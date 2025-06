Rich Land Việt Nam - Đối tác phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green City

Rich Land Việt Nam - Đối tác chiến lược uy tín

Lễ ký kết hợp đồng đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Rich Land Việt Nam. Với gần một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và phân phối bất động sản cao cấp, công ty đã xây dựng được danh tiếng vững chắc qua thành tích Top 3 đại lý phân phối xuất sắc Vinhomes Miền Nam và Miền Trung năm 2024.

Sự lựa chọn của Vinhomes không chỉ thể hiện sự công nhận về năng lực chuyên môn mà còn là minh chứng cho triết lý kinh doanh bền vững của Rich Land Việt Nam. Công ty luôn đặt khách hàng làm trung tâm với ba giá trị cốt lõi: lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu thực tế, minh bạch và rõ ràng trong mọi thông tin tư vấn, cùng với cam kết đồng hành suốt quá trình đầu tư.

Đội ngũ hơn 100 nhà tư vấn với hơn ba năm kinh nghiệm trở lên không chỉ sở hữu kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn có khả năng phân tích thị trường chính xác. Chính sự chuyên nghiệp này đã giúp Rich Land Việt Nam trở thành đối tác chiến lược được tin cậy của các tập đoàn hàng đầu như Vinhomes, Masterise Homes, Gamuda Land và KDI Holdings.

Rich Land cam kết đồng hành cùng quý khách hàng

Rich Land Việt Nam cam kết mang đến thông tin chính xác và minh bạch về giá bán cũng như chính sách ưu đãi trực tiếp từ Vinhomes. Công ty áp dụng quy trình tư vấn chuyên nghiệp, từ phân tích nhu cầu đầu tư đến lựa chọn sản phẩm phù hợp và hỗ trợ hoàn tất thủ tục pháp lý.

Dịch vụ không dừng lại ở giao dịch thành công mà tiếp tục đồng hành suốt quá trình sở hữu và quản lý tài sản. Từ tư vấn cho thuê, quản lý vận hành đến hỗ trợ chuyển nhượng, công ty tạo hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh nhằm tối ưu hóa giá trị đầu tư.

Việc ký kết hợp đồng đối tác phân phối chiến lược Vinhomes Green City ngày 27 tháng 5 không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu của Rich Land Việt Nam mà còn mở ra cơ hội đầu tư vàng cho khách hàng. Sự kết hợp giữa thương hiệu uy tín Vinhomes và chất lượng dịch vụ vượt trội của Rich Land Việt Nam sẽ mang đến hành trình đầu tư an toàn, hiệu quả tại Tây Bắc TP.HCM.

Vinhomes Green City - Biểu tượng mới của Tây Bắc TP.HCM

Vinhomes Green City là đô thị all-in-one tiên phong tại Tây Bắc TP.HCM, sở hữu quy mô 197.2 hecta tại Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An. Dự án không chỉ là khu đô thị thông thường mà còn là biểu tượng của sự phát triển bền vững và hiện đại.

Lợi thế cạnh tranh độc đáo nằm ở khả năng kết nối tam giác kinh tế phía Nam trong thời gian kỷ lục. Cư dân chỉ mất 15 phút di chuyển tới TP. Hồ Chí Minh, 14 phút tới Tây Ninh và 55 phút tới Bình Dương. Hệ thống giao thông đa chiều bao gồm Vành đai 3, Vành đai 4 cùng việc mở rộng Quốc lộ 22 tạo nên mạng lưới kết nối hoàn hảo.

Dự án được quy hoạch với năm phân khu đặc sắc: The Liberty với trung tâm mua sắm và thể thao giải trí, The Swan Lake mang không gian nghệ thuật bên hồ, The Island tạo không gian riêng tư sinh thái sang trọng, The Forest phát triển công viên chủ đề rừng sinh thái, và The Sunrise là khu khám phá văn hóa đầy màu sắc. Hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh bao gồm TTTM Vincom 4ha, trường học Vinschool và hệ thống công viên chủ đề tạo nên không gian xanh tại Vinhomes Green City.

Tây Bắc TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ từ "vùng ven" thành "trung tâm" với bốn trụ cột phát triển vững chắc. Hạ tầng hiện đại được đầu tư đồng bộ với các dự án trọng điểm như Vành đai 3, Metro số 2 và việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Kinh tế khu vực phát triển với tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 8% mỗi năm.

Theo quy hoạch TP.HCM 2040-2060, Tây Bắc được xác định là một trong năm trục phát triển kinh tế chính. Kế hoạch đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng cho hạ tầng khung giai đoạn 2025-2030 sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho toàn khu vực.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Bất động sản Rich Land Việt Nam

Địa chỉ văn phòng đại diện: Số 76, Đường 14, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa Nhà Titan Tower, 74 Đường Số 37, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ chi nhánh 1: Shophouse S305.01S08, KĐT Vinhomes Grand Park, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức

Địa chỉ chi nhánh 2: Shophouse LK-6D.01.08 KĐT Cara World, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Hotline: 0909 319 333

Email: lienhe.richlandvn@gmail.com

Facebook: Rich Land Việt Nam