Rời Hà Nội về Hải Phòng, lương từ 15 triệu giảm còn 10 triệu/tháng, cô gái trẻ bất ngờ vì "cuối tháng lại dư nhiều tiền hơn"

Vài năm trở lại đây, "rời phố về quê" trở thành lựa chọn của không ít người trẻ. Thay vì tiếp tục bám trụ ở Hà Nội hay TP.HCM, họ chuyển về những địa phương có chi phí sống thấp hơn để tìm kiếm một cuộc sống cân bằng hơn.

Dĩ nhiên, quyết định này đi kèm nhiều thay đổi về công việc và thu nhập, nhưng cũng khiến nhiều người nhận ra rằng mức lương cao chưa chắc đồng nghĩa với cuộc sống dư dả.

"Rời Hà Nội về Hải Phòng, lương 10 triệu/tháng hơn nhưng lại thấy mình... giàu hơn"

Mới đây, chia sẻ của một bạn trẻ tên V trên mạng xã hội đã nhận được sự đồng tình từ rất nhiều người.

Ở tuổi 22, V quyết định nghỉ công việc tại Hà Nội với mức lương khoảng 15 triệu/tháng để trở về Hải Phòng làm việc với mức lương chỉ còn khoảng 10 triệu.

Nghe qua, nhiều người sẽ nghĩ đây là một quyết định khá mạo hiểm.

Nhưng điều V nhận lại lại hoàn toàn khác: "Ở tuổi 22, từ bỏ mức lương 15 triệu ở Hà Nội để về Hải Phòng nhận mức lương 10 triệu, và cái kết tôi thấy mình... giàu hơn. Ai đang chê việc ở quê lương thấp thì vào đây tôi tính nhẩm cho nghe bài toán này nè.

Hồi ở Hà Nội lương 12 triệu nhưng mà mỗi tháng là bay ngay 5 triệu tiền thuê trọ + điện nước. Tiền ăn uống sinh hoạt đắt đỏ bèo nhất cũng 3-4 triệu/tháng. Chưa kể xăng xe, ma chay hiếu hỉ, tiền đi cafe chạy deadline...".

Khi bài toán không còn là "mức lương thế nào" mà là "cuối tháng còn lại bao nhiêu"

Câu chuyện của V phản ánh một thực tế mà nhiều người trẻ đang dần nhận ra: Điều quan trọng không chỉ là mức lương, mà còn là số tiền thực sự còn lại sau khi đã chi trả mọi chi phí sinh hoạt.

Ở Hà Nội, thu nhập thường đi kèm với mặt bằng chi phí khá cao. Tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống, đi lại hay các khoản chi cho giao tiếp, công việc khiến không ít người dù nhận lương 15-20 triệu/tháng vẫn khó tích lũy. Thậm chí, nhiều người còn phải làm thêm để bù đắp chi tiêu.

Ngược lại, khi trở về Hải Phòng, mức lương có thể giảm nhưng nhiều khoản chi cố định cũng giảm theo. Không còn tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt "mềm" hơn, quãng đường đi làm ngắn hơn giúp nhiều người vẫn có thể tiết kiệm được một khoản mỗi tháng, đồng thời giảm bớt áp lực tài chính.

"Đỉnh nhất là được ở với bố mẹ, không mất tiền thuê nhà. Cơm nhà mẹ nấu 3 bữa. Tiền ăn giảm đi một nửa. Tháng nào tôi cũng rủng rỉnh tiết kiệm được một khoản mà không phải vắt chân lên cổ lo chạy deadline kiếm thêm thu nhập. Về quê làm việc gần gia đình, tối ăn mâm cơm nóng hổi nó là một cái đặc quyền mà có tiền chưa chắc mua được ở Hà Nội đâu" - V chia sẻ.

Với nhiều người trẻ, mức lương luôn là thước đo đầu tiên khi quyết định một công việc. Nhưng sau vài năm đi làm, không ít người mới nhận ra rằng điều đáng quan tâm hơn lại là số tiền thực sự còn lại có thể tiết kiệm, sau khi đã chi trả cho tất cả các khoản sinh hoạt.

Không ít người có mức lương 15-20 triệu đồng nhưng cuối tháng vẫn gần như không tích lũy được bao nhiêu, thậm chí phải làm thêm hoặc nhận việc ngoài giờ để có thêm thu nhập. Áp lực vì thế cũng không chỉ đến từ công việc mà còn đến từ guồng quay chi tiêu mỗi tháng.

Ngược lại, khi trở về Hải Phòng, dù mức lương của V giảm xuống còn khoảng 10 triệu, nhiều khoản chi cố định lại gần như được cắt giảm. Không còn tiền thuê nhà, bớt áp lực ăn uống, quãng đường đi làm ngắn hơn, chi phí sinh hoạt cũng "mềm" hơn so với Hà Nội.

Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi tháng sẽ để ra được một khoản tiết kiệm phòng thân và lo cho tương lai, thậm chí trong một số trường hợp số tiền tiết kiệm ấy còn nhiều hơn khi còn ở thành phố lớn.

Những chia sẻ này cho thấy một thực tế khá rõ ràng. Thu nhập chỉ là một phần của bài toán tài chính. Điều quan trọng hơn là sau khi trừ đi tất cả các khoản chi phí cố định, bạn còn giữ lại được bao nhiêu. Một người kiếm 10 triệu nhưng chỉ chi tiêu hết 6 triệu sẽ khác rất nhiều so với người kiếm 15 triệu nhưng phải chi tới 14 triệu mỗi tháng cho các khoản chi phí sinh hoạt.

Rời Hà Nội về Hải Phòng không có nghĩa phải chấp nhận "đi làm công nhân"

Đây có lẽ là nỗi băn khoăn lớn nhất của rất nhiều người. Không ít người vẫn nghĩ rằng về quê thì cơ hội nghề nghiệp sẽ rất hạn chế. Thực tế, điều này đúng một phần nhưng không hoàn toàn.

Đúng là nếu rời Hà Nội, rất khó để giữ nguyên mức lương cũ, đặc biệt với những ngành nghề tập trung nhiều doanh nghiệp lớn tại thủ đô. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Hải Phòng không có việc làm.

(Nguồn ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa - fanpage Thành phố Hải Phòng)

Những năm gần đây, Hải Phòng được xem là một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với tốc độ phát triển khá nhanh. Hệ thống cảng biển, logistics, khu công nghiệp, sản xuất công nghệ cao liên tục mở rộng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng ở nhiều vị trí khác nhau.

Doanh nghiệp còn có nhu cầu lớn về kỹ sư, kế toán, nhân sự, xuất nhập khẩu, logistics, quản lý sản xuất, IT, marketing, mua hàng, tài chính, quản lý chất lượng... Nếu đã có bằng cấp và kinh nghiệm sau nhiều năm làm việc tại Hà Nội, người lao động hoàn toàn có thể tìm được vị trí phù hợp chứ không phải mặc định "về quê là làm công nhân".

Điều quan trọng là bạn cần điều chỉnh kỳ vọng cho phù hợp với thị trường. Mức lương có thể thấp hơn so với Hà Nội, nhưng đổi lại là chi phí sinh hoạt dễ chịu hơn và áp lực cuộc sống cũng giảm đi đáng kể. Với nhiều người, đây là sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng để có một cuộc sống cân bằng và bền vững hơn.

Không chỉ cơ hội việc làm, chất lượng sống tại Hải Phòng cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, nhiều khu đô thị, trung tâm thương mại, bệnh viện và trường học mới được xây dựng, giúp thành phố ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Đối với các gia đình trẻ, đây cũng là một điểm cộng đáng cân nhắc. Bên cạnh cơ hội việc làm ngày càng đa dạng, Hải Phòng hiện có hệ thống y tế, giáo dục và các tiện ích khá đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe.

Kết

Rời Hà Nội về Hải Phòng không phải là lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người, bởi mỗi người đều có công việc, mục tiêu và hoàn cảnh riêng.

Tuy nhiên, câu chuyện của V cũng cho thấy một góc nhìn đáng suy ngẫm: đôi khi, một cuộc sống cân bằng, chi phí hợp lý và nhiều thời gian dành cho gia đình lại là điều đáng giá hơn một mức lương cao nhưng luôn đi kèm áp lực bủa vây và chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Cuối cùng, "rời phố về quê" không phải là bước lùi hay bước tiến, mà đơn giản là lựa chọn phù hợp với mỗi người ở từng giai đoạn của cuộc sống.