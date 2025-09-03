Rò rỉ dữ liệu 2.5 tỷ tài khoản Gmail: Google lên tiếng

Trong những ngày qua, cộng đồng mạng đã xôn xao trước thông tin về một "sự cố rò rỉ dữ liệu Gmail toàn cầu", được cho là đã khiến Google phải gửi cảnh báo khẩn cấp đến toàn bộ 2,5 tỷ người dùng của mình. Thông tin này đã gây ra tâm lý hoang mang và lo lắng không cần thiết cho nhiều người.

Theo Forbes, Google đã chính thức lên tiếng và khẳng định không hề có vụ rò rỉ dữ liệu nào ở quy mô toàn cầu. Công ty cho biết các tin đồn thất thiệt này là "hoàn toàn không chính xác" và hệ thống bảo mật của Gmail vẫn đang hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả.

"Chúng tôi chưa từng gửi bất kỳ cảnh báo diện rộng nào về sự cố bảo mật Gmail," đại diện Google cho biết.

Phía Google nhấn mạnh rằng, dù các nhóm tội phạm mạng luôn tìm cách xâm nhập hộp thư của người dùng, các hệ thống bảo vệ tự động của Gmail vẫn đang hoạt động rất tốt. Cụ thể, hệ thống này đã chặn hơn 99,9% email lừa đảo (phishing) và phần mềm độc hại trước khi chúng có thể tiếp cận người dùng. Do đó, không hề có tình trạng hàng loạt tài khoản bị đe dọa do một vụ rò rỉ dữ liệu từ hệ thống của Google.

Thay vì lo lắng trước tin giả, Google khuyến nghị người dùng nên chủ động tăng cường bảo mật cho tài khoản của mình. Hãng đặc biệt khuyên người dùng nên chuyển sang sử dụng Passkey hoặc các ứng dụng xác thực (Authenticator Apps) thay cho mã OTP gửi qua SMS, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.

Passkey là một dạng "khóa đăng nhập" kỹ thuật số, cho phép bạn xác thực tài khoản bằng các phương thức sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt hoặc mã PIN trên thiết bị cá nhân. Đây được xem là phương thức an toàn nhất hiện nay vì không thể bị đánh cắp trong các vụ lừa đảo hay bị sử dụng từ xa.