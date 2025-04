Ông chủ Bách hóa Xanh nói về cách giảm thiểu rủi ro thực phẩm kém an toàn trong chuỗi cửa hàng

Ngày 26-4, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động tổ chức đại hội đồng cổ đông 2025.

Tại đại hội, nhiều cổ đông đặt câu hỏi thuế đối ứng của Mỹ với các nước sẽ ảnh hưởng ra sao đến hệ thống bán lẻ của Thế Giới Di Động.

Ông chủ của hệ thống bán lẻ này, ông Nguyễn Đức Tài, xác nhận không ảnh hưởng trực tiếp vì hàng hóa mua ở khu vực châu Á.

Thuế này chỉ gây ảnh hưởng gián tiếp là người tiêu dùng siết chặt chi tiêu.

CEO Thế Giới Di Động, ông Đoàn Văn Hiểu Em, cho biết chuỗi Điện máy Xanh và thegioididong hiện đang có thị phần 50% - 60%, thời gian tới sẽ tăng lên 70% - 80%.

Các chuỗi này đã qua giai đoạn tăng trưởng mở rộng, nay tập trung vào chất với nhiều cơ hội tăng trưởng bằng sự hợp tác với các đối tác, các hãng, sản phẩm đặc quyền tạo ra khác biệt,

Cửa hàng Bách hóa Xanh

Cổ đông cũng lo ngại về vụ giá đỗ nhiễm chất cấm bán tại Bách hóa Xanh vừa qua.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Tài nói vụ việc là bất khả kháng, không thể kiểm soát được 100%, không thể kỳ vọng tuyệt đối, chỉ giảm thiểu rủi ro bằng cách kết hợp với các cơ quan chức kiểm tra, kiểm soát. Thời gian tới vẫn có thể xảy ra rủi ro nhưng với tần suất rất ít.

Cổ đông cũng thắc mắc việc các đối thủ đều triển khai dịch dụ tiêm chủng tại cửa hàng bán thuốc, còn chuỗi nhà thuốc An Khang của Thế Giới Di Động vẫn chưa có.

Theo ông Tài, Thế Giới Di Động trước đây từng bán nhiều mặt hàng từ bán máy may cho đến máy đo huyết áp nhưng rốt cuộc không hiệu quả mà phải sắp xếp lại. Do đó, nhà thuốc An Khang cũng chưa nghĩ đến việc cung cấp thêm dịch vụ tiêm chủng.