống khẩn cấp, REDMI 15 càng chứng minh rõ nét tầm quan trọng của một viên pin chất lượng cao. Khi chỉ còn 1% pin, REDMI 15 vẫn có thể duy trì 64 phút đàm thoại liên tục. Tính năng này không chỉ giúp người dùng yên tâm trong các tình huống cấp bách, mà còn thể hiện sự vượt trội mà thiết bị mang đến cho nhóm khách hàng phổ thông.

Pin của REDMI 15 còn có khả năng duy trì hiệu suất hoạt động ổn định lâu dài. Sau khi trải qua 1600 chu kỳ sạc, thiết bị vẫn còn giữ được 80% dung lượng pin gốc. Điều này hạn chế tình trạng chai pin theo thời gian, giúp thiết bị tối ưu trải nghiệm sử dụng dài hạn cho người dùng.

Sạc nhanh 33W và sạc ngược 18W - Linh hoạt, thông minh, tiện lợi

REDMI 15 được trang bị công nghệ sạc nhanh 33W, giúp nạp đầy năng lượng của thiết bị chỉ trong thời gian ngắn, đảm bảo nhịp sống hiện đại không bị gián đoạn. Điều này khiến REDMI 15 trở nên nổi bật khi so sánh với đa số các sản phẩm khác trong cùng phân khúc, khi công suất sạc của những thiết bị này thông thường chỉ dừng lại ở mức 18W hoặc 25W.

Bên cạnh đó, tính năng sạc ngược 18W của REDMI 15 cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Chỉ với một sợi cáp, REDMI 15 có thể biến mình thành một "pin sạc dự phòng" cho các thiết bị khác. Từ đó, những tình huống bạn bè hay đồng nghiệp hết pin giữa buổi học, buổi họp sẽ được giải quyết dễ dàng. Đây chính là sự tiện lợi mà người dùng phổ thông đề cao tính linh hoạt luôn tìm kiếm.

Màn hình 6.9 inch lớn bậc nhất phân khúc cùng thiết kế ấn tượng

REDMI 15 mang đến cho người dùng trải nghiệm hiển thị vượt xa kỳ vọng đối với một chiếc smartphone có tầm giá từ 4 triệu đồng. Với kích thước 6.9 inch lớn bậc nhất phân khúc, thiết bị mở ra không gian hiển thị rộng rãi, thoải mái, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu sử dụng từ học tập, làm việc đến giải trí.

Độ phân giải FHD+ của REDMI 15 giúp thiết bị cho ra hình ảnh sắc nét với màu sắc rực rỡ. Trong khi đó, mức tần số quét 144Hz vốn thường chỉ xuất hiện trên các smartphone gaming hoặc cao cấp giúp mọi chuyển động được hiển thị mượt mà hơn bao giờ hết. Việc lướt web, xem video hay chơi game đều mang lại cảm giác mãn nhãn và không còn hiện tượng giật lag khó chịu.

REDMI 15 sở hữu một ngoại hình ấn tượng, đường nét thiết kế tối giản nhưng tinh tế. Điều này khiến sản phẩm không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn là phụ kiện thời trang hằng ngày. Bốn cạnh viền của REDMI 15 được bo cong mềm mại, bề mặt hoàn thiện hạn chế bám vân tay và mang lại cảm giác cầm nắm chắc tay.

Lý do ai cũng cần một REDMI 15 cho riêng mình

REDMI 15 có giá từ 4 triệu đồng nhưng sở hữu siêu pin Silicon-Carbon 7000mAh, công nghệ sạc nhanh 33W, màn hình 6.9 inch FHD+ 144Hz, thiết kế trẻ trung và tính năng sạc ngược tiện lợi. Với hàng loạt tính năng vượt trội vốn hiếm thấy ở một chiếc smartphone phổ thông, REDMI 15 đã tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội, là lựa chọn hàng đầu trong cùng phân khúc.

REDMI 15 phù hợp với học sinh - sinh viên đang tìm một thiết bị có mức giá hợp lý nhưng có khả năng đồng hành bền bỉ; người mới đi làm cần một chiếc smartphone đa năng nhưng có ngân sách giới hạn; hay tài xế công nghệ tìm kiếm một chiếc smartphone đóng vai trò như một "trợ thủ" đắc lực trong mỗi ngày làm việc.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu ngay REDMI 15 độc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động trong dịp ưu đãi mở bán để nắm bắt cơ hội trải nghiệm ngay chiếc smartphone nổi bật trong phân khúc phổ thông. Cụ thể, từ ngày 22/8 đến 30/9/2025, người dùng sẽ được tận hưởng ưu đãi lên đến 400.000 đồng, hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất và bảo hành chính hãng 18 tháng. Đặc biệt, học sinh – sinh viên và tài xế công nghệ còn được giảm thêm 100.000 đồng khi mua REDMI 15.