[Review] Chung cư The Matrix One Mỹ Đình: Muốn mua căn hộ 3 phòng ngủ phải có 7 tỷ đồng trong tay, tiện ích cao cấp nhưng ít không gian xanh

The Matrix One thiết kế gồm 2 tòa tháp cao 43 tầng. Dự án được phát triển bởi Tập đoàn MIKGroup Việt Nam. Một số dự án nổi bật do MIKGroup Việt Nam phát triển như Imperia Garden, Park Riverdise…

The Matrix One tọa lạc ngay vị trí giao điểm của hai tuyến đường trọng điểm phía Tây là Lê Quang Đạo và Mễ Trì, sở hữu hai mặt tiền rộng lớn. Đây là một trong những lợi thế giúp việc di chuyển kết nối từ toà chung cư này đến các trục đường lớn, cũng như đến các trung tâm thương mại, giải trí như Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, công viên Mễ Trì,... hay loạt các trường học khác dễ dàng. Đơn cử như khoảng cách từ The Matrix One đến trường Lomonoxop (2km), Trường Amsterdam (3,9km); Trường Marie Curie (1km),...

Ngoài lợi thế về vị trí, toà chung cư The Matrix One có tầm view trực diện ra công viên. Hiện tại, công viên này đã cơ bản hoàn thiện. Cư dân The Matrix One có cơ hội sử dụng tiện ích này.

Tòa chung cư cung cấp đến 740 căn hộ với các căn từ 2- 3 phòng ngủ có diện tích từ 86-113m2. Theo thông tin tìm hiểu, The Matrix One còn sở hữu căn penthouse có diện tích lên tới gần 800m2.

Dự án được khởi công xây dựng từ quý I/2019 và bắt đầu bàn giao từ tháng 6 năm 2022.

Dự án gồm 2 sảnh: The Ruby và The Diamond.

The Matrix One được thiết kế với các hạng mục chính bao gồm hai tòa tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp, trung tâm thương mại khối đế các tòa nhà, tiện ích trong nhà tại tầng 23 và tầng thượng 43. Tại khu tầng thượng 43 được thiết kế với những khu vườn trên không.

Chủ đầu tư bố trí nhiều tiện ích khác tại tầng 23 như phòng sinh hoạt cộng đồng, thư viện. Trong khi đó, bể bơi, siêu thị… được sắp đặt ở tầng 4.

Mặc dù chủ đầu tư đã tối ưu hoá diện tích gia tăng mật độ cây xanh, tiện ích song thực tế, với diện tích quỹ đất nhỏ, nên khoảng không gian trên mặt đất tại dự án này khá khiêm tốn.

The Matrix One được đánh giá là toà chung cư có thiết kế hiện đại. Mật độ căn hộ trong 1 tầng là 10 căn/sàn. Toà chung cư The Matrix One được lắp đạt 7 thang máy. Điều này giảm tình trạng ùn tắc ở giờ cao điểm. Ngoài ra, việc bố trí, sắp đặt không gian chức năng trong các căn hộ khá hợp lý.

Hiện tại, dự án đã đón hơn 80% cư dân về sinh sống.

Theo khảo sát, một môi giới tên Thành cho biết: “Giá căn hộ 2 phòng ngủ, 89m2 tại toà chung cư này thấp nhất 5 tỷ đồng. Với căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích hơn 100m2, giá lên tới 6,5-7 tỷ đồng, tuỳ thuộc vào nội thất.

Về mức giá cho thuê, căn hộ 2 phòng ngủ, nội thất cơ bản có mức giá dao động 16,5-17 triệu đồng/tháng. Căn hộ 3 phòng ngủ có nội thất cơ bản đang cho thuê với mức giá trên thị trường 23 triệu đồng/tháng-28 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, cách The Matrix One vài trăm mét, nằm trên trục đường Đại lộ Thăng Long, là toà chung cư The Mỹ Đình Pearl. Hiện tại, giá căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích hơn 80m2 tại The Mỹ Đình Pearl lên tới 4 tỷ đồng. Với căn hộ 3 phòng ngủ, mức tài chính dao động từ 4,5- hơn 5 tỷ đồng.

Toà chung cư The Golden Palace nằm trên trục đường Mễ Trì hiện cũng ghi nhận mức giá chung cư cho căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích hơn 80m2 với giá 3,1-3,5 tỷ đồng. Tài chính 3,5-4 tỷ đồng, người mua mới có cơ hội tìm được căn hộ khoảng 3 phòng ngủ.

Ở giai đoạn đầu mở bán, The Matrix One từng được môi giới rao đơn giá cho một căn hộ thấp nhất là 52 triệu đồng/m2 và cao nhất lên tới 80 triệu đồng/m2. Sau đó, giá căn hộ từng giảm nhẹ ở giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên, kể từ giữa năm 2022, giá giao dịch trên thị trường thứ cấp tại toà chung cư này tăng mạnh trở lại.