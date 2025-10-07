Robot Eurorack Wifi Shuttle: Bước đột phá kho chứa hàng thông minh

Robot Eurorack Wifi Shuttle - Giải pháp kho chứa hàng cho thời đại 4.0

Trong bối cảnh logistics trở thành "mạch máu" của chuỗi cung ứng, việc tối ưu hóa kho bãi không chỉ dừng ở quản lý hiệu quả, mà còn là yếu tố sống còn để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu trước đây các mô hình lưu trữ truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế như lãng phí diện tích, chi phí nhân công cao, tiềm ẩn rủi ro vận hành thì nay, công nghệ tự động hóa đã mở ra một chương mới.

Nắm bắt được xu hướng đó. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành giải pháp kho chứa hàng. Eurorack đã cho ra đời Robot Eurorack Wifi Shuttle (Phiên bản cũ Robot Eurorack Radio Shuttle) là hệ thống kệ kho tự động thế hệ mới (Automated Warehouse, Smart Warehouse, Eurorack Orbiter), ứng dụng robot thông minh, mang lại bước tiến vượt bậc trong xu hướng kho thông minh tại Việt Nam giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tối đa hóa diện tích và nâng cao an toàn vận hành.

Kệ Robot Eurorack Wifi Shuttle giúp tăng tốc độ xuất nhập hàng, giảm thiểu chi phí nhân công

Công nghệ vận hành thông minh bằng Robot Eurorack Wifi Shuttle

Robot Eurorack Wifi Shuttle (hay còn gọi là Eurorack Orbiter) được thiết kế dựa trên sự kết hợp giữa hệ thống kệ chuyên dụng và robot di chuyển trên rail. Robot được điều khiển từ xa qua thiết bị kết nối WiFi, có khả năng hoạt động liên tục trên 10 giờ nhờ pin Lithium. Với tải trọng hơn 1.500kg/pallet, thiết bị đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu lưu trữ, từ kho thường cho tới kho lạnh ở nhiệt độ -30°C đến +55°C.

Cơ chế vận hành thông minh giúp xe nâng không cần vào sâu trong kệ, giảm rủi ro va chạm, đồng thời nâng mật độ lưu trữ lên gấp 2,4 lần so với kệ truyền thống. Hệ thống còn tích hợp hai chế độ linh hoạt:

FIFO (First In & First Out): Nhập trước - xuất trước, phù hợp cho hàng hóa có hạn sử dụng ngắn, cần luân chuyển nhanh.

LIFO (Last In & First Out): Nhập sau - xuất trước, giúp tối ưu chiều sâu kệ và giảm quãng đường di chuyển.

Trong cùng diện tích 2,000m2, kệ Robot Eurorack Wifi Shuttle giúp tăng sức chứa lên hơn 2,4 lần so với kệ thông thường (từ 2,240 lên 5,460 pallet)

Lợi ích vượt trội Eurorack Wifi Shuttle mang lại

Tối đa hóa diện tích kho: Chỉ cần một lối đi tại điểm thao tác, hệ thống có thể tăng sức chứa hàng hóa hơn 2,4 lần mà không cần mở rộng diện tích. Đây là giải pháp đặc biệt hữu ích trong bối cảnh chi phí thuê đất, thuê kho ngày càng tăng.

Giảm chi phí vận hành: Nhờ giảm nhu cầu xe nâng và nhân công thủ công, doanh nghiệp có thể tiết kiệm đáng kể chi phí quản lý. Đặc biệt trong môi trường kho lạnh, việc tối ưu không gian lưu trữ và rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa giúp làm lạnh nhanh hơn, hạn chế thất thoát nhiệt và qua đó giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ cho hệ thống làm lạnh.

Kiểm soát hàng hóa chính xác: Việc ứng dụng FIFO/LIFO kết hợp phần mềm quản lý tồn kho giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát hạn sử dụng, truy xuất nguồn gốc và hạn chế tối đa sai sót trong kiểm kê.

Nâng cao an toàn lao động: Xe nâng không phải đi sâu vào kệ, đội ngũ vận hành không cần thao tác trong không gian chật hẹp. Việc này giúp giảm thiểu rủi ro tai nạn, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và an toàn.

Kệ Robot Eurorack Wifi Shuttle - Giải pháp tối đa hóa sức chứa nhà kho

Eurorack – Nhà sản xuất kệ kho & giải pháp logistics hàng đầu

Eurorack hiện sở hữu nhà máy hiện đại, trang bị dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, đảm bảo tiến độ và chất lượng cao. Trong suốt 15 năm phát triển, công ty đã triển khai hàng nghìn dự án trên toàn quốc, trở thành đối tác tin cậy của Nestlé, Ajinomoto, CJ Food, … và nhiều thương hiệu quốc tế khác.

Tự động hóa lưu trữ và tăng sức chứa hàng lên hơn gấp đôi mà không cần mở rộng diện tích

Không chỉ cung cấp kệ kho, Eurorack còn tập trung vào giải pháp tổng thể: từ thiết kế, sản xuất, lắp đặt đến tư vấn chiến lược logistics. Sự đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp đa ngành chính là minh chứng rõ ràng cho năng lực và uy tín mà Eurorack đã gây dựng.

Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, tối ưu hóa kho lưu trữ không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí mà còn là yếu tố quyết định để doanh nghiệp vươn lên dẫn đầu. Robot Eurorack Wifi Shuttle (Eurorack Orbiter) chính là minh chứng cho bước tiến công nghệ logistics, một sản phẩm do chính thương hiệu Việt phát triển, đã khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.

