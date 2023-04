REE chốt lời hàng triệu cổ phiếu VIB sau khi “bắt đáy” thành công

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 của CTCP Cơ điện lạnh (mã REE), khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đã giảm hơn 42 tỷ đồng, tương đương khoảng 6% giá trị so với đầu năm, còn 696 tỷ đồng.

Khoản đầu tư này mới chỉ xuất hiện trên BCTC của REE vào quý 4 năm ngoái - thời điểm cổ phiếu VIB giảm mạnh xuống đáy 2 năm. Ước tính theo thị giá cổ phiếu VIB trong quý đầu năm, REE có thể đã bán ra hàng triệu đơn vị.

Đến thời điểm cuối quý 1/2023, công ty không trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào cổ phiếu VIB. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 hồi cuối tháng 3, bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT REE cho biết, công ty đã rót khoảng 700 tỷ đồng mua cổ phiếu của Ngân hàng VIB và đã lãi khoảng 20%.

Nguyên nhân khiến REE bất ngờ đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng là do mảng năng lượng bị tắc nghẽn nên công ty đã trình HĐQT xin đầu tư vào cổ phiếu. Đại diện REE cũng đánh giá VIB là cổ phiếu rất an toàn, với tỷ lệ cho vay bất động sản chưa tới 3%, số còn lại tập trung vào bán lẻ gồm cho vay mua nhà đã có sổ đỏ và cho vay trả góp mua xe hơi. Tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu tới 30%.

“REE cũng sắp nhận 20% cổ tức từ VIB, do đó công ty có thể nắm giữ VIB cho đến khi có dự án năng lượng tái tạo lớn sẽ cân nhắc thoái vốn”, Chủ tịch HĐQT REE chia sẻ.

Với REE, tổng tài sản của doanh nghiệp này tại thời điểm cuối quý 1 lên đến 34.322 tỷ đồng trong đó tài sản là tài sản cố định chiến đến 45%. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn cuối kỳ đạt 6.680 tỷ đồng, đa số nằm ở khoản đầu từ vào công ty liên doanh, liên kết chủ yếu trong lĩnh vực thuỷ điện, nước sạch và nhiệt điện. Số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn của REE cuối tháng 3 là 2.000 tỷ đồng.

Trong quý 1/2023, REE ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.369 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 1.254 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp gần 53%. Sau khi trừ chi phí, REE báo lãi trước thuế 1.152 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong một quý từ trước đến nay. Lãi ròng thu về 1.055 tỷ đồng, tăng 10,5% so với quý đầu năm ngoái.

Năm 2023, Cơ điện Lạnh đặt kế hoạch doanh thu 10.962 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.700 tỷ đồng. Với kết quả trên,công ty đã thực hiện được đạt 22% kế hoạch doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.