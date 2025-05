Thị trường ngày 8/5: Giá vàng, dầu, đồng, cà phê giảm, quặng sắt và cao su tăng

Dầu giảm

Giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng vào thứ Tư khi các nhà đầu tư nghi ngờ rằng các cuộc đàm phán thương mại sắp tới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ dẫn đến một bước đột phá, trong khi hy vọng về một thỏa thuận hạt nhân Iran-Mỹ đã làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

Giá dầu thô Brent giảm 1,03 USD, hay 1,66%, xuống còn 61,12 USD/thùng trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 1,02 USD, hay 1,73%, xuống còn 58,07 USD/thùng.

Mỹ và Trung Quốc dự kiến họp tại Thụy Sĩ, đây có thể là bước đầu tiên hướng tới giải quyết cuộc chiến thương mại đang làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mô tả các cuộc đàm phán của Washington với Iran là "cho đến nay vẫn tốt" và cho biết sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm tái hòa nhập Iran vào nền kinh tế toàn cầu đồng thời ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, lượng dầu thô tồn kho của Mỹ trong tuần đã giảm 2 triệu thùng so với kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters về mức giảm 833.000 thùng, xuống còn 438,4 triệu thùng.

Vàng giảm hơn 1%

Giá vàng tiếp tục giảm vào thứ Tư, chịu áp lực từ đồng USD tăng và căng thẳng thương mại Trung Quốc-Mỹ dịu đi, trong khi các nhà giao dịch không hài lòng với những nhận xét thận trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell về nền kinh tế Mỹ.

Giá vàng giao ngay giảm 1,8% xuống còn 3.368,42 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tháng 6/2025 giảm 0,9% xuống còn 3.391,9 USD.

Chỉ số USD tăng 0,6% so với rổ các loại tiền tệ chính, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với những người mua bằng các loại tiền tệ khác.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày với quyết định nhất trí giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25%-4,50%, mức lãi suất đã duy trì kể từ tháng 12/2024.

Đồng giảm

Giá đồng tại London giảm vào thứ Tư do thị trường giảm nhẹ kỳ vọng vào việc cuộc họp sắp tới giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc sẽ mang lại kết quả ngay lập tức sau nhiều tháng căng thẳng thương mại leo thang.

Đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 1,2% xuống còn 9.420 USD/tấn.

Trong khi thuế quan thương mại làm tăng rủi ro đối với nhu cầu toàn cầu đối với các kim loại phụ thuộc vào tăng trưởng trong dài hạn, thì căng thẳng thương mại và một cuộc điều tra riêng biệt về đồng tại Mỹ đang thắt chặt tính khả dụng ngắn hạn của đồng trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) và trong hệ thống LME.

Cà phê giảm

Giá cà phê Arabica giảm 5,75 cent, hay 1,5%, xuống còn 3,841 USD/lb khi trọng tâm chú ý của thị trường vẫn là vụ thu hoạch tại quốc gia trồng cà phê hàng đầu thế giới - Brazil.

Cơ quan cung cấp lương thực quốc gia Brazil, Conab, hôm thứ Ba cho biết sản lượng cà phê năm 2025 của nước này dự kiến sẽ đạt tổng cộng 55,7 triệu bao 60 kg, tăng 7,5% so với ước tính hồi tháng 1.

Giá cà phê Robusta giảm 0,3% xuống còn 5.239 USD/tấn.

Đậu tương và ngũ cốc giảm giảm

Giá đậu tương, ngô và lúa mì tương lai tại Chicago kết thúc phiên thứ Tư giảm khi các dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt đã hỗ trợ thị trường nông sản, bất chấp những lo ngại dai dẳng về nhu cầu và cạnh tranh toàn cầu.

Mặc dù cuộc họp theo kế hoạch giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy hy vọng giảm bớt căng thẳng vào đầu phiên, nhưng tâm lý thị trường đã giảm xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không hạ thuế trước đối với Trung Quốc.

Hợp đồng đậu tương giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) Sv1 giảm 2 US cent xuống còn 10,39-1/4 USD/bushel. Giá ngô đóng cửa giảm 6-1/4 US cent xuống còn 4,49-1/4 USD/bushel. Giá lúa mì giảm 1-3/4 US cent xuống còn 5,34-1/4 USD/bushel.

Dầu cọ giảm

Giá dầu cọ Malaysia tiếp tục giảm phiên giao dịch thứ bảy liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9, do lo ngại về việc sản lượng cọ tăng và nhu cầu ảm đạm từ các quốc gia tiêu thụ lớn.

Hợp đồng dầu cọ giao tháng 7 trên Sàn giao dịch phái sinh Bursa Malaysia đã giảm 65 ringgit, tương đương 1,71%, xuống còn 3.727 ringgit (880,05 USD) một tấn lúc đóng cửa.

Nhà phân tích hạt có dầu Dorab Mistry hôm 7/5 cho biết giá dầu cọ Malaysia có khả năng sẽ tiếp tục giảm và giao dịch gần mức thấp nhất trong 2 năm là 3.500 ringgit (826,5 USD)/tấn trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 khi sản lượng phục hồi dẫn đến lượng hàng tồn kho tăng.

Quặng sắt gần cao nhất 2 tuần

Giá quặng sắt kỳ hạn tương lai tăng vào thứ Tư lên gần mức cao nhất trong hai tuần, được hỗ trợ bởi các biện pháp kích thích mới nhất của Trung Quốc, mặc dù mức tăng bị hạn chế bởi tâm lý thận trọng về khả năng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ giảm bớt.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc phiên tăng 0,35% lên 708 nhân dân tệ (97,96 USD) một tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,61% lên 98,1 USD/tấn.

Chính phủ Trung Quốc đã công bố một loạt các biện pháp kích thích vào thứ Tư, bao gồm cắt giảm lãi suất và bơm thanh khoản lớn, khi Bắc Kinh tăng cường nỗ lực làm giảm thiệt hại kinh tế do cuộc xung đột thương mại với Mỹ gây ra.

Cao su cao nhất 3 tuần

Giá cao su kỳ hạn tương lai trên thị trường Nhật Bản tăng lên mức cao nhất ba tuần do tâm lý lạc quan xung quanh các cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ trong tuần này và lo ngại về nguồn cung từ nhà sản xuất hàng đầu thế giới - Thái Lan, nhưng nhu cầu yếu đã kìm hãm giá tăng mạnh.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 2,1 yên, hay 0,71%, đóng cửa ở mức 299 yên (2,09 USD) mỗi kg.

Hợp đồng cao su tháng 9 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) ổn định ở mức 14.810 nhân dân tệ (2.049,51 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su tháng 6 trên sàn giao dịch Singapore được giao dịch tăng 0,2% lên 172,8 US cent/kg.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 8/5: