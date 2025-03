Rice Go! & Japan Best Food hợp tác đưa cơm nắm chuẩn Nhật đến tay người Việt

Thỏa thuận hợp tác này không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất, mà còn giúp Rice Go! tối ưu chuỗi cung ứng, quy trình sản xuất và mở rộng quy mô thị trường.

Theo đó, tất cả sản phẩm cơm nắm của Rice Go! sẽ được sản xuất tại nhà máy Japan Best Food theo quy trình chuẩn Nhật, đảm bảo các tiêu chí an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và đồng nhất về chất lượng. Với sự kết hợp này, Rice Go! cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm tươi ngon, tiện lợi và chuẩn vị, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Một trong những điểm đặc biệt trong sự hợp tác này chính là việc ứng dụng công nghệ AI & Blockchain vào quản lý sản xuất và phân phối. Rice Go! sử dụng AI để theo dõi chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Trong khi đó, với kinh nghiệm sản xuất thực phẩm theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Japan Best Food đảm bảo sản phẩm luôn đạt chất lượng cao nhất khi đến tay người tiêu dùng.

Bà Trần Kim Oanh – CEO Rice Go!, chia sẻ: "Chúng tôi muốn mang đến một sản phẩm cơm nắm vừa tiện lợi, vừa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng Việt. Hợp tác với Japan Best Food giúp Rice Go! có được nguồn cung sản phẩm ổn định, đạt chuẩn quốc tế, đồng thời tận dụng lợi thế công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng."

Đại diện Japan Best Food, ông Makino Nao – Tổng Giám đốc, cũng bày tỏ sự kỳ vọng vào sự hợp tác này: "Chúng tôi rất ấn tượng với mô hình kinh doanh hiện đại của Rice Go! Việc kết hợp giữa quy trình sản xuất tiêu chuẩn Nhật Bản và công nghệ AI giúp Rice Go! không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng cao mà còn tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đưa văn hóa ẩm thực Nhật Bản đến gần hơn với thị trường Việt Nam."

Với sự hỗ trợ từ Japan Best Food, Rice Go! đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 mở 300 cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời phát triển 2.000 đối tác bán hàng lưu động. Việc có một đối tác sản xuất mạnh như JBF giúp Rice Go! đảm bảo nguồn cung ổn định, mở rộng nhanh mà vẫn duy trì chất lượng đồng nhất.

Bên cạnh đó, cả hai công ty cũng hướng tới mục tiêu phát triển thực phẩm bền vững, tối ưu hóa nguyên liệu, giảm thiểu rác thải nhựa và đảm bảo chuỗi cung ứng thân thiện với môi trường.

Sự hợp tác giữa Rice Go! và Japan Best Food không chỉ là bước tiến quan trọng giúp Rice Go! chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn Nhật Bản mà còn tạo ra một xu hướng tiện lợi – chất lượng – hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thế hệ tiêu dùng mới.